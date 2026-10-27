Burger Drwala ma nowy smak. Niestety, jedna wersją wciąż niedostępna

Zbliża się listopad, a wraz z nim - pierwsze doniesienia na temat Burgera Drwala, w tym dzień, kiedy pojawi się w restauracjach. Nieoficjalnie wyznaczona data premiery to 18 listopada, przy czym tydzień wcześniej, 12 listopada, kanapka ma zadebiutować wyłącznie w Kielcach. Podobnie było w poprzednich latach - Drwal najpierw pojawiał się w jednej, specjalnie przygotowanej pod to wydarzenie lokalizacji, a tydzień później był już dostępny dla wszystkich fanów tej kanapki w Polsce.

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McDonald's co roku stara się również zaskakiwać miłośników Drwala nowymi wersjami smakowymi, mimo że wielu z nich klasyka w zupełności wystarcza. Obok klasycznej opcji w stałej ofercie kanapki znajdują się również pozycje z kurczakiem, żurawiną oraz chrzanem. Co roku dołączają do nich sezonowe smaki, które nie są już później dostępne, jak np. Burger Drwala Ogniste Papryczki, który zadebiutował w ubiegłym roku. Niedawno pojawiła się nieoficjalna informacja, jaka wersja smakowa pojawi się w 2026 r. Ręce mi opadły, bo nie jest to ta opcja, na którą czekam już od lat.

Burger Drwala doczeka się wersji serowej. Czy kiedyś doczekam się wege opcji?

Burger Drwala będzie dostępny w wersji serowej. Prawdopodobnie, bo wciąż są to niepotwierdzone informacje. Do klasycznego Drwala z sosem serowym dołączyć ma również Drwal z grillowaną cebulką, którego będzie można zamówić wyłącznie przez aplikację McDonald's, co ma zmotywować klientów do zakładania apki na telefon. Wśród nowości w menu Drwala ma pojawić się również McFlurry o smaku Snickersa oraz nowy dip żurawinowy. Kolejny rok, kolejne rozczarowanie.

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Burger Drwala 2026

Byłam przekonana, że McDonald's robi już podchody do tego, żeby wprowadzić do restauracji wege Drwala. Przecież niedawno w końcu pojawiła się znakomita alternatywa dla okropnego warzywnego kotleta, który był wciskany do wrapów i burgerów. Miałam w związku z tym nadzieję, że McDonald's będzie kuł żelazo, póki gorące i w tym roku w końcu postanowi wprowadzić bezmięsnego Burgera Drwala. Szczególnie że to 15-lecie Drwala i miło by było zaprezentować wegetariańską nowość w rodzinie Drwala. Cóż, kolejny rok obejdę się smakiem.

Nie rozumiem, dlaczego McDonald's tak broni się przed wprowadzeniem wege wersji. Sieć restauracji zawsze była w tyle, jeśli chodzi o bezmięsne opcje - KFC miał już swoje menu halloumi (i twistera z plackiem ziemniaczanym dla wtajemniczonych), Burger King zaprezentował opcje wege ze smacznym kotletem, a niedawno Max Burgers postanowił iść z McDonald'sem na noże i pokazał swojego wege Burgera Rywala (czyli coś na wzór Drwala). Tymczasem McDonald's przez lata opierał się albo na braku wege opcji albo na okropnych warzywnych kotletach. Biorąc pod uwagę, że nowe opcje wege zostały wprowadzone dopiero teraz, obawiam się, że na wege Burgera Drwala jeszcze sobie poczekam.

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