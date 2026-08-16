Najlepsza przygodówka Netfliksa właśnie się kończy. Ostatnia akcja wbije was w ziemię

Kłamie ten, kto twierdzi, że na Netfliksie nie ma czego oglądać. Platforma co chwilę przecież dodaje kolejne tytuły zarówno oryginalne jak i na licencji. Te pierwsze grzeją użytkowników nawet bardziej niż wakacyjne słońce. Szczególnie w sierpniu, kiedy to dostaliśmy 3. sezon "1670". Tak, trochę od jego premiery minęło, ale wciąż się przecież ogląda. Nie chce on zejść z topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju.



Po "1670" próżno szukać równie głośnych premier. Choć przecież w ostatnich dniach dostaliśmy 3. sezon "Oponiarzy", komediodramat "Nie życzcie mi powodzenia" czy wciągający kryminał "Zgodnie z prawem". Zaraz jednak powróci serial, dla którego użytkownicy Netfliksa oderwą się od wszystkich innych tytułów. W końcu to już 5. jego odsłona. Przez czas swego trwania "Outer Banks" zdążyło zbudować sobie potężną bazę fanów. I słusznie. Bo to całkiem przyjemna młodzieżowa przygodówka.

Netflix - co obejrzeć?

"Outer Banks" przenosi nas na pełną kontrastów wyspę w Karolinie Północnej. To właśnie tam John B. i jego grupa przyjaciół odkrywają kolejne tajemnice i przeżywają przygody, poszukując zaginionego skarbu. Robią to w taki sposób, że z serialu wychodzi całkiem sympatyczna opowieść przygodowa utrzymana w młodzieżowych klimatach. Inaczej przecież Netflix nie ciągnąłby produkcji tyle czasu.

W przyszłym tygodniu na Netfliksie zadebiutuje 5. sezon "Outer Banks". Czego należy się po nim spodziewać? Odpowiedzi na wszystkie nurtujące fanów pytania. W końcu nadchodzące odcinki będą już tymi ostatnimi. Najnowszą odsłonę serialu pomyślano jako finał opowieści. Wraz z nią cała ta historia, którą widzowie uważnie śledzą od 2020 roku, dobiegnie końca.

Nie ma jednak co się smucić. Coś się bowiem kończy, a coś zaczyna. Tego samego dnia - w najbliższy czwartek - kiedy na Netfliksie pojawi się finałowy sezon "Outer Banks" dostaniemy jeszcze "Krwawą ofiarę". A to już serial utrzymany w zupełnie innych klimatach. Aczkolwiek wciąż w takich, które użytkownicy platformy uwielbiają. Mówimy w końcu o skandynawskim kryminale.

"Krwawa ofiara" opowiada historię nieustępliwego detektywa, który niechętnie łączy siły ze swoim ojcem - byłym gliną. Po co? Żeby schwytać mordercę dwójki policjantów. Wspólnie wpadają na trop i go nie odpuszczą, aby dostarczyć nam mrocznej rozrywki. Użytkownicy Netfliksie kochają takie kryminały i zazwyczaj oglądają je ciurkiem. Nie ma powodu, żeby tym razem było inaczej.

Zarówno 5. sezon "Outer Banks" jak i "Krwawa ofiara" to seriale, które skutecznie zajmą użytkownikom Netfliksa czas w najbliższy weekend. A co obejrzeć na platformie prócz nich? Wśród nadchodzących premier na pewno coś się znajdzie, choć nowości na najbliższe dni nie ma wcale tak dużo. Spokojnie będze więc można nadrobić również zaległości. Albo powrócić jeszcze raz do 3. odsłony "1670".

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