Nowość na Disney+ już jest kultowa. Zapewnia brutalny relaks po pracy

Znaczy wiadomo, że użytkownicy Disney+ mają co oglądać. Platforma ciągle dodaje nowości, którym trudno się oprzeć. Choćby w tym tygodniu dostaliśmy marvelowski special "Punisher: Ostatnie starcie". To jednak bardzo gorąca premiera, więc dopiero zyskuje popularność w serwisie. Na pewno narobi jednak sporo szumu. Nie ma co do tego wątpliwości. W końcu subskrybenci uwielbiają tytuły z największych popkulturowych franczyz świata. A MCU (Marvel Cinematic Universe) do takowych właśnie należy.



Na listach najpopularniejszych filmów i seriali dostępnych na Disney+ nawet teraz królują tytuły z marvelowskiego uniwersum. Wciąż jeszcze nie opadły emocje po 2. sezonie "Daredevila: Odrodzenia", a do tego świetnie się oglądają "Avengers: Wojna bez granic" i "Avengers: Koniec gry". Kiedy jednak użytkownicy nie sięgają po produkcje MCU, ruszają w podróż do dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Star Warsy dosłownie rządzą w topkach z tego tygodnia.

Disney+ - co obejrzeć?

Choć połowa miejsc w obu topkach najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju należy do MCU i "Gwiezdnych wojen", użytkownicy odkrywają też produkcje powiązane z mniejszymi markami ("Diabeł ubiera się u Prady") bądź nienależące do żadnej franczyzy ani serii. I to właśnie taki film króluje w zestawieniu najchętniej oglądanych pełnych metraży na platformie. "Pomocy" wpadło do serwisu jeszcze w zeszłym tygodniu i do tej pory subskrybenci nie mogą się od niej oderwać.

"Pomocy" zawitało na Disney+ 7 maja, parę miesięcy po swojej kinowej premierze. Użytkownicy mają słabość do filmów, które wbijają na platformę z wielkich ekranów. Nie bez powodu w topce wciąż dzielnie się przecież trzyma "Predator: Strefa zagrożenia". Tym samym nowa produkcja sygnowana nazwiskiem Sama Raimiego również musiała znaleźć swoich fanów wśród subskrybentów.

"Pomocy" to utrzymany w klimatach czarnej komedii thriller survivalowy, w którym główna bohaterka spełnia marzenie każdego wyzyskiwanego i niedocenianego pracownika. Linda Liddle jest w biurze szarą myszką. Szef za nią nie przepada i nawet zamierza ją zwolnić. Najpierw jednak zabiera ją ze sobą w podróż służbową. Po drodze ich samolot się rozbija, a oni lądują na bezludnej wyspie. I wtedy role się zmieniają, bo kobieta świetnie sobie radzi w trudnych warunkach, podczas gdy Bradley maże się niczym małe dziecko.

Choć nie jest to horror, stojący za kamerą Sam Raimi nie odcina się od swoich korzeni. Rozsmakowuje się w przemocy, nie stroni od widoku krwi i nawet oczy wyskakujące z oczodołów pokaże. Co prawda potrafi w ten sposób szokować, ale efekt jest raczej komiczny. To czarny humor. Dokładnie taki, jakiego byśmy się spodziewali po twórcy "Martwego zła".

"Pomocy" to film idealny do obejrzenia po ciężkim (a więc każdym!) dniu w pracy. Pozwala puścić wodze fantazji i wyobrazić sobie, co sami zrobilibyśmy swojemu szefowi, gdybyśmy znaleźli się z nim na bezludnej wyspie. Do tego nie stroni od przemocy, ale pozostaje utrzymany w absurdalnym stylu, przez o aż prosi się o kultowy status. Nic więc dziwnego, że użytkownicy Disney+ wciąż tak chętnie po niego sięgają. I pewnie szybko nie przestaną.

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych seriali:

Maul: Mistrz cienia Testamenty Czarnobyl: Świadkowie tragedii Genialna Morgan Daredevil: Odrodzenie Sekretne życie pszczół The Mandalorian Paradise Hoży doktorzy: Powrót Love Story

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych filmów:

Pomocy Diabeł ubiera się u Prady Mandalorian i Grogu: Za kulisami Gwiezdne wojny: Mroczne widmo Gwiezdne wojny: Zemsta Sithów Avengers: Koniec gry Avengers: Wojna bez granic Predator: Strefa zagrożenia Gwiezdne wojny: Atak klonów Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja

Rafał Christ 16.05.2026 10:15

