Film ze Stathamem wpadł na Prime Video 2 dni przed premierą w kinie. Ręka się omsknęła?

Fani Jasona Stathama już zacierają ręce. Za kilka dni będą mogli go zobaczyć w tej samej roli co zwykle. W "Buntowniku" wciela się w byłego policjanta z sił specjalnych, który obecnie pracuje jako ochroniarz potężnego miliardera. Gdy jego szef zostaje brutalnie zamordowany, Cole rusza z misją zemsty. Ścigając zabójców trafi na pokład statku handlarzy ludźmi. I od tej pory walczy o życie setek uprowadzonych matek i dzieci. Jak mu to idzie? Wiadomo. Brawurowo.



Jak bardzo brawurowo, będziemy mogli się przekonać już w najbliższy piątek, kiedy "Buntownik" trafi na ekrany światowych kin - również polskich. Tymczasem właśnie dzisiaj, dwa dni przed premierą na wielkim ekranie najnowszy film z Jasonem Stathamem zagościł na Prime Video.

Buntownik - film akcji z Jasonem Stathamem na Prime Video

Jak podaje The Verge, "Buntownik" 19 sierpnia w całości pojawił się na amerykańskim Prime Video. Trwający 95 minut film akcji z Jasonem Stathamem był dostępny na platformie Amazona w Stanach Zjednoczonych przez około godzinę. Po tym czasie na karcie produkcji pojawiła się informacja, że jest niedostępna, co oznacza, że nawet przy dużej dozie szczęścia i tak nie dało się jej obejrzeć do końca.

Krótki czas dostępności na amerykańskim Prime Video wskazuje, że "Buntownik" nie został udostępniony na platformie celowo. Nie był to jakiś dziwaczny chwyt marketingowy, tylko - prawdopodobnie - zwykła pomyłka. Tak przynajmniej możemy się domyślać, bo Amazon, do którego platforma należy, nie udzielił jeszcze komentarza w tej sprawie.

Udostępnienie filmu na legalnej platformie streamingowej dwa dni przed jego premierą jest oczywiście niecodzienną sytuacją. Aczkolwiek w wyniku czyjejś pomyłki mogło się tak zdarzyć. To jedyne logiczne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.



A skoro "Buntownik" omyłkowo pojawił się na Prime Video i szybko z niego zniknął fanom Jasona Stathama pozostaje czekać do piątkowej premiery, żeby film obejrzeć jak należy, czyli w kinach. I oczywiście trzymać kciuki, żebyśmy dostali porządną rozpierduchę. Bo dla niej przecież się produkcje z udziałem gwiazdora ogląda.

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