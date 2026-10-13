Bryan Cranston żegna swojego serialowego syna. Aktor odebrał sobie życie

W poniedziałek świat obiegła przykra informacja o śmierci RJ-a Mittego. Aktor był najbardziej znany z serialu "Breaking Bad" autorstwa Vince'a Gilligana, w którym wcielił się w postać Waltera White'a Jr., syna Waltera White’a (Bryan Cranston) i Skyler White (Anny Gunn). Bohater Mittego, podobnie jak sam Mitte, cierpiał na porażenie mózgowe. Według doniesień, 34-letni aktor odebrał sobie życie w swoim domu.

REKLAMA

Śmierć Mittego wstrząsnęła nie tylko fanami serialu "Breaking Bad", ale również aktorami z produkcji. Obsada opłakuje serialowego Waltera White'a Jr., w tym również sam Cranston. Odtwórca głównej roli opublikował wzruszający wpis, w którym pożegnał swojego ekranowego syna.

Bryan Cranston opłakuje RJ-a Mittego. Serialowy ojciec Waltera White'a Jr. opublikował wpis

Cranston opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym pożegnał swojego serialowego syna. Aktor wspominał moment, gdy poznali się na planie "Breaking Bad", kiedy Mitte miał zaledwie 14 lat. Podkreślił, że od urodzenia cierpiał na porażenie mózgowe, lecz nie pozwolił, aby była to dla niego wymówka podczas kręcenia serialu. "Był gwiazdą hitowego serialu, a jednak wciąż pozostawał dzieckiem" - dodał i kontynuował:

REKLAMA

Gdy w lutym 2007 r. zaczynaliśmy zdjęcia do odcinka pilotażowego, był jeszcze aktorskim nowicjuszem, ale z czasem obserwowaliśmy, jak wyrasta na naprawdę świetnego aktora. Doświadczenie zdobyte na planie wykorzystał, by stać się aktywnym orędownikiem praw artystów z niepełnosprawnościami; kierował też organizacją charytatywną wspierającą osoby z niepełnosprawnościami. Utrata tak wielkiego talentu i niewykorzystanego potencjału to ogromny cios

Szczególnie druzgocąca jest wiadomość, że odebrał sobie życie. Dlaczego?

Okazało się, że niedawno, bo kilka tygodni temu, Cranston i Mitte mieli pójść razem na lunch. Aktor stwierdził, że już nigdy nie dowie się, czy to spotkanie mogłoby wpłynąć na przyszłość.

REKLAMA

Jeszcze kilka tygodni temu wymienialiśmy wiadomości, umawiając się na wspólny lunch. Nie wiem, czy to spotkanie zmieniłoby jego przyszłość… Wiem jednak, że go kochałem i czerpałem ogromną radość z przebywania w jego towarzystwie - zarówno przez lata pracy nad serialem, jak i po tym, gdy emocje wokół "Breaking Bad" już opadły… Będzie mi ciebie brakowało, synu.

REKLAMA

Aktor zakończył swój wpis apelem do osób, które mają myśli samobójcze, aby skontaktowały się z odpowiednimi instytucjami.

W kolejnych dniach zostanie przeprowadzona sekcja zwłok Mittego.

REKLAMA

W sytuacji, gdy jest zagrożone życie twoje, kogoś z twojej rodziny, bliskich, znajomych lub zupełnie obcej osoby, zadzwoń pod numer 112. Możesz skorzystać również z następujących numerów:

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, czynny całodobowo,

116 123 - Bezpłatny Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dorosłych, czynny 14-22, pon-pt,

800 70 22 22 - Całodobowe Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym Fundacji ITAKA,

800 080 222 - Całodobowa Bezpłatna Infolinia dla Dzieci i Młodzieży, Rodziców oraz Nauczycieli.

REKLAMA

Obserwuj nas w Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...