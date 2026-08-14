Nowość Netfliksa nie ma sobie równych. To najlepszy serial 2026 roku

"Moja wspaniała kariera" to adaptacja powieści Miles Franklin. Fabuła nowego serialu Netfliksa podąża więc za Sybill, która podważa XIX-wieczne normy społeczne. Podąża bowiem za swoimi ambicjami, odmieniając przy tym obowiązujące wyobrażenia o miłości. W ten sposób jeszcze przed swoją premierą w ofercie streamingowego giganta produkcja zdążyła podbić serca krytyków.



Wychodzi na to, że "Moja wspaniała kariera" to serial perfekcyjny. Na Rotten Tomatoes ma bowiem 100 proc. pozytywnych recenzji. Krytycy są zgodni, że jest to świetna produkcja, a niektórym zdarza się nawet wystawiać jej najwyższą notę. Czyżbyśmy więc dostali najlepszy serial 2026 roku? Takich głosów też nie brakuje.

Moja wspaniała kariera - opinie o serialu Netfliksa

Nic więc dziwnego, że w jeden dzień "Mojej wspaniałej karierze" udało się podbić polskiego Netfliksa. No prawie. Aktualnie zajmuje trzecie miejsce w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju. Ale tylko patrzeć, jak zaraz wespnie się na sam szczyt zestawienia. Tak by wypadało, sądząc po opiniach zagranicznych widzów, jakie krążą w mediach społecznościowych.

Obejrzałam 1. sezon "Mojej wspaniałej kariery" i to prawdopodobnie jeden z najlepszych seriali, jakie kiedykolwiek oglądałam. Gorąco polecam



"Moja wspaniała kariera" jest taaaka dobra



Dobra, Netflix, potrzebujemy więcej rzeczy w stylu "Mojej wspaniałej kariery", ogień jak cholera - czytamy na X (dawny Twitter).

"Moja wspaniała kariera" składa się z sześciu odcinków. Dlatego wielu użytkowników Netfliksa zaznacza w mediach społecznościowych, że byli "przyklejeni do ekranu" i obejrzeli wszystkie epizody na raz. Tym samym coś w tym serialu musi być. I wypada to sprawdzić, skoro skłania kolejne osoby do nazywania go "najlepszym serialem roku".

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