Testamenty powrócą do Gileadu. Będzie 2. sezon
"Testamenty" to jeden z największych serialowych hitów 2026 roku, wiernie kontynuujący fabułę oraz dziedzictwo "Opowieści podręcznej". Choć finał 1. sezonu jeszcze przed nami, już teraz wiadomo, że nie dojdzie do definitywnego pożegnania.
"Opowieści podręcznej" były emitowane przez długie osiem lat - od 2017 do 2025 roku. Może być ciężko znaleźć bardziej popularny dystopijny serial z tego okresu, nic więc dziwnego, że idealnym twórczym rozwiązaniem okazało się jeszcze mocniejsze eksplorowanie świata przedstawionego. "Testamenty" powstały na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Margaret Atwood. Choć do kultowości swojego poprzednika jeszcze im daleko, spotykają się przede wszystkim z dobrymi opiniami.
Hit Disney+ z nowym sezonem. To dobra i spodziewana decyzja
Główną bohaterką "Testamentów" jest nastoletnia Agnes (Chase Infiniti), wiodąca spokojne życie w uprzywilejowanej rodzinie z ojcem, opiekunkami Rosą (Kira Guloien) i Zillą (Blessing Adedijo) oraz surową macochą Paulą (Amy Seimetz). Agnes, wraz z przybyłą spoza granic Gileadu Daisy (Lucy Halliday) trafia do szkoły dla przyszłych żon, prowadzonej przez ciotkę Lydię (Ann Dowd), w której w placówce kobietom wpaja się posłuszeństwo w dość brutalny sposób. Relacja bohaterek z czasem zaczyna podwazać system, w którym żyją.
Nie da się nie zauważyć, że dystopijne produkcje cieszą się w ostatnich latach wyjątkowo sporą popularnością. "Testamenty" sprawnie przejęły pałeczkę od "Opowieści podręcznej" i podtrzymały zainteresowanie światem przedstawionym ze strony widzów. Kontynuacja kultowego serialu radzi sobie bardzo dobrze w liczbach. Jak podaje Deadline, w ciągu pierwszych ośmiu dni serial wykręcił aż 11 milionów godzin oglądania przez ludzi z całego świata na Hulu i Disney+. Obecnie jest to liczba 45 milionów, a liczba wyświetleń odcinków wzrasta znacząco.
Tym bardziej nie powinno więc zaskakiwać, że zdecydowano się na stworzenie kolejnego sezonu "Testamentów". Decyzja ta została ogłoszona w dość dobrym terminie - przed finałem pierwszej odsłony, który będzie można obejrzeć 27 maja. To dobra wiadomość - zwłaszcza dla fanów głównej postaci serialu, granej Chase Infiniti.
Młoda aktorka jeszcze niedawno debiutowała na wielkim ekranie u Paula Thomasa Andersona w "Jednej bitwie po drugiej", a teraz, po m.in. drugim planie w "Uznanym za niewinnego", Infiniti wychodzi na przód stawki, na jej barkach ciąży odpowiedzialność za serial. Aktorce udaje się to nieść z wielką klasą i jakością, a "Testamenty" są kolejnym dowodem na to, co już wiemy - że z tej mąki będzie chleb. Kiedy się dowiemy, jak poradzi sobie w 2. sezonie? Na ten moment nie ma informacji co do daty premiery czy fabuły, ale pewne jest, że powrót do Gileadu nastąpi.
