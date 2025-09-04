REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Pszczelarz 2: do nowej części wraca kluczowy bohater

Bohater Jasona Stathama z filmu "Pszczelarz" nie miał zbyt wiele czasu na odpoczynek po powrocie z emerytury. Agent tajnej jednostki specjalnej powróci w sequelu głośnego akcyjniaka, a wraz z nim - jeszcze jedna kluczowa postać.

Anna Bortniak
pszczelarz 2 jeremy irons powrot sequel jason statham
REKLAMA

"Pszczelarz" z Jasonem Stathamem w roli głównej zadebiutował w 2024 roku i niespodziewanie zanotował wysokie wyniki finansowe - thriller akcji zarobił na całym świecie w sumie 162,2 mln dol. przy budżecie wynoszącym 40 mln dol. W konsekwencji, zarówno w związku z zadowalającymi finansami, jak i przychylnymi recenzjami widzów i krytyków, twórcy postanowili kontynuować przygody tytułowego pszczelarza. Według doniesień sequel jest już w trakcie realizacji.

REKLAMA

Pszczelarz 2: do sequelu wróci ważny bohater

W "Pszczelarzu" Statham wciela się w Adama Claya, agenta tajnej jednostki specjalnej na emeryturze, który wiedzie spokojne życie na wsi. Tam, w sielankowej posiadłości, opiekuje się ulami emerytowanej nauczycielki Elois (w tej roli Phylicia Rashad). Kiedy wskutek internetowego oszustwa kobieta zostaje okradziona ze środków do życia i z pieniędzy fundacji dla dzieci, kobieta odbiera sobie życie.

Clay rzuca wówczas wyzwanie potężnej organizacji przestępczej - przy wykorzystaniu swoich unikalnych umiejętności bez skrupułów postanawia dotrzeć na sam szczyt gangsterskiej piramidy. Tymczasem okazuje się, że jego powrót do bezlitosnej gry odkrywają bardzo poważni ludzie, którzy za wszelką cenę chcą pozbyć się Claya raz na zawsze.

Serwis Deadline przekazał, że trwają castingi do sequelu thrillera akcji. Oprócz Stathama w roli Claya do roli ma wrócić również Jeremy Irons - aktor wcielał się w "Pszczelarzu" w rolę byłego dyrektora CIA, Wallace'a Westwylda. W związku z tym, że Westwyld jest jedną z niewielu osób, które posiadają wiedzę na temat Pszczelarzy i tajnego programu, twórcy być może zdecydują się na pogłębienie historii samego Claya, podając więcej informacji na temat organizacji.

"Pszczelarz" jest jedną z najnowszych (i bardziej udanych) produkcji, w których Irons wystąpił w ostatnim czasie. Zdobywca Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową w filmie "Druga prawda" z 1991 roku oraz laureat Złotego Globu za rolę w oscarowej produkcji i serialu "Elżbieta I" pojawił się niedawno w filmie "Flash" jako Alfred Pennyworth i w "Domu Gucci" w roli Rodolfo Gucciego.

"Pszczelarz 2" jest w trakcie produkcji. Film akcji najprawdopodobniej ukaże się w 2026 roku.

REKLAMA

O filmach akcji czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
04.09.2025 13:45
Tagi: Filmy akcjiJason Stathamjeremy irons
Najnowsze
12:17
Ten serial Netfliksa ściska w żołądku i pozostawia ze łzami. Widzowie zachwyceni
Aktualizacja: 2025-09-04T12:17:05+02:00
9:59
Serial Tomb Raider oficjalnie zapowiedziany. Larę Croft zagra gwiazda Gry o tron
Aktualizacja: 2025-09-04T09:59:20+02:00
9:26
Spin-off The Office jest lepszy od oryginału? Nie ma wątpliwości
Aktualizacja: 2025-09-04T09:26:50+02:00
20:12
Wielki marsz Stephena Kinga w prawdziwym życiu. Widzowie nie mogli się zatrzymać
Aktualizacja: 2025-09-03T20:12:00+02:00
20:04
To najbardziej intensywny thriller tego roku. Obejrzysz go na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-09-03T20:04:34+02:00
18:06
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - recenzja filmu. Czy to godne zakończenie cyklu?
Aktualizacja: 2025-09-03T18:06:53+02:00
16:31
Rodzinka.pl ma nową czołówkę. Co się zmieniło?
Aktualizacja: 2025-09-03T16:31:00+02:00
15:50
Najlepsze seriale serwisu Player. TOP 10 oryginalnych propozycji
Aktualizacja: 2025-09-03T15:50:53+02:00
14:41
Widziałam serial TVP, który miał być następcą Rancza
Aktualizacja: 2025-09-03T14:41:04+02:00
14:13
Świetny film akcji z Liamem Neesonem ominął polskie kina i trafił na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-03T14:13:37+02:00
13:06
Co prezydent Andrzej Duda robi na emeryturze? Zostaje Youtuberem
Aktualizacja: 2025-09-03T13:06:22+02:00
11:30
Netflix ma nowy najpopularniejszy tytuł wszech czasów. Przebił nawet Squid Game
Aktualizacja: 2025-09-03T11:30:24+02:00
10:43
Moi synowie - recenzja. Wspaniałe kino o miłości
Aktualizacja: 2025-09-03T10:43:25+02:00
9:33
Czego nauczyła nas Wednesday? Recenzja finału 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-03T09:33:43+02:00
9:27
To: Witajcie w Derry zmierza do HBO Max. Nie odwracaj się, premiera tuż-tuż
Aktualizacja: 2025-09-03T09:27:59+02:00
20:05
Co ja właśnie obejrzałam? Nowy film Netfliksa zmiótł mnie z planszy
Aktualizacja: 2025-09-02T20:05:32+02:00
19:15
Black Sails (Czarne Żagle) – gdzie obejrzeć serial piracki?
Aktualizacja: 2025-09-02T19:15:04+02:00
18:26
Program The Floor wrócił. Jak wypada nowy sezon?
Aktualizacja: 2025-09-02T18:26:42+02:00
15:16
Użytkownicy Prime Video w jeden dzień zakochali się w nowym serialu
Aktualizacja: 2025-09-02T15:16:19+02:00
12:25
Widzowie ocenili nowych Milionerów. Martwi ich jedna zmiana
Aktualizacja: 2025-09-02T12:25:00+02:00
12:00
Sprawdziłem, czy hiszpański kryminał Netfliksa jest tak dobry, jak mówią
Aktualizacja: 2025-09-02T12:00:00+02:00
11:30
Użytkownicy Netfliksa rzucili się na jeden z najgorszych filmów dekady
Aktualizacja: 2025-09-02T11:30:00+02:00
11:09
Nadciąga nowy polski serial od SkyShowtime - i zapowiada się świetnie. Jest data premiery
Aktualizacja: 2025-09-02T11:09:32+02:00
10:15
Użytkownicy Netfliksa nienawidzą tego thrillera, ale nie mogą się od niego oderwać
Aktualizacja: 2025-09-02T10:15:00+02:00
9:55
Piekło zamarzło. Dwayne Johnson idzie po Oscara, widzowie przecierają oczy ze zdumienia
Aktualizacja: 2025-09-02T09:55:39+02:00
8:46
To sci-fi widzowie nazywają najlepszym serialem na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-02T08:46:08+02:00
20:22
Nowa wersja kultowego filmu dla dorosłych rozpaliła użytkowników Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-01T20:22:00+02:00
19:12
Tęskniłem za takimi komediami. Ten film to ubaw po pachy
Aktualizacja: 2025-09-01T19:12:00+02:00
18:21
Stephen King poleca: 8 filmów akcji uwielbianych przez Króla Grozy
Aktualizacja: 2025-09-01T18:21:00+02:00
17:13
Paragony grozy nie nad morzem, a na Wawelu. Czy naprawdę jest tak źle?
Aktualizacja: 2025-09-01T17:13:00+02:00
16:21
The Floor: kiedy nowy sezon? Będzie więcej odcinków
Aktualizacja: 2025-09-01T16:21:00+02:00
15:01
Festiwal ZORZA 2025 w Katowicach – relacja z finałowego weekendu
Aktualizacja: 2025-09-01T15:01:00+02:00
14:56
W serialu Harry Potter wystąpi aktor z filmów. Powtórzy rolę sprzed lat
Aktualizacja: 2025-09-01T14:56:51+02:00
14:04
Użytkownicy Netfliksa na raz wciągają nowy serial kryminalny 10/10
Aktualizacja: 2025-09-01T14:04:32+02:00
12:18
Netflix wrzucił dzisiaj aż 26 filmów. Wśród nich kultowe tytuły
Aktualizacja: 2025-09-01T12:18:49+02:00
12:00
Dawid Podsiadło wraca na stadiony. Zapowiedział Obrotowy Tour 2026
Aktualizacja: 2025-09-01T12:00:55+02:00
11:53
Player.pl - 11 najlepszych filmów w serwisie. Co warto obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-09-01T11:53:04+02:00
10:36
Harry Potter 8 nie powstanie. Powodem jest poważny konflikt
Aktualizacja: 2025-09-01T10:36:42+02:00
9:00
HBO Max pokazał nowości na wrzesień 2025. Mocny serial w ofercie
Aktualizacja: 2025-09-01T09:00:45+02:00
4:33
Wichrowe wzgórze - ile serial ma odcinków?
Aktualizacja: 2025-09-01T04:33:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA