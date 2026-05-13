REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Ahsoka powróci na Disney+. Kiedy premiera 2. sezonu?

Ahsoka Tano to jedna z istotniejszych postaci świata Gwiezdnych Wojen. Bohaterka doczekała się swojego serialu, który - jak właśnie ogłoszono - powróci z kolejnym sezonem.

Adam Kudyba
ahsoka sezon 2 premiera
REKLAMA

Wysoka obecność Dave'a Filoniego i Jona Favreau w świecie gwiezdnowojennym jest przedmiotem wielu popkulturowych debat i nietrudno odnieść wrażenie, że zyskuje większą liczbę przeciwników niż zwolenników. Panowie odpowiadają za "The Mandalorian", którego filmową kontynuację, reżyserowaną przez Favreau, w tym miesiącu zobaczymy w kinach. Panowie odpowiadają też za "Księgę Boby Fetta", oraz właśnie za "Ahsokę", będącą spinoffem "Mandaloriana". Bohaterka jednak nie jest na małym ekranie od momentu premiery aktorskiego serialu - moje pokolenie powinno pamiętać animowane "Gwiezdne wojny: Wojny klonów", w których występowała.

REKLAMA

2. sezon Ahsoki oficjalnie zapowiedziany. Kiedy premiera?

"Ahsoka" zadebiutowała w Disney+ dość niedawno, bo w 2023 roku. Zyskała wówczas dość mieszane opinie ze strony krytyków oraz publiczności - po dziś dzień na serwisie Rotten Tomatoes ci pierwsi cenią ją bardziej (średnia ocen - 85%), niż drudzy (64%). Można śmiało powiedzieć, że to serial, który ma swoje niemałe grono zwolenników, ale do wielkości jeszcze mu trochę brakuje. Czy 2. sezon zbliży się do tego stanu?

To się okaże - a kiedy? Na wtorkowej prezentacji Disneya twórcy najróżniejszych produkcji podzielili się z uczestnikami wiadomościami dotyczącymi premier - stało się to również w przypadku "Ahsoki". Rosario Dawson, aktorka wcielająca się w główną rolę, ogłosiła, że nowe odcinki 2. sezonu serialu pojawią się na Disney+ na początku 2027 roku. Nie padła żadna dzienna data, natomiast i tak jest to całkiem duży konkret dla fanów, którzy mogą się przygotowywać na tę okoliczność.

Deadline podaje, że Dawson określiła 2. sezon "Ahsoki" jako ten, w którym "bitwy są trudniejsze, a stawka wyższa". Zgodnie z zapowiedziami ze strony m.in. Dave'a Filoniego, aktorka rzecz jasna powróci w głównej roli, ale nie tylko ona. Ponownie zobaczymy Haydena Christensena jako Anakina Skywalkera. Śmierć Raya Stevensona sprawiła, że postać Baylana Skolla musi zostać ponownie obsadzona - przypadła ona Rory'emu McCannowi (Sandor Clegane z "Gry o tron"). Po raz kolejny widzowie mają również zobaczyć Wielkiego Admirała Thrawna (Lars Mikkelsen), który w 2. sezonie ma się zmierzyć m.in. z admirałem Ackbarem.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o Gwiezdnych Wojnach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
13.05.2026 09:55
Tagi: AhsokaDave FiloniDisney+Jon FavreauStar Wars
Najnowsze
9:38
Vision oficjalnie powróci w serialu Marvela. Kiedy? Jest data
Aktualizacja: 2026-05-13T09:38:19+02:00
8:59
Widziałem nowego Punishiera i powiem tyle: takiego Marvela jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-05-13T08:59:03+02:00
8:45
Avatar 3 pewnie leci do Disney+. Serwis ujawnił datę premiery
Aktualizacja: 2026-05-13T08:45:50+02:00
23:20
Wyniki 1. półfinału Eurowizji 2026. Czy Alicja Szemplińska przeszła do finału?
Aktualizacja: 2026-05-12T23:20:28+02:00
18:37
Najbardziej antywoke serial Prime Video zaraz wraca. Amazon podał datę premiery
Aktualizacja: 2026-05-12T18:37:00+02:00
17:42
Kryminalnie niedocenione arcydzieło od HBO. Dla widzów to czołówka seriali wszech czasów
Aktualizacja: 2026-05-12T17:42:00+02:00
16:33
O co chodzi z obrączką Boyda? Nowy odcinek Stamtąd jest zagadkowy
Aktualizacja: 2026-05-12T16:33:00+02:00
15:52
Najdziwniejsza Eurowizja w historii. FBI, kontrowersje i wszystko, tylko nie muzyka
Aktualizacja: 2026-05-12T15:52:39+02:00
15:02
CANAL+ dodało najlepszy serial wojenny od lat. Perełka
Aktualizacja: 2026-05-12T15:02:26+02:00
14:35
4. sezon LOL: Kto Się Śmieje Ostatni nadchodzi. Znamy uczestników
Aktualizacja: 2026-05-12T14:35:46+02:00
13:56
Co oznacza 67? Wyjaśniamy zagubionym na TikToku
Aktualizacja: 2026-05-12T13:56:14+02:00
13:18
Burger King jako kantyna Star Wars. Mandalorian i Grogu w Krakowie
Aktualizacja: 2026-05-12T13:18:36+02:00
12:35
Netflix udostępnił stronę, która pokazuje, jak serwis wpłynął na twoje życie
Aktualizacja: 2026-05-12T12:35:00+02:00
12:22
Polskie kino wraca do gry. Polacy na festiwalu w Cannes 2026
Aktualizacja: 2026-05-12T12:22:01+02:00
11:39
W Love is Blind: Polska nie pokazano wszystkiego. Czuję się oszukana
Aktualizacja: 2026-05-12T11:39:56+02:00
11:03
Westworld naprawdę wraca. Za sterami król science fiction?
Aktualizacja: 2026-05-12T11:03:08+02:00
10:00
Gwiazda Breaking Bad w obsadzie 3. sezonu Fallouta. Zapowiada się grubo
Aktualizacja: 2026-05-12T10:00:35+02:00
9:38
Co szykuje 2. sezon Roostera? Nie mogę się doczekać
Aktualizacja: 2026-05-12T09:38:30+02:00
8:25
Pierścienie Władzy mają konkretną datę premiery. Kiedy 3. sezon?
Aktualizacja: 2026-05-12T08:25:56+02:00
21:39
O której premiera Love is Blind: Polska? Nowe odcinki już zaraz na Netfliksie
Aktualizacja: 2026-05-11T21:39:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA