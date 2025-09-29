McDonald's rozdaje kultowe gazetki Bravo. Jak je zdobyć?
Do McDonalda wróciły ikony lat 2000., czyli produkty, które przez wiele lat nie były dostępne w Polsce. Oprócz tego, że można spróbować burgerów Filet-O-Fish i Big Tasty Bacon oraz McBitesów, to dodatkowo można zgarnąć wyjątkowy merch oraz specjalne wydanie kultowej gazetki Bravo.
McDonald's wystartował z nową akcją, w ramach której po latach można spróbować kultowych produktów, które już od lat nie były dostępne w polskich Makach. Mowa o ikonach lat 2000., czyli Filet-O-Fish, Big Tasty Bacon, Chicken McBites, sosy blue cheese i musztardowy oraz deser Lodowe Marzenie. Pozycje wróciły do menu 10 września, natomiast już od kilku dni do wybranych zestawów dołączany jest wyjątkowy gratis w postaci gazetki Bravo.
McDonald's: jak zdobyć gazetkę Bravo?
Magazyn Bravo zadebiutował w Polsce w 1991 roku i od tego czasu był chętnie czytany przez młodzież w całej Polsce. Na łamach Bravo można było poczytać o ulubionych gwiazdach, znaleźć porady na problemy miłosne, przeczytać komiks czy rozwiązać psychotest. W środku gazety znajdowały się plakaty, które można było wyrwać i obwiesić nimi swój pokój.
Ostatni numer Bravo ukazał się w grudniu 2017 roku. Dziś, po prawie 7 latach, magazyn doczekał się specjalnego wydania, które można otrzymać w wybranych McDonaldach. Aby je zdobyć, wystarczy zamówić jeden z zestawów z ikonami lat 2000., czyli Filet-O-Fish, Big Tasty Bacon lub Chicken McBites.
W najnowszej kampanii "Ikony lat 2000. znowu w Maku!" zabieramy gości McDonald's w podróż w czasie. Zadbaliśmy o to, aby fani Maka mogli doświadczyć magii lat 2000. Umożliwiliśmy im to zarówno przez powrót ikonicznych produktów i retro designu, jak i przez prezentację spotów, które doskonale pokazują klimat tamtych lat. Wracamy do czasów, gdy rządziły łańcuszki na Gadu-Gadu, a w telewizji leciały teledyski boysbandów
- mówi Anna Tryfon, Brand Managerka McDonald's Polska.
Dodatkowo McDonald's pokazał swoją vintage kolekcję ubrań i akcesoriów, które można zgarnąć, wymieniając punkty w aplikacji. Wśród nich kapelusz, longsleeve, bermudy, kamizelka, lampa z lawą czy naszywki. Dropy produktów w aplikacji zaplanowane są na: 29 września oraz 6, 13 i 20 października.
O McDonaldzie czytaj w Spider's Web:
- Spróbowałam wege "Drwala" od konkurencji, bo McDonald znów się na mnie wypiął
- Zestaw Bambi wyprzedany. W McDonaldzie był dostępny od 6 dni
- McDonald's grilluje "królową życia". To samo chce zrobić ze wszystkimi palaczami
- Shake z McDonalda to przerażający hit TikToka. Do trendu dołączyła nawet gwiazda "Przyjaciół"
- Bagietka z "Emily w Paryżu" naprawdę trafiła do McDonald's!