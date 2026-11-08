Seriale podobne do Reachera i Neagley. Warto mieć je na liście

Spektakularne sceny walk, pościgi, strzelaniny, intrygi, w których przeplatają się osobiste wątki oraz interesy, a także szeroko zakrojone spiski, najczęściej powiązane z ważnymi instytucjami lub polityką. "Reacher" do tej pory skutecznie zaserwował nam już cztery sezony historii, która bazowała właśnie na takiej tematyce. "Neagley", która zadebiutowała całkiem niedawno w Prime Video, udanie czerpie ze swojego dziedzictwa, ale idzie własnymi ścieżkami. Zanim oba seriale powrócą z kolejnymi sezonami, warto sprawdzić kilka produkcji, które fanom jednego i drugiego mogą się spodobać.

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Reacher i Neagley - podobne seriale. Najlepsze propozycje

Nocny agent

Jeśli ktoś szuka historii o bohaterze, który w pojedynkę, za pomocą intelektu oraz siły musi powstrzymać świat przed zagładą, ten serial to prawdopodobnie numer jeden we wszystkich streamingach, jeśli chodzi o operowanie w tych klimatach. Głównym bohaterem "Nocnego agenta" jest Peter Sutherland (Gabriel Basso), który w 1. sezonie niespodziewanie zostaje tytułowym nocnym agentem, który czuwa nad specjalnym telefonem. Gdy ten dzwoni, Peter zostaje wciągnięty w świat pełen mroku, spisków i szerokich wpływów na szczycie władzy.

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kadr z serialu "Nocny agent"

Dostępne do obejrzenia na Netfliksie.

Prawnik z lincolna

Tytułowy bohater co prawda niekoniecznie używa pięści, ale i tak jest wyrazistą jednostką, która wraz ze swoimi współpracownikami zagłębia się w sprawy, których się podejmuje, a w ramach własnego śledztwa odkrywa często przerażające szczegóły tego, co tak naprawdę się dzieje. Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) jest genialnym adwokatem, na co dzień poruszającym się tytułowym autem. Uznaje się go za speca od nierozwiązywalnych i trudnych spraw, a sam Haller mocno angażuje się w sprawy, jednocześnie ryzykując uwagę wpływowych ludzi, w których interesie nie jest ujawnienie prawdy przed sądem.

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kadr z serialu "Prawnik z lincolna"

Dostępne do obejrzenia na Netfliksie.

Lista śmierci

Po tym, jak pluton komandosów Navy SEALs, na którego czele stoi James Reece (Chris Pratt), wpada w zasadzkę podczas tajnej misji, główny bohater wraca do domu, do rodziny, z mieszanymi wspomnieniami wydarzenia i wątpliwościami co do swojej winy w całym zdarzeniu. Niedługo po powrocie Reece nie dostaje szansy na spokój - odkrywa bowiem, że ​​mroczne siły działają przeciwko niemu, zagrażając nie tylko jego życiu, ale także życiu jego bliskich. Gdy dochodzi do kolejnej tragedii, mężczyzna próbuje poznać prawdę o tym, co tak naprawdę się wydarzyło.

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kadr z serialu "Lista śmierci"

Dostępne do obejrzenia na Prime Video.

Jack Ryan

Kultowa postać z książek Toma Clancy'ego miała już parę wcieleń, ale to jest najbardziej aktualne (i biorąc pod uwagę odtwórcę głównej roli, chyba też najlepsze). Jack Ryan (John Krasinski) jest analitykiem CIA który zostaje zmuszony do porzucenia bezpiecznej pracy biurowej i rzucenia się w teren. Powodem jest odkrycie serii podejrzanych przelewów bankowych, dokonywanych przez rosnącego w siłę islamskiego ekstremistę, Suleimana.

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kadr z serialu "Jack Ryan"

Dostępne do obejrzenia na Prime Video.

Continental: W świecie Johna Wicka

Serial będący spin-offem serii o kultowym zabójcy, przybliżający nie tylko postać Winstona Scotta (Ian McShane w filmach, w serialu - Colin Woodell), ale również hotelu Continental, służącego za "bezpieczną przystań" dla zawodowych zabójców. To rozbita na trzy odcinki opowieść o tym, jak Winston w latach 70. XX wieku stanął na czele nowojorskiej filii sieci hoteli, na terenie których nie wolno prowadzić żadnych interesów. Co ciekawe, jedną z głównych ról gra tam sam Mel Gibson.

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kadr z serialu "Continental: W świecie Johna Wicka"

Dostępne do obejrzenia na Prime Video.

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