Kiedy Burger Drwala wraca do McDonald's? W tym roku szybciej
Burger Drwala wraca do McDonald's. Pojawiły się już nieoficjalne informacje na temat daty premiery wyczekiwanej kanapki, której powrót ma być wyjątkowy. W tym roku Drwal świętuje w Polsce swoje 15. urodziny.
It's time - Burger Drwala wraca do McDonald's. Dla sporej części osób to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów każdej jesieni, do którego odliczają dni. Dziś wiadomo już, że kanapka, która co roku podbija serca konsumentów sieci fast foodów, już niebawem pojawi się w ofercie. Na ten moment są to nieoficjalne informacje, a datę należy traktować jako orientacyjną, jednak to już sygnał, że na powrót Drwala trzeba się już grzać.
Burger Drwala 2026 - kiedy premiera w McDonald's?
Burger Drwala wróci do McDonald's w listopadzie. Nieoficjalnie wyznaczona data to 18 listopada, przy czym tydzień wcześniej, 12 listopada, kanapka ma zadebiutować wyłącznie w Kielcach. Oznaczałoby to, że Drwal zadebiutuje nieco wcześniej niż w ubiegłym roku. W 2025 r. burger pojawił się w najpierw Maku w Poznaniu 13 listopada, natomiast w całej Polsce był dostępny od 19 listopada.
Z okazji 15. urodzin Burgera Drwala McDonald's ma podobno szykować również nowy wariant kanapki. Przypomnijmy, że oprócz klasycznej opcji dostępne są również 3 wersje: z kurczakiem, żurawiną i chrzanem. W ubiegłym roku nowością w rodzinie Drwala był Burger Drwala Ogniste Papryczki. Nie wiadomo, czy został on wprowadzony wyłącznie na jeden sezon, czy może również i w tym roku fani ostrych nut smakowych będą mogli się nim zajadać.
Informacji na temat premiery nie należy na razie traktować jako pewnik. McDonald's nie poinformował jeszcze oficjalnie, kiedy Burger Drwala pojawi się w ofercie, co oznacza, że podane daty są wyłącznie orientacyjne. W ubiegłym roku przecieki zostały jednak potwierdzone, co oznacza, że również i obecne spekulacje okażą się prawdą. Miłośnicy Drwala muszą jednak uzbroić się w cierpliwość.
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