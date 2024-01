"Pszczelarz" jest głupi jak but. Bawiłem się przednio

"Pszczelarz" (tyt. oryg. "The Beekeeper") to opowieść o tym, jak Jason Statham spuszcza łomot całym zastępom dupków. Okej, to streszczenie można dokleić do wielu tytułów z udziałem Brytyjczyka, ale w istocie z tym właśnie mamy do czynienia: z soczystym, niezbyt poważnym (przynajmniej przez większość czasu), nie dbającym o wykreowanie prawdziwie zagrażającego tytułowemu bohaterowi antagonisty. Badass, mordobicie i czysty eskapizm.



Choć wrogowie Adama Claya mają plecy na najwyższych szczeblach władzy w amerykańskim rządzie, ani przez moment nie obawiamy się o jego losy. Nie szkodzi. Pszczelarz to gość, przed którym portkami trzęsie nawet szef CIA: ex-członek tajnego projektu, elitarnej grupy specjalsów, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Wprawdzie jakiś czas temu przeszedł na emeryturę, stawiając na proste życie i doglądanie ukochanych pszczół, jednak pewnego dnia został zmuszony do wkroczenia na krwawą ścieżkę zemsty. Stało się bowiem tak, że jego przyjaciółka - oraz, jak twierdzi, jedyna osoba, której na nim zależało - odebrała sobie życie na skutek internetowego oszustwa. Okazuje się, że odpowiedzialne za nie osoby to nie żadni typowi scamerzy, a potężna organizacja, mająca powiązania z Białym Domem. Cóż, dla Claya to bez różnicy. Nie zwleka i wkracza do okazji, wyrzynając sobie drogę przez kolejne grupy wrogów i docierając do tych, którzy zdają się nietykalni. Ale dla Claya nikt taki nie jest.



