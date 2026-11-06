Burger Drwala wraca. Oto oficjalna data

Drwal wraca do oferty McDonald's. Na ten moment czekało sporo osób, które nie wyobrażają sobie jesieni i zimy bez spróbowania limitowanej kanapki. Już jakiś czas temu pojawiły się pierwsze spekulacje na temat Burgera Drwala, jednak nie było to wówczas potwierdzone informacje. Teraz możemy z całą pewnością potwierdzić, że podano oficjalną datę premiery Drwala w McDonald's. Fani z pewnością zacierają już ręce i słusznie - debiut już zaraz.

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Burger Drwala - kiedy premiera 2026? Jest oficjalna data

Zgodnie z wcześniejszymi spekulacjami, Burger Drwala wróci do McDonald's w tym miesiącu, konkretnie 12 listopada. W tym terminie kanapki będzie można spróbować wyłącznie w Kielcach. Tydzień później, 18 listopada, oferta sezonowa z Drwalem pojawi się we wszystkich restauracjach McDonald's w Polsce. Potwierdziła się zatem informacja, że Drwal zadebiutuje nieco wcześniej niż w ubiegłym roku - w 2025 r. burger pojawił się najpierw w Maku w Poznaniu 13 listopada, natomiast w całej Polsce był dostępny od 19 listopada.

Burger Drwala wraca do McDonald's

McDonald's w Kielcach, w którym odbędzie się inauguracja Burgera Drwala, zlokalizowany jest przy ul. Sienkiewicza 44. To właśnie tam 12 listopada tuż po zachodzie słońca pojawi się instalacja "Drwalowego słońca", czyli symbol tegorocznej kampanii "Lepsza strona zimy". Została ona zainspirowana coraz krótszymi dniami, na które zimą Polacy narzekają najbardziej. Premiera Drwala w takiej formie ma pokazać, że zima też może mieć swoje dobre strony.

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Poza datą znana jest również cena klasycznego Burgera Drwala. Zgodnie z oficjalnymi informacjami, kanapka bez zestawu będzie kosztowała 25,90 zł, czyli tak samo jak w ubiegłym roku. Prawdopodobnie oznacza to, że za zestaw trzeba będzie zapłacić 33,90 zł, a zestaw powiększony będzie kosztował 37,10 zł. Takiej informacji raczej mało kto się spodziewał, biorąc pod uwagę, że w zeszłym roku sezonowy przysmak podrożał o złotówkę. W tym roku podwyżkami cen na szczęście nie trzeba się martwić - wszystko zostaje po staremu.

Z okazji 15. urodzin Burgera Drwala McDonald's ma podobno szykować również nowy wariant kanapki w wersji serowej. Przypomnijmy, że oprócz klasycznej opcji dostępne są również 3 wersje: z kurczakiem, żurawiną i chrzanem. Wśród nowości w menu Drwala ma pojawić się również McFlurry o smaku Snickersa oraz nowy dip żurawinowy, ale nie są to potwierdzone informacje.

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