Kto jest najlepszym kandydatem na Bonda? 5 genialnych aktorów

Wiele miesięcy temu świat zelektryzowała informacja o tym, że nowym reżyserem filmów o Jamesie Bondzie został Denis Villeneuve, jeden z najlepszych reżyserów XXI wieku. Choć dotychczas Kanadyjczyk raczej nie kojarzył się z kinem typowo szpiegowskim, a dużo mocniej jest osadzony w sci-fi oraz thrillerze, nikt nie ma raczej wątpliwości, że to znakomity twórca, który odnajdzie się w każdych warunkach. Od dawna prześcigano się na nazwiska kolejnych kandydatów do roli agenta 007, opowiadano o warunkach, jakie są stawiane przyszłemu odtwórcy. Ostatecznie, jak się niedawno okazało, w grze są: Josh O'Connor, Callum Turner, Robert Pattinson, Jack Lowden oraz Nicholas Hoult. Postanowiliśmy stworzyć własny ranking na podstawie tych nazwisk.

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5. Callum Turner

Od razu zaznaczam: tu nie ma złych kandydatów, ani aktorów, którzy nie zasługują na takie wyzwanie w karierze, jak rola Bonda. Wbrew temu, co twierdzi wielu, osobiście uważam, że Callum Turner jest dobrym aktorem. Do ekstraklasy jeszcze mu trochę brakuje, natomiast niewątpliwie ma predyspozycje, by zostać agentem 007, nie tylko związane z aktorskim warsztatem i talentem - jego fizyczność i osobista charyzma również mają tu sporo do powiedzenia. Fakt, że Turner nie jest ekstremalnie doświadczony (przy czym warto zaznaczyć też, że nie jest zupełnym świeżakiem), przemawia na jego korzyść - rola Jamesa Bonda teoretycznie ma trafić w ręce kogoś, kto nie jest "popularsem". Dodatkowo, nie należy lekceważyć opcji, w której Turner trafia do marki w pakiecie z Duą Lipą jako potencjalną autorką piosenki. Spośród całej piątki jednak tego aktora najmniej widzę w roli 007.

Callum Turner - kadr z filmu "Eternity"

4. Nicholas Hoult

Tym sposobem przechodzimy do aktora, który w Hollywood jest obecny od jakiegoś czasu i sprawdza się tam znakomicie. 36-letni (rok starszy od Turnera) Nicholas Hoult to prawdopodobnie jeden z najmniej oczywistych kandydatów do roli Bonda, aktor, którego wielu widziałoby raczej bardziej jako złoczyńcę w filmie o 007. Postawienie na Houlta byłoby czymś zaskakującym, ale w pozytywnym sensie - byłaby to bowiem ogromna szansa na odwrócenie przez aktora passy grania śliskich, nieprzyjemnych typów (co mu idzie bezbłędnie). Dobrze byłoby zobaczyć Houlta w innym wcieleniu, ale równocześnie nie odzierać go z aury "cwaniactwa". Aktor ma ogromną charyzmę, a mimo młodego wieku jest również doświadczony, jeśli chodzi o wielkie marki (grał już m.in. w MCU) oraz gatunki filmowe, także mógłby unieść ten ciężar odpowiedzialności.

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Nicholas Hoult - kadr z filmu "Przysięgły nr 2"

3. Jack Lowden

W pewnym momencie Lowden sytuował się jako główny pretendent do roli Jamesa Bonda i zdecydowanie nie należy wykluczać sytuacji, w której naprawdę mógłby dostać tę rolę. Zasadniczo zdaje się on najlepiej spełniać wymagania, które nieoficjalnie stawiano - oprócz młodego wieku akurat jego najtrudniej nazwać aktorem z pierwszych stron gazet. W porównaniu do pozostałych, masowa widownia jeśli go kojarzy, to niemal wyłącznie z "Kulawych koni", gdzie od początku ich emisji, aktor wciela się w Rivera Cartwrighta. Oczywiście ma na koncie więcej ciekawych ról, ale równocześnie najniższy poziom rozpoznawalności. To, w połączeniu z jego jak najbardziej aktywnym talentem sprawia, że Lowden nie tylko ma szansę na rolę Jamesa Bonda, ale gdyby ją dostał, mógłby nam zaserwować naprawdę dobrą kreację.

Jack Lowden - kadr z serialu "Kulawe konie"

2. Robert Pattinson

Zagram w otwarte karty - z całej piątki spodziewam się stosunkowo najmniej, że to właśnie Robertowi Pattinsonowi przypadnie rola Jamesa Bonda. Jest najbardziej rozpoznawalnym aktorem z całej piątki, najstarszym (40 lat), mającym najmocniejsze CV. To on najmniej pasuje do wytycznych i raczej trudno się spodziewać, by znów chciał na długie lata "zapisać się" do kolejnej wielkiej franczyzy. Istnieją jednak poważne argumenty, by Pattinson zagrał Bonda. Po pierwsze i najważniejsze, jest kameleonem, zdolny do nieziemsko dobrych i emocjonujących kreacji aktorskich, a w "Tenecie" zdążył pokazać, że szpiegowskie wcielenia to coś, co umie. Po drugie, patrząc na jego kalendarz, teoretycznie mogłoby się znaleźć miejsce - prace nad "Batmanem 2" zmierzają do końca, "The Take" jest w postprodukcji, a nad innymi projektami aktor czuwa wyłącznie jako producent wykonawczy. Może znajdzie się miejsce dla brytyjskiego agenta?

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Robert Pattinson - kadr z filmu "Primetime"

1. Josh O'Connor

Wielu na widok Josha O'Connora raczej nie myśli o Jamesie Bondzie. 36-latek, który objawił się światu na dobre wcielając się w dość demonicznego młodego Karola w "The Crown", raczej sam nie spodziewał się, że kiedykolwiek będzie brany pod uwagę do tej roli. Moim zdaniem nie tylko powinien być rozpatrywany, ale również dostać tę rolę. Wybranie O'Connora przez Villeneuve'a byłoby dowodem nie tylko na to, że kanadyjski reżyser ma spore pokłady odwagi, ale również na to, że chce wychodzić poza schematy - nie tylko wizualne. Spośród wszystkich dotychczasowych Bondów, zwłaszcza tych charakteryzujących się sporą powagą, O'Connor miałby szansę zostać najmniej pomnikowym 007 w historii, przy jednoczesnym braku przegięcia w kreskówkową stronę. Aktor jest definicją określenia "młody, zdolny", ale ma równocześnie bardzo nieoczywistą aurę - trochę cwaniaka, trochę uwodziciela, trochę melancholijnego młodego chłopaka. Gorąco wierzę, że to właśnie on otrzyma rolę.

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Josh O'Connor - kadr z filmu "Żywy czy martwy: Film z serii Na noże"

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