Brandon Sanderson ma wspaniałe wieści dla fanów. Nie będą długo czekać

Często bywa tak, że pisarzom określanym mianem „płodnych” bliżej do producentów niż artystów. Tworzą jak najwięcej w jak najkrótszym czasie, nie przejmując się zanadto artystyczną wartością swoich dzieł. Brandon Sanderson do nich nie należy. Choć jest to twórca bardzo płodny - pracowity, skrupulatny - nigdy nie pozwala sobie na bylejakość czy niedbałość. Za każdym razem udowadnia, że zależy mu na fanach i, szerzej pisząc, czytelnikach. Dlatego też jest powszechnie darzony tak wielką sympatią.

REKLAMA

Minęły zaledwie dwa lata, odkąd Sanderson wydał „Wiatr i prawdę”, zamykając tym samym pierwszą połowę cyklu Archiwum Burzowego Światła. Choć pisarz jest obecnie zajęty w takim stopniu, jakiego dotychczas chyba jeszcze nie doświadczył - pracuje bowiem nad kilkoma kolejnymi książkami i aktorskimi adaptacjami swoich dzieł - już myśli o rozpoczęciu drugiej części uwielbianej serii. Podczas halloweenowego streamu (w całkiem udanym przebraniu Shreka) autor fantasy zdradził, że ma już wstępny harmonogram wydania... kolejnych pięciu tomów Archiwum Burzowego Światła.

Sanderson pracuje bez wytchnienia. Jest plan na Archiwum Burzowego Światła

Zapytany, czy ostatnie pięć tomów cyklu będzie ukazywać się co trzy lata, począwszy od 2031 r., Sanderson odpowiedział, że taki scenariusz jest „całkiem realistyczny”. Niemal natychmiast przedstawił jednak jeszcze szybszy wariant, który bierze pod uwagę. Zasugerował, że kiedy seria powróci, czytelnicy prawdopodobnie otrzymają dwa lub trzy kolejne tomy, wydawane w odstępach dwuletnich. Dwa ostatnie ukazałyby się „trochę później”. Sanderson dodał, że coraz bardziej ciągnie go do powrotu do pisania tego cyklu i gdy już zacznie, powinien „przebrnąć przez kilka pierwszych tomów naprawdę szybko”. Nie jest to szczególnie zaskakujące, biorąc pod uwagę, to, o czym wspominałem na początku - ten facet niemal bez przerwy pisze i wyrzuca z siebie kolejne powieści należące do różnych serii rozgrywających się w ramach jego rozległego uniwersum Cosmere.

REKLAMA

Kolejna świetna wiadomość: nowy tom „Archiwum” już powstaje. W swoim cotygodniowym podsumowaniu z 3 listopada Sanderson poinformował, że rozpoczął przygotowywanie konspektu 6. odsłony serii. Nie zaczął jeszcze właściwego pisania powieści - do tego etapu dotrze w styczniu 2028 r. Cały 2027 r. zamierza poświęcić na opracowywanie zarysu „Archiwum Burzowego Światła 6”, a także czterech kolejnych tomów. Dzięki temu będzie mógł od razu zabrać się do pisania, gdy nadejdzie odpowiedni moment - i trzaskać książkę za książką. Sporo zależy jednak od jego głównego celu na przyszły rok: napisania drugiego i trzeciego tomu „Ghostbloods” (druga trylogia „Z mgły zrodzonego”).

Przypomnę, że autor intensywnie pracuje również nad co najmniej dwiema adaptacjami swoich książek dla Apple. To efekt bezprecedensowej umowy zawartej przez obie strony na początku tego roku. Potwierdzono już powstanie serialu na podstawie „Archiwum”, ale obecnie Sanderson skupia się na drugim projekcie, czyli filmowej adaptacji pierwszej trylogii „Z mgły zrodzonego”.

REKLAMA

Autor sam pisze scenariusz do filmu i stopniowo dzieli się informacjami na temat postępów. Podczas ostatniego cotygodniowego podsumowania zdradził, że druga wersja skryptu jest ukończona w 35 procentach. Dla porównania, jeszcze tydzień wcześniej Sanderson szacował, że ma za sobą mniej więcej jedną czwartą pracy. Oznacza to, że w ciągu siedmiu dni napisał kolejne 10 procent scenariusza. Przy takim tempie być może nie będziemy musieli długo czekać na rozpoczęcie produkcji widowiska.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...