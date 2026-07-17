Brenda Fricker nie żyje. Zdobywczyni Oscara grała m.in. w "Kevinie"
Brenda Fricker nie żyje. Irlandzka aktorka i zdobywczyni Oscara za rolę w filmie "Moja lewa stopa", zmarła w wieku 81 lat. W pamięci widzów zapisze się również jako gołębiarka z filmu "Kevin sam w Nowym Jorku".
Zmarła Brenda Fricker, którą wielu widzów może kojarzyć przede wszystkim za sprawą roli w filmie "Kevin sam w Nowym Jorku". Grała kobietą z gołębiami, czyli postać drugoplanową, a mimo to była jedną z bardziej pamiętnych bohaterek w uwielbianym filmie. Na scenach z jej udziałem nie można było się nie wzruszyć.
Brenda Fricker nie żyje. Grała gołębiarkę w filmie Kevin sam w Nowym Jorku
Fricker zostanie zapamiętana nie tylko z kultowego sequelu "Kevina samego w domu", ale również jako zdobywczyni Oscara za rolę w filmie "Moja lewa stopa" z 1989 roku, gdzie wcieliła się w matkę Daniela Day-Lewisa. Nagrodę otrzymała w 1990 roku i przeszła wówczas do historii jako pierwsza irlandzka aktorką, która zdobyła Oscara.
Wyróżnienie to sprawiło, że została zaszufladkowana i pominięta w wielu rolach, w tym w teatrze. Stwierdziła, że gdyby nie ten sukces, jej kariera potoczyłaby się inaczej. "Oscar ma wiele wad. I nie dostaje się za niego pieniędzy. Mogliby dać ci przynajmniej kilka szylingów" - żartowała.
Aktorkę pożegnał jej agent, Phil Belfield:
Nigdy więcej nie zobaczymy jej takiej, a świat jest gorszy z jej powodu. Byłem zaszczycony, że mogłem ją poznać, kochać i z nią pracować. Zawsze będzie miała miejsce w moim sercu i sercach tak wielu fanów filmu i telewizji na całym świecie.
Kondolencje złożył również wicepremier Irlandii Simon Harris:
Była wybitną artystką, która zaszczyciła nasze ekrany i sceny niezwykłym talentem i autentycznością. Brenda wnosiła głębię i człowieczeństwo do każdej roli, której się podjęła. Naprawdę była jedną z największych gwiazd tego kraju i ambasadorką irlandzkich talentów na arenie międzynarodowej. Mówiąc wprost, nigdy więcej nie zobaczymy kogoś podobnego do niej.
Aktorka grała również pielęgniarkę Megan Roach w serialu BBC "Na sygnale" z 1986 roku, a także w takich produkcjach jak "Czas zabijania", "Spryciarz", "Veronica Guerin" czy "Albert Nobbs".
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