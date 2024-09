Jason Statham przejmuje Amazona. Jak ten twardziel stał się ulubieńcem publiczności?

To niesamowite. Jesteśmy przecież w trakcie emisji 2. sezonu "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy". Wydawało się, że przynajmniej do finału żadna produkcja nie będzie w stanie zagrozić jego mocnej pozycji najdroższego w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video. A jednak, najdroższy serial wszech czasów spadł właśnie na drugie miejsce listy. Musiał uznać wyższość debiutującego na platformie "Pszczelarza" z Jasonem Stathamem.



"Pszczelarz" to był hit początku 2024 roku. Kosztował zaledwie 40 mln dol., a zarobił na całym świecie prawie 153 mln. Dzięki temu do czasu "Diuny 2" okupował pierwsze miejsce w tegorocznym box offisie. Jason Statham miał w tym sukcesie swój niewątpliwy udział. To jeden z najciekawszych i największych (największy?) aktualnie twardzieli kina akcji. To o tyle zaskakujące, że jest twardzielem oldschoolowym, w stylu, za jakim Hollywood już od dawna nie przepada. Mógłby sobie przecież łapy podać z ejtisowymi herosami wielkiego ekranu, pokroju Sylvestra Stallone'a czy Arnolda Schwarzeneggera. Pewnie dlatego tak dobrze odnajduje się w ekipie "Niezniszczalnych".