Nowy film akcji z Jasonem Stathamem dokopał się na VOD. Przed chwilą leciał w kinach

Nikt dzisiaj nie kopie już tyłków jak Jason Statham. Twardziel zbudował swoją markę w kinie akcji, któremu pozostaje wierny. Dlatego powstają kolejne filmy z jego udziałem. Ostatnim z nich jest "Samotnik". Produkcja zaledwie w lutym weszła na wielkie ekrany, a już teraz można ją obejrzeć na platformach VOD.

Rafał Christ
samotnik jason statham film akcji co obejrzeć vod
Filmy z Jasonem Stathamem to już osobny gatunek. Ich schemat jest nam już dobrze znany. Brytyjski twardziel wciela się w samotnego wilka z wyraźnym kodeksem moralnym. Przez jakiś incydent zostaje wciągnięty w większy spisek. I wtedy ku uciesze fanów rusza kopać złolom tyłki, wykazując się przy tym dużymi pokładami poczucia humoru. Proste, ale nośne.

Schemat filmów z Jasonem Stathamem wciąż działa na publiczność. Mogliśmy się o tym przekonać przy okazji "Pszczelarza" sprzed dwóch lat. Na fali jego popularności powstał jeszcze "Fachowiec", a teraz przyszedł czas na "Samotnika". Aktor wciela się w nim w byłego agenta sił specjalnych Michaela, który ratuje dziewczynę podczas sztormu. W ten sposób trafia na radar dawnych wrogów i uruchamia spiralę przemocy.

Samotnik - film akcji z Jasonem Stathamem już na VOD

"Samotnik" nie wyłamuje się więc ze z góry ustalonej formuły filmów akcji z Jasonem Stathamem. Dumnie ją powtarza i przetwarza. I musi to robić całkiem nieźle, skoro na Rotten Tomatoes produkcja zebrała 65 proc. pozytywnych recenzji. Według krytyków sprawnie recyklinguje wytarte klisze fabularne i jest na tyle zgrabny, że można mu tę jego powtarzalność wybaczyć. Brzmi więc jak idealna rozrywka na wieczór po ciężkim dniu.

Jeszcze do niedawna "Samotnika" można było obejrzeć jedynie w kinach. W Polsce na wielkie ekrany wszedł 13 lutego. Nieco ponad 1,5 miesiąca później można go już złapać na VOD. Film właśnie trafił na platformy, gdzie jest dostępny za dodatkową opłatą.

Ceny dostępu do "Samotnika" nieco się od siebie różnią. Zależą od danej platformy, ale oscylują wokół 40 zł. Dlaczego tak drogo? To przecież świeża premiera online prosto z kina. Koszty jej obejrzenia z czasem spadną. Na ten moment nie wiadomo, kiedy najnowszy film akcji z Jasonem Stathamem trafi do streamingu, żebyśmy mogli go zobaczyć w ramach subskrypcji.

Więcej o filmach z Jasonem Stathamem poczytasz na Spider's Web:

Rafał Christ
31.03.2026 13:11
Najnowsze
10:43
Amazon Prime i Apple TV w ofertach Plusa i Polsat Box. Potężny nowy pakiet
Aktualizacja: 2026-03-31T10:43:54+02:00
10:26
Harry Hole pojawi się w Białym Lotosie. Osobiście
Aktualizacja: 2026-03-31T10:26:32+02:00
9:35
Serialowa adaptacja klasyki literatury wpadła na VOD. Nie da się oderwać
Aktualizacja: 2026-03-31T09:35:19+02:00
18:47
Thriller kryminalny z Hemsworthem trafi do Prime Video. Kiedy? Szybko
Aktualizacja: 2026-03-30T18:47:55+02:00
18:14
Najlepsze polskie produkcje Netfliksa. 10 hitów na 10 lat serwisu w naszym kraju
Aktualizacja: 2026-03-30T18:14:00+02:00
17:09
Użytkownicy Prime Video nie mogą się pozbierać po najlepszym sci-fi XXI wieku
Aktualizacja: 2026-03-30T17:09:00+02:00
15:17
Ujawniono zarobki młodych aktorów z serialu Harry Potter. Niespotykane stawki
Aktualizacja: 2026-03-30T15:17:05+02:00
12:19
Netflix właśnie pochwalił się, co robi w Warszawie. Nie zgadlibyście
Aktualizacja: 2026-03-30T12:19:09+02:00
11:55
Mroczny kryminał Netfliksa jest perfekcyjny. Tylko garstka seriali spodobała się tak bardzo
Aktualizacja: 2026-03-30T11:55:09+02:00
11:30
Sophie Turner musi dojść do siebie. Przerwano prace nad serialem Tomb Raider
Aktualizacja: 2026-03-30T11:30:23+02:00
9:41
Zwiastun Harry’ego Pottera zrobił coś niesamowitego. Wielkie odrodzenie serii
Aktualizacja: 2026-03-30T09:41:58+02:00
9:34
Netflix, czemu nie chwalisz się tym genialnym filmem akcji? Wbija już jutro
Aktualizacja: 2026-03-30T09:34:02+02:00
9:00
Kiedy premiera 2. sezonu Harry'ego Pottera? Szybciej niż myślimy
Aktualizacja: 2026-03-30T09:00:29+02:00
8:19
Nowy hit podbija Netfliksa. Mnie zaś potwornie wymęczył
Aktualizacja: 2026-03-30T08:19:38+02:00
17:16
Widzowie zachwyceni Zendayą i Pattinsonem. Promują film z klasą
Aktualizacja: 2026-03-29T17:16:00+02:00
14:46
Laurka to gęsty thriller. Ale czegoś mi w nim zabrakło
Aktualizacja: 2026-03-29T14:46:42+02:00
13:38
Możesz zagrać w serialu Ranczo. Reżyser szuka statystów do nowego sezonu
Aktualizacja: 2026-03-29T13:38:58+02:00
12:54
Słynna aktorka nie chce, by grała ją Sydney Sweeney. Powód jest nietypowy
Aktualizacja: 2026-03-29T12:54:00+02:00
12:16
Rok temu zakochałam się w tym serialu od Apple TV. Czas na 2. sezon
Aktualizacja: 2026-03-29T12:16:00+02:00
11:15
Wysokie napięcie i kryminalna zagadka. Widziałem serial dla fanów Agaty Christie
Aktualizacja: 2026-03-29T11:15:00+02:00
