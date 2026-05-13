Ahsoka powróci na Disney+. Kiedy premiera 2. sezonu?

Wysoka obecność Dave'a Filoniego i Jona Favreau w świecie gwiezdnowojennym jest przedmiotem wielu popkulturowych debat i nietrudno odnieść wrażenie, że zyskuje większą liczbę przeciwników niż zwolenników. Panowie odpowiadają za "The Mandalorian", którego filmową kontynuację, reżyserowaną przez Favreau, w tym miesiącu zobaczymy w kinach. Panowie odpowiadają też za "Księgę Boby Fetta", oraz właśnie za "Ahsokę", będącą spinoffem "Mandaloriana". Bohaterka jednak nie jest na małym ekranie od momentu premiery aktorskiego serialu - moje pokolenie powinno pamiętać animowane "Gwiezdne wojny: Wojny klonów", w których występowała.

2. sezon Ahsoki oficjalnie zapowiedziany. Kiedy premiera?

"Ahsoka" zadebiutowała w Disney+ dość niedawno, bo w 2023 roku. Zyskała wówczas dość mieszane opinie ze strony krytyków oraz publiczności - po dziś dzień na serwisie Rotten Tomatoes ci pierwsi cenią ją bardziej (średnia ocen - 85%), niż drudzy (64%). Można śmiało powiedzieć, że to serial, który ma swoje niemałe grono zwolenników, ale do wielkości jeszcze mu trochę brakuje. Czy 2. sezon zbliży się do tego stanu?

To się okaże - a kiedy? Na wtorkowej prezentacji Disneya twórcy najróżniejszych produkcji podzielili się z uczestnikami wiadomościami dotyczącymi premier - stało się to również w przypadku "Ahsoki". Rosario Dawson, aktorka wcielająca się w główną rolę, ogłosiła, że nowe odcinki 2. sezonu serialu pojawią się na Disney+ na początku 2027 roku. Nie padła żadna dzienna data, natomiast i tak jest to całkiem duży konkret dla fanów, którzy mogą się przygotowywać na tę okoliczność.

Deadline podaje, że Dawson określiła 2. sezon "Ahsoki" jako ten, w którym "bitwy są trudniejsze, a stawka wyższa". Zgodnie z zapowiedziami ze strony m.in. Dave'a Filoniego, aktorka rzecz jasna powróci w głównej roli, ale nie tylko ona. Ponownie zobaczymy Haydena Christensena jako Anakina Skywalkera. Śmierć Raya Stevensona sprawiła, że postać Baylana Skolla musi zostać ponownie obsadzona - przypadła ona Rory'emu McCannowi (Sandor Clegane z "Gry o tron"). Po raz kolejny widzowie mają również zobaczyć Wielkiego Admirała Thrawna (Lars Mikkelsen), który w 2. sezonie ma się zmierzyć m.in. z admirałem Ackbarem.

Adam Kudyba 13.05.2026 09:55

