Testamenty powrócą do Gileadu. Będzie 2. sezon

"Opowieści podręcznej" były emitowane przez długie osiem lat - od 2017 do 2025 roku. Może być ciężko znaleźć bardziej popularny dystopijny serial z tego okresu, nic więc dziwnego, że idealnym twórczym rozwiązaniem okazało się jeszcze mocniejsze eksplorowanie świata przedstawionego. "Testamenty" powstały na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Margaret Atwood. Choć do kultowości swojego poprzednika jeszcze im daleko, spotykają się przede wszystkim z dobrymi opiniami.

Główną bohaterką "Testamentów" jest nastoletnia Agnes (Chase Infiniti), wiodąca spokojne życie w uprzywilejowanej rodzinie z ojcem, opiekunkami Rosą (Kira Guloien) i Zillą (Blessing Adedijo) oraz surową macochą Paulą (Amy Seimetz). Agnes, wraz z przybyłą spoza granic Gileadu Daisy (Lucy Halliday) trafia do szkoły dla przyszłych żon, prowadzonej przez ciotkę Lydię (Ann Dowd), w której w placówce kobietom wpaja się posłuszeństwo w dość brutalny sposób. Relacja bohaterek z czasem zaczyna podwazać system, w którym żyją.

Nie da się nie zauważyć, że dystopijne produkcje cieszą się w ostatnich latach wyjątkowo sporą popularnością. "Testamenty" sprawnie przejęły pałeczkę od "Opowieści podręcznej" i podtrzymały zainteresowanie światem przedstawionym ze strony widzów. Kontynuacja kultowego serialu radzi sobie bardzo dobrze w liczbach. Jak podaje Deadline, w ciągu pierwszych ośmiu dni serial wykręcił aż 11 milionów godzin oglądania przez ludzi z całego świata na Hulu i Disney+. Obecnie jest to liczba 45 milionów, a liczba wyświetleń odcinków wzrasta znacząco.

Tym bardziej nie powinno więc zaskakiwać, że zdecydowano się na stworzenie kolejnego sezonu "Testamentów". Decyzja ta została ogłoszona w dość dobrym terminie - przed finałem pierwszej odsłony, który będzie można obejrzeć 27 maja. To dobra wiadomość - zwłaszcza dla fanów głównej postaci serialu, granej Chase Infiniti.

Młoda aktorka jeszcze niedawno debiutowała na wielkim ekranie u Paula Thomasa Andersona w "Jednej bitwie po drugiej", a teraz, po m.in. drugim planie w "Uznanym za niewinnego", Infiniti wychodzi na przód stawki, na jej barkach ciąży odpowiedzialność za serial. Aktorce udaje się to nieść z wielką klasą i jakością, a "Testamenty" są kolejnym dowodem na to, co już wiemy - że z tej mąki będzie chleb. Kiedy się dowiemy, jak poradzi sobie w 2. sezonie? Na ten moment nie ma informacji co do daty premiery czy fabuły, ale pewne jest, że powrót do Gileadu nastąpi.

Adam Kudyba 21.05.2026 10:52

