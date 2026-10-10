Tak wygląda nowy serial twórcy Wikingów. Mam ciarki
Prime Video ujawnił niedawno, jak będzie wyglądał "Bloodaxe", najnowszy serial od twórcy "Wikingów". Podzielił się wówczas tylko kilkoma zdjęciami. Teraz platforma pokazała pierwszy zwiastun produkcji odcinkowej o Eryku Krwawym Toporze i ujawniła datę premiery. Nie mogę się już doczekać.
Miłośnicy "Wikingów" za jakiś czas dostaną produkcję, dzięki której ponownie będą mogli zanurzyć się w świat nordyckich mitów. Mowa o serialu "Bloodaxe", czyli nowej produkcji oryginalnej stworzonej przez Michaela Hirsta, twórcę "Wikingów", oraz jego syna, Horatio Hirsta. Wcześniej Prime Video pokazał jedynie kilka zdjęć, natomiast już teraz wiadomo na jej temat nieco więcej. Pojawił się nie tylko pełny zwiastun, ale również data premiery.
Bloodaxe - zwiastun serialu od twórcy Wikingów. Kiedy premiera w Prime Video?
Premierowy sezon "Bloodaxe" koncentruje się na Eryku Krwawym Toporze, jednym z najsłynniejszych nordyckich wojowników, a także jego potężnej żonie Gunnhild, nazywanej również Matką Królow. Serial zadebiutuje na początku przyszłego roku, dokładnie 20 stycznia 2027 r., a 1. sezon będzie liczył 8 odcinków. Co więcej, wiadomo już, że na jednej odsłonie się nie skończy - obecnie w Irlandii trwają zdjęcia do 2. sezonu, który został już zamówiony.
Akcja "Bloodaxe" rozpoczyna się w 927 roku, kiedy schorowany norweski król Harald Pięknowłosy musi wyznaczyć następcę. Choć prawowitym dziedzicem jest Eryk Krwawy Topór, najsłynniejszy wikiński wojownik wierny pogańskim tradycjom, to jego prawo do tronu jest kwestionowane przez lud. Większym uznaniem cieszy się kandydatura jego młodszego brata, Haakona. Mężczyzna wychowywał się w chrześcijańskim Wessex na dworze ambitnego króla Athelstana i teraz jest gotowy powrócić do ojczyzny ze wsparciem angielskiej floty.
Eryk, aby pokonać rywala, w pełni polega na radach i zdolnościach dyplomatycznych swojej żony, Gunnhild. Dodatkowo ojciec kobiety, król Danii, knuje intrygę, by wykorzystać niestabilną sytuację Norwegii. W międzyczasie stronnicy Haakona naciskają, by w zamian za tron wyrzekł się on swojego boga. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy brat ginie z ręki brata, przez co dawny porządek świata chwieje się w posadach, a twierdzy Eryka grozi unicestwienie.
W główne role Eryka Krwawego Topora i Gunhild wcielili się Xavier Molyneux ("Sąsaiedzi") i Jessica Madsen ("Bridgertonowie"). W obsadzie 1. sezonu znaleźli się również: Karlis Arnolds Avots ("Kill Jackie"), Levi Miller ("Kraven Łowca"), Rod Hallett ("Atak w Londynie: Zabójstwo Jeana Charlesa de Menezesa"), Alina Tomnikov ("Donna"), Sisse Marie ("Rebel Moon - Część 1: Dziecko ognia"), Rune Temte ("Eddie zwany Orłem") oraz Jesper Christensen ("Spectre").
Michael i Horatio Hirst pełnią funkcje showrunnerów, scenarzystów oraz producentów wykonawczych.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.