Nowy film akcji z Jasonem Stathamem dokopał się na VOD. Przed chwilą leciał w kinach
Nikt dzisiaj nie kopie już tyłków jak Jason Statham. Twardziel zbudował swoją markę w kinie akcji, któremu pozostaje wierny. Dlatego powstają kolejne filmy z jego udziałem. Ostatnim z nich jest "Samotnik". Produkcja zaledwie w lutym weszła na wielkie ekrany, a już teraz można ją obejrzeć na platformach VOD.
Filmy z Jasonem Stathamem to już osobny gatunek. Ich schemat jest nam już dobrze znany. Brytyjski twardziel wciela się w samotnego wilka z wyraźnym kodeksem moralnym. Przez jakiś incydent zostaje wciągnięty w większy spisek. I wtedy ku uciesze fanów rusza kopać złolom tyłki, wykazując się przy tym dużymi pokładami poczucia humoru. Proste, ale nośne.
Schemat filmów z Jasonem Stathamem wciąż działa na publiczność. Mogliśmy się o tym przekonać przy okazji "Pszczelarza" sprzed dwóch lat. Na fali jego popularności powstał jeszcze "Fachowiec", a teraz przyszedł czas na "Samotnika". Aktor wciela się w nim w byłego agenta sił specjalnych Michaela, który ratuje dziewczynę podczas sztormu. W ten sposób trafia na radar dawnych wrogów i uruchamia spiralę przemocy.
Samotnik - film akcji z Jasonem Stathamem już na VOD
"Samotnik" nie wyłamuje się więc ze z góry ustalonej formuły filmów akcji z Jasonem Stathamem. Dumnie ją powtarza i przetwarza. I musi to robić całkiem nieźle, skoro na Rotten Tomatoes produkcja zebrała 65 proc. pozytywnych recenzji. Według krytyków sprawnie recyklinguje wytarte klisze fabularne i jest na tyle zgrabny, że można mu tę jego powtarzalność wybaczyć. Brzmi więc jak idealna rozrywka na wieczór po ciężkim dniu.
Jeszcze do niedawna "Samotnika" można było obejrzeć jedynie w kinach. W Polsce na wielkie ekrany wszedł 13 lutego. Nieco ponad 1,5 miesiąca później można go już złapać na VOD. Film właśnie trafił na platformy, gdzie jest dostępny za dodatkową opłatą.
Ceny dostępu do "Samotnika" nieco się od siebie różnią. Zależą od danej platformy, ale oscylują wokół 40 zł. Dlaczego tak drogo? To przecież świeża premiera online prosto z kina. Koszty jej obejrzenia z czasem spadną. Na ten moment nie wiadomo, kiedy najnowszy film akcji z Jasonem Stathamem trafi do streamingu, żebyśmy mogli go zobaczyć w ramach subskrypcji.
Więcej o filmach z Jasonem Stathamem poczytasz na Spider's Web:
- Jason Statham przejmuje Amazona. Jak ten twardziel stał się ulubieńcem publiczności?
- Pszczelarz 2: do nowej części wraca kluczowy bohater
- Jason Statham spuszcza łomot zbirom, a Fachowiec robi to samo logice
- Polski gwiazdor hitów Netfliksa zagrał w filmie legend kina akcji. Tyłek kopie mu sam Jason Statham
- Jeśli macie wybrać jeden film z TOP 10 Prime Video, niech to będzie ten. Ależ to klepie