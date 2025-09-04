Pszczelarz 2: do nowej części wraca kluczowy bohater

Ładowanie...

"Pszczelarz" z Jasonem Stathamem w roli głównej zadebiutował w 2024 roku i niespodziewanie zanotował wysokie wyniki finansowe - thriller akcji zarobił na całym świecie w sumie 162,2 mln dol. przy budżecie wynoszącym 40 mln dol. W konsekwencji, zarówno w związku z zadowalającymi finansami, jak i przychylnymi recenzjami widzów i krytyków, twórcy postanowili kontynuować przygody tytułowego pszczelarza. Według doniesień sequel jest już w trakcie realizacji.

Pszczelarz 2: do sequelu wróci ważny bohater

W "Pszczelarzu" Statham wciela się w Adama Claya, agenta tajnej jednostki specjalnej na emeryturze, który wiedzie spokojne życie na wsi. Tam, w sielankowej posiadłości, opiekuje się ulami emerytowanej nauczycielki Elois (w tej roli Phylicia Rashad). Kiedy wskutek internetowego oszustwa kobieta zostaje okradziona ze środków do życia i z pieniędzy fundacji dla dzieci, kobieta odbiera sobie życie.

Clay rzuca wówczas wyzwanie potężnej organizacji przestępczej - przy wykorzystaniu swoich unikalnych umiejętności bez skrupułów postanawia dotrzeć na sam szczyt gangsterskiej piramidy. Tymczasem okazuje się, że jego powrót do bezlitosnej gry odkrywają bardzo poważni ludzie, którzy za wszelką cenę chcą pozbyć się Claya raz na zawsze.

Serwis Deadline przekazał, że trwają castingi do sequelu thrillera akcji. Oprócz Stathama w roli Claya do roli ma wrócić również Jeremy Irons - aktor wcielał się w "Pszczelarzu" w rolę byłego dyrektora CIA, Wallace'a Westwylda. W związku z tym, że Westwyld jest jedną z niewielu osób, które posiadają wiedzę na temat Pszczelarzy i tajnego programu, twórcy być może zdecydują się na pogłębienie historii samego Claya, podając więcej informacji na temat organizacji.

"Pszczelarz" jest jedną z najnowszych (i bardziej udanych) produkcji, w których Irons wystąpił w ostatnim czasie. Zdobywca Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową w filmie "Druga prawda" z 1991 roku oraz laureat Złotego Globu za rolę w oscarowej produkcji i serialu "Elżbieta I" pojawił się niedawno w filmie "Flash" jako Alfred Pennyworth i w "Domu Gucci" w roli Rodolfo Gucciego.

"Pszczelarz 2" jest w trakcie produkcji. Film akcji najprawdopodobniej ukaże się w 2026 roku.

