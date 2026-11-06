Ile w tym roku kosztuje Burger Drwala? Wszyscy w szoku

Drwal wraca do oferty McDonald's. Na ten moment czekało sporo osób, które nie wyobrażają sobie jesieni i zimy bez spróbowania limitowanej kanapki. Już jakiś czas temu pojawiły się pierwsze spekulacje na temat Burgera Drwala, jednak nie były to wówczas potwierdzone informacje. Dziś poznaliśmy nie tylko oficjalną datę premiery Drwala w McDonald's, ale również cenę burgera w wersji klasycznej.

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Burger Drwala - cena w 2026 r. Ile kosztuje?

Burger Drwala wróci do McDonald's w tym miesiącu, konkretnie 12 listopada. W tym terminie kanapki będzie można spróbować wyłącznie w Kielcach w restauracji przy ul. Sienkiewicza 44. To właśnie tam tuż po zachodzie słońca pojawi się instalacja "Drwalowego słońca", czyli symbol tegorocznej kampanii "Lepsza strona zimy". Została ona zainspirowana coraz krótszymi dniami, na które zimą Polacy narzekają najbardziej. Premiera Drwala w takiej formie ma pokazać, że zima też może mieć swoje dobre strony. Tydzień później, 18 listopada, Drwala będzie można spróbować w restauracjach McDonald's w całej Polsce.

Burger Drwala wraca do McDonald's

Poza datą poznaliśmy również cenę klasycznego Burgera Drwala. Zgodnie z oficjalnymi informacjami, kanapka bez zestawu będzie kosztowała 25,90 zł, czyli tak samo jak w ubiegłym roku. Takiej informacji raczej mało kto się spodziewał, biorąc pod uwagę, że w zeszłym roku sezonowy przysmak podrożał o złotówkę względem poprzedniego roku. W tym roku podwyżkami cen na szczęście nie trzeba się martwić - wszystko zostaje po staremu.

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Cena klasycznego wariantu bez zestawu jest taka sama, co oznacza, że kwoty w zestawie i zestawie powiększonym również prawdopodobnie pozostaną bez zmian. W takim wypadku za klasyk w zestawie trzeba będzie zapłacić 33,90 zł, a klasyk w zestawie powiększonym będzie kosztował 37,10 zł. Jeśli ceny pozostałych wariantów również się nie zmienią, cennik drwalowego menu (o ile wszystkie wersje wrócą) będzie wyglądał następująco:

Burger Drwala klasyczny - 25,90 zł (w zestawie - 33,90 zł, w zestawie powiększonym - 37,10 zł),

- (w zestawie - 33,90 zł, w zestawie powiększonym - 37,10 zł), Burger Drwala z kurczakiem - 25,90 zł (w zestawie - 33,90 zł, w zestawie powiększonym - 37,10 zł),

- (w zestawie - 33,90 zł, w zestawie powiększonym - 37,10 zł), Burger Drwala z żurawiną - 26,90 zł (w zestawie - 34,60 zł, w zestawie powiększonym - 38,10 zł),

- (w zestawie - 34,60 zł, w zestawie powiększonym - 38,10 zł), Burger Drwala z chrzanem - 26,90 zł (w zestawie - 34,60 zł, w zestawie powiększonym - 38,10 zł).

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Z okazji 15. urodzin Burgera Drwala McDonald's ma podobno szykować również nowy wariant kanapki w wersji serowej. Wśród nowości w menu Drwala ma pojawić się również McFlurry o smaku Snickersa oraz nowy dip żurawinowy, ale nie są to jeszcze potwierdzone informacje.

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