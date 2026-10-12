Netflix zrobił serial o buncie w polskich więzieniach. Świetny zwiastun

Akcja serialu „Bunt” rozgrywa się w okresie politycznych przemian, gdy Polska wkracza w nową rzeczywistość, a za murami więzień narasta napięcie. Osadzeni domagają się amnestii, a konflikt między nimi a strażnikami eskaluje i staje się coraz bardziej niebezpieczny. Fabuła nawiązuje do autentycznych wydarzeń, które zapisały się w historii europejskiego więziennictwa.

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W 1989 roku w Polsce doszło do fali masowych buntów w zakładach karnych (łącznie ponad 200 wystąpień w 99 jednostkach penitencjarnych), wywołanych głównie głębokim rozczarowaniem więźniów, którzy po zmianach ustrojowych i wyborach czerwcowych liczyli na dużą amnestię - jej projekt wykluczył jednak recydywistów. Największy, najbardziej brutalny, krwawy i wyniszczający miał miejsce w Zakładzie Karnym w Czarnem. W grudniu 1989 przebywało tam 1500 więźniów, w tym wielu z ciężkimi wyrokami. Udało im się opanować teren więzienia.

Bunt - zwiastun. Nowy polski serial Netfliksa jeszcze w tym roku

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W głównych rolach w rodzimej produkcji Netfliksa zobaczymy Borysa Szyca i Filipa Pławiaka. Ich bohaterowie, Reagan i Janek, mają za sobą wspólną przeszłość, ale w obliczu kryzysu znajdują się po przeciwnych stronach więziennego muru. Mimo dzielących ich różnic próbują znaleźć sposób na opanowanie sytuacji. W ich relacji nie zabraknie jednak napięć wynikających z dawnych urazów, poczucia lojalności i pragnienia zemsty.

Za reżyserię sześciu odcinków odpowiadają Mateusz Rakowicz, który nakręcił odcinki 1, 2, 4 i 5, oraz Marek Lechki, reżyser pozostałych dwóch. Scenariusz przygotowali Łukasz Bluszcz i Marcin Kubawski. Producentem serialu jest Maciej Kubicki z firmy Telemark.

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W obsadzie, oprócz Szyca i Pławiaka, znaleźli się Anita Szepelska, Jacek Poniedziałek, Artur Kujawa, Ryszard Kakietek, Michał Pietrzak, Michał Felczak, Rafał Maćkowiak oraz Wini, czyli Winicjusz Bartków.

„Bunt” będzie kolejną polską produkcją Netfliksa, która sięgnie po historyczne wydarzenia, by opowiedzieć o ludziach postawionych w sytuacji granicznej. Tym razem punktem wyjścia stanie się więzienny konflikt, w którym walka o przetrwanie będzie się przeplatać z próbą rozliczenia przeszłości.

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Premiera serialu „Bunt” jest planowana na koniec 2026 roku. Produkcja będzie liczyć sześć odcinków.

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