#B69AFF
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Dzieje się

McDonald's rozdaje kultowe gazetki Bravo. Jak je zdobyć?

Do McDonalda wróciły ikony lat 2000., czyli produkty, które przez wiele lat nie były dostępne w Polsce. Oprócz tego, że można spróbować burgerów Filet-O-Fish i Big Tasty Bacon oraz McBitesów, to dodatkowo można zgarnąć wyjątkowy merch oraz specjalne wydanie kultowej gazetki Bravo.

Anna Bortniak
bravo mcdonald jak zdobyc gazetke
REKLAMA

McDonald's wystartował z nową akcją, w ramach której po latach można spróbować kultowych produktów, które już od lat nie były dostępne w polskich Makach. Mowa o ikonach lat 2000., czyli Filet-O-Fish, Big Tasty Bacon, Chicken McBites, sosy blue cheese i musztardowy oraz deser Lodowe Marzenie. Pozycje wróciły do menu 10 września, natomiast już od kilku dni do wybranych zestawów dołączany jest wyjątkowy gratis w postaci gazetki Bravo.

REKLAMA

McDonald's: jak zdobyć gazetkę Bravo?

Magazyn Bravo zadebiutował w Polsce w 1991 roku i od tego czasu był chętnie czytany przez młodzież w całej Polsce. Na łamach Bravo można było poczytać o ulubionych gwiazdach, znaleźć porady na problemy miłosne, przeczytać komiks czy rozwiązać psychotest. W środku gazety znajdowały się plakaty, które można było wyrwać i obwiesić nimi swój pokój.

Ostatni numer Bravo ukazał się w grudniu 2017 roku. Dziś, po prawie 7 latach, magazyn doczekał się specjalnego wydania, które można otrzymać w wybranych McDonaldach. Aby je zdobyć, wystarczy zamówić jeden z zestawów z ikonami lat 2000., czyli Filet-O-Fish, Big Tasty Bacon lub Chicken McBites.

W najnowszej kampanii "Ikony lat 2000. znowu w Maku!" zabieramy gości McDonald's w podróż w czasie. Zadbaliśmy o to, aby fani Maka mogli doświadczyć magii lat 2000. Umożliwiliśmy im to zarówno przez powrót ikonicznych produktów i retro designu, jak i przez prezentację spotów, które doskonale pokazują klimat tamtych lat. Wracamy do czasów, gdy rządziły łańcuszki na Gadu-Gadu, a w telewizji leciały teledyski boysbandów

- mówi Anna Tryfon, Brand Managerka McDonald's Polska.

Dodatkowo McDonald's pokazał swoją vintage kolekcję ubrań i akcesoriów, które można zgarnąć, wymieniając punkty w aplikacji. Wśród nich kapelusz, longsleeve, bermudy, kamizelka, lampa z lawą czy naszywki. Dropy produktów w aplikacji zaplanowane są na: 29 września oraz 6, 13 i 20 października.

REKLAMA

O McDonaldzie czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
29.09.2025 13:55
Tagi: McDonald's
Najnowsze
12:33
Fortnite oszalał. Wywalili Peacemakera za aluzje do "akwarelisty"
Aktualizacja: 2025-09-29T12:33:12+02:00
11:59
Ojciec chrzestny, Epilog. Opinia o reżyserskiej wersji filmu
Aktualizacja: 2025-09-29T11:59:29+02:00
10:41
Morderstwo w Austin rozwiązane. Sprawa z serialu HBO Max trwała 30 lat
Aktualizacja: 2025-09-29T10:41:43+02:00
9:58
Kto odpadł w Tańcu z Gwiazdami? Nikt. Omawiamy nowe zasady
Aktualizacja: 2025-09-29T09:58:23+02:00
9:47
Jedna bitwa po drugiej to sukces czy porażka? Tyle film zarobił w kinach
Aktualizacja: 2025-09-29T09:47:04+02:00
8:58
Tilly Norwood ma zastąpić Natalie Portman. Nie znasz jej, bo nie istnieje
Aktualizacja: 2025-09-29T08:58:18+02:00
14:08
Najlepsze polskie thrillery. 11 genialnych tytułów
Aktualizacja: 2025-09-28T14:08:49+02:00
13:07
Najlepsze powieści XXI wieku. Jakie książki warto przeczytać? TOP 10
Aktualizacja: 2025-09-28T13:07:00+02:00
11:36
Najlepszy film o wyścigach samochodowych? Jest na Disney+
Aktualizacja: 2025-09-28T11:36:00+02:00
10:47
Rycerz Siedmiu Królestw – kiedy premiera serialu HBO Max?
Aktualizacja: 2025-09-28T10:47:26+02:00
10:47
Premiery kinowe października 2025. Tak dobrego miesiąca jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-28T10:47:00+02:00
8:15
Netflix zaczyna halloweenowy sezon od serialu o seryjnym mordercy. Będzie lepiej?
Aktualizacja: 2025-09-28T08:15:00+02:00
20:02
Wszystkie filmy Paula Thomasa Andersona. Od najgorszego do najlepszego
Aktualizacja: 2025-09-27T20:02:00+02:00
14:06
Wielki film Paula Thomasa Andersona zobaczycie w streamingu
Aktualizacja: 2025-09-27T14:06:13+02:00
14:04
Mocna nowość od Prime Video. Ten film mnie zaskoczył
Aktualizacja: 2025-09-27T14:04:38+02:00
13:17
To najbardziej sensualny dreszczowiec tego roku. Obejrzysz go na VOD
Aktualizacja: 2025-09-27T13:17:00+02:00
12:22
Canal+: TOP 5 nowości na weekend, w tym genialna komedia
Aktualizacja: 2025-09-27T12:22:00+02:00
9:05
Użytkownicy Disney+ rozpływają się nad świetnym filmem prosto z kina
Aktualizacja: 2025-09-27T09:05:00+02:00
8:01
Użytkownicy Prime Video wariują od nadmiaru nowości. Nie wiedzą, co oglądać najpierw
Aktualizacja: 2025-09-27T08:01:00+02:00
5:15
Uczestnicy Afryka Express. Kto bierze udział w programie TVN?
Aktualizacja: 2025-09-27T05:15:00+02:00
20:21
Czekasz niecierpliwie na Furiozę 2? Wybraliśmy 7 podobnych tytułów
Aktualizacja: 2025-09-26T20:21:00+02:00
18:01
Jeden z najlepszych filmów XXI wieku zaraz zniknie z Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-26T18:01:00+02:00
16:19
Jedna bitwa po drugiej - recenzja. Film roku od jednego z najlepszych współczesnych reżyserów
Aktualizacja: 2025-09-26T16:19:00+02:00
14:32
Dawno nie było takiego szału na Marvela. Widzowie już chcą kontynuacji
Aktualizacja: 2025-09-26T14:32:00+02:00
13:12
Użytkownicy rezygnują z przerwy od Netfliksa. Tak ich omotał nowy thriller
Aktualizacja: 2025-09-26T13:12:00+02:00
12:03
Na marginesie - opinia o mrocznym thrillerze psychologicznym Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-26T12:03:00+02:00
11:18
Netflix podał rozkład jazdy na październik 2025. Ale będzie młyn
Aktualizacja: 2025-09-26T11:18:32+02:00
9:45
DCU przejmuje Spider-Mana. Nowy serial przekracza granice uniwersum
Aktualizacja: 2025-09-26T09:45:07+02:00
8:15
Netflix: TOP 6 nowości na weekend, w tym najlepszy film w historii
Aktualizacja: 2025-09-26T08:15:42+02:00
19:18
Nowy serial pokazuje konflikt Adidasa i Pumy. Ta wojna wciąga
Aktualizacja: 2025-09-25T19:18:00+02:00
18:35
Widzieliśmy nową wersję kultowego fantasy. I zapłakaliśmy
Aktualizacja: 2025-09-25T18:35:28+02:00
17:13
Peacemaker: o co chodzi z tą całą Ziemią-X? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-09-25T17:13:00+02:00
15:23
Avatar 3: Ogień i popiół - nowy trailer wygląda obłędnie
Aktualizacja: 2025-09-25T15:23:48+02:00
14:45
Nowy thriller ledwie wszedł na Netfliksa, a użytkownicy już domagają się 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-25T14:45:07+02:00
13:21
To telewizja czy streaming? A może jedno i drugie? Tak działa Player.pl
Aktualizacja: 2025-09-25T13:21:20+02:00
11:19
Najlepsza trylogia wszech czasów wleciała na Netfliksa. Jest i Epilog
Aktualizacja: 2025-09-25T11:19:05+02:00
11:02
Październik 2025 w SkyShowtime. Wybitny horror i powrót kultowego serialu
Aktualizacja: 2025-09-25T11:02:33+02:00
9:50
Nowy teaser 5. sezonu Stranger Things. Tak to wyglądało za kulisami
Aktualizacja: 2025-09-25T09:50:46+02:00
9:26
Reżyser zamknął temat wyboru nowego Jamesa Bonda. Cierpliwości
Aktualizacja: 2025-09-25T09:26:54+02:00
9:01
Ród Guinnessów - recenzja serialu Netfliksa. Czy twórca Peaky Blinders powrócił w chwale?
Aktualizacja: 2025-09-25T09:01:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA