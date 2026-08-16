Netflix poszerza uniwersum hitowego fantasy. Wszystko się zmienia

"Bon appetit, Wasza Wysokość" to fantasy o współczesnej szefowej kuchni, która przenosi się w czasie na dwór króla tyrana. Czy swoimi daniami uda jej się podbić jego serce? Tak, koreański serial Netfliksa to ubrana w fantastyczną otoczkę komedia romantyczna. I właśnie dzięki temu użytkownicy platformy się w produkcji zakochali. Serial stał się globalnym hitem.



Przy takim sukcesie nie powinno nikogo dziwić, że Netflix chce sobie jeszcze coś z popularności koreańskiego fantasy uszczknąć. Jak się okazuje, streamingowy gigant szykuje nowy serial z uniwersum "Bon appetit, Wasza Wysokość". I nie, nie chodzi o 2. sezon produkcji.

Nowy serial z uniwersum hitowego fantasy Netfliksa

Jak podaje portal What'sOnNetflix, Netflix szykuje spin-off "Bon appetit, Wasza Wysokość". Serial noszący tytuł "Seorabeol Knife" opowie już zupełnie inną historię, z całkowicie nowymi bohaterami. Twórcy chcieliby, aby tym razem w główną rolę wcielił się Cha Eun Woo. Aktorowi złożono już propozycję i ma ją rozważać. Przy czym warto dodać, że do stycznia 2027 roku odbywa służbę wojskową. Jeśli się zgodzi do czasu jej ukończenia zdjęcia do projektu nie będą mogły się rozpocząć.

"Seorabeol Knife" wciąż jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju. O projekcie mało więc wiadomo. Jedynie to że choć wszystko będzie już inne niż w "Bon appetit, Wasza Wysokość" zasady pozostaną niezmienne. Znowu mamy otrzymać opowieść w klimatach fantasy. Fabuła ma tym razem śledzić losy wyuczonego we Włoszech szefa kuchni, ale on też cofnie się w czasie i zostanie kucharzem na królewskim dworze. Tylko tym razem akcja będzie rozgrywała się znacznie wcześniej niż w pierwszym serialu.

Znajomy klimat zapewni reżyser. Za kamerą "Seorabeol Knife" ma stanąć Jang Tae-yoo, który odpowiadał również za "Bon appetit, Wasza Wysokość". I to jest wszystko, co na ten moment możemy stwierdzić. Na pozostałe informacje dotyczące projektu musimy jeszcze poczekać.

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