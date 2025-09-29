McDonald's rozdaje kultowe gazetki Bravo. Jak je zdobyć?

Ładowanie...

McDonald's wystartował z nową akcją, w ramach której po latach można spróbować kultowych produktów, które już od lat nie były dostępne w polskich Makach. Mowa o ikonach lat 2000., czyli Filet-O-Fish, Big Tasty Bacon, Chicken McBites, sosy blue cheese i musztardowy oraz deser Lodowe Marzenie. Pozycje wróciły do menu 10 września, natomiast już od kilku dni do wybranych zestawów dołączany jest wyjątkowy gratis w postaci gazetki Bravo.

McDonald's: jak zdobyć gazetkę Bravo?

Magazyn Bravo zadebiutował w Polsce w 1991 roku i od tego czasu był chętnie czytany przez młodzież w całej Polsce. Na łamach Bravo można było poczytać o ulubionych gwiazdach, znaleźć porady na problemy miłosne, przeczytać komiks czy rozwiązać psychotest. W środku gazety znajdowały się plakaty, które można było wyrwać i obwiesić nimi swój pokój.

Ostatni numer Bravo ukazał się w grudniu 2017 roku. Dziś, po prawie 7 latach, magazyn doczekał się specjalnego wydania, które można otrzymać w wybranych McDonaldach. Aby je zdobyć, wystarczy zamówić jeden z zestawów z ikonami lat 2000., czyli Filet-O-Fish, Big Tasty Bacon lub Chicken McBites.

W najnowszej kampanii "Ikony lat 2000. znowu w Maku!" zabieramy gości McDonald's w podróż w czasie. Zadbaliśmy o to, aby fani Maka mogli doświadczyć magii lat 2000. Umożliwiliśmy im to zarówno przez powrót ikonicznych produktów i retro designu, jak i przez prezentację spotów, które doskonale pokazują klimat tamtych lat. Wracamy do czasów, gdy rządziły łańcuszki na Gadu-Gadu, a w telewizji leciały teledyski boysbandów - mówi Anna Tryfon, Brand Managerka McDonald's Polska.

Dodatkowo McDonald's pokazał swoją vintage kolekcję ubrań i akcesoriów, które można zgarnąć, wymieniając punkty w aplikacji. Wśród nich kapelusz, longsleeve, bermudy, kamizelka, lampa z lawą czy naszywki. Dropy produktów w aplikacji zaplanowane są na: 29 września oraz 6, 13 i 20 października.

Anna Bortniak 29.09.2025 13:55

