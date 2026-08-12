Czekasz na adaptację epickiego fantasy od Apple'a? Uzbrój się w cierpliwość

Apple TV rządzi - i tyle. W ostatnich latach serwis zbudował imponujący katalog oryginalnych filmów i seriali. Firma świetnie radzi sobie nie tylko z wyszukiwaniem oryginalnych historii i przenoszeniem ich na ekran, lecz także z pozyskiwaniem praw do wyjątkowych książek i innych klasycznych opowieści. Czy to w przypadku niedawnej serialowej wersji „Przylądka strachu”, czy adaptacji serii powieści szpiegowskich „Slough House” autorstwa Micka Herrona - szefostwo Apple’a naprawdę ma nosa i raz za razem udowodnia, że potrafi ożywiać ekscytujące, nowe projekty.



Niestety, na jeden z nadchodzących - i prawdopodobnie najbardziej wyczekiwanych - możemy poczekać dłużej, niż początkowo zakładano.

Fani Sandersona muszą być cierpliwi

W styczniu 2026 r. Apple TV poinformowało widzów o nabyciu praw do ekranizacji fantastycznego uniwersum powieści Cosmere - „Z mgły zrodzony” ma zostać zaadaptowany w formie kilku filmów pełnometrażowych, a „Archiwum Burzowego Światła” stanie się serialem. Później przez długi czas nie pojawiały się żadne nowe informacje, aż w lipcu autor tych uwielbianych książek, Brandon Sanderson, ogłosił, że ukończył pierwszy draft scenariusza pierwszego filmu. Teraz, zaledwie kilka tygodni po tym komunikacie, Sanderson za pośrednictwem swojego oficjalnego kanału na YouTube przekazał aktualne informacje dotyczące postępów nad adaptacją. Są one, niestety, dość rozczarowujące.

Sanderson nie rozwodził się nad tematem. Zaczął od krótkiego podsumowania postępów prac nad różnymi projektami, nad którymi obecnie pracuje i wyjaśnił, że choć pierwszy draft scenariusza jest już gotowy, „będzie musiał zebrać mnóstwo opinii” na jego temat, ponieważ „przed nami jeszcze wiele wersji skryptu”. Wygląda więc na to, że mimo ukończenia pierwszego draftu Sanderson nie otrzymał jeszcze wszystkich niezbędnych uwag od Apple, które pozwoliłyby mu rozpocząć pracę nad drugą wersją scenariusza (w sumie spodziewa się trzech rund poprawek) - projekt znajduje się na dość wczesnym etapie i będzie jeszcze modyfikowany. Musimy też pamiętać, że pisanie scenariusza to zupełnie inna bajka niż tworzenie powieści - a pisarz specjalizuje się jednak w tym drugim typie tekstów. A to wszystko oznacza, że minie jeszcze sporo czasu, zanim Apple wystartuje z realizacją.



Trzeba zatem uzbroić się w cierpliwość. Najważniejsze, że - najwyraźniej - ekranizacja nadal rozwija się zgodnie z planem i to, wbrew pozorom, w całkiem imponującym tempie, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że projekt dopiero co został oficjalnie ogłoszony.



„Z mgły zrodzony” to nie wszystko. W maju „Deadline” poinformowało, że młodzieżowa powieść Sandersona - „Skyward” - zostanie zaadaptowana na serial telewizyjny przez Tomorrow Studios, czyli tę samą firmę producencką, która stworzyła aktorski serial „One Piece” dla Netfliksa. Za rozwój serialu wraz z Sandersonem odpowiadać będą Jed Whedon i Maurissa Tancharoen. Sanderson napisał również scenariusz odcinka pilotażowego.



W chwili publikacji tego tekstu ani „Z mgły zrodzony”, ani „Archiwum Burzowego Światła” nie mają jeszcze ustalonej daty premiery. Spekuluje się, że film może trafić na ekrany najwcześniej w 2029 r., a serialowe „Archiwum” - w 2030 lub 2031.

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