REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Dzieje się

Burger Drwala 2025 dostępny we wszystkich smakach. Żurawina to jeszcze nic

Burger Drwala jest już dostępny we wszystkich McDonaldach w Polsce. Do tej pory można było spróbować kanapki wyłącznie w wersji klasycznej, natomiast tydzień po premierze klasyka w sieciówce zadebiutowały również inne smaki.

Anna Bortniak
nowe smaki burgera drwala 2025 dostepne
REKLAMA

W tym roku McDonald zaplanował Drwala na kilka etapów. Najpierw (13 listopada) burger zadebiutował w McDonaldzie w Poznaniu, gdzie były dostępne również inne wersje smakowe, a tydzień później (19 listopada) mogła spróbować go już cała Polska. Równolegle z klasyczną kanapką nie pojawiły się jednak pozostałe smaki. Można było wówczas przypuszczać, że alternatywne Drwale zadebiutują tydzień po premierze klasyka - tak jak to było w zeszłym roku.

REKLAMA

Burger Drwala - wszystkie smaki już dostępne

Klasyczny Burger Drwala składa się z kotleta wołowego, panierowanego kotleta serowego, bekonu, prażonej cebulki, sałaty i sosów, a wszystkie składniki zamknięte są w bułce z serowo-bekonową posypką. Co roku obok klasyka pojawiają się również inne wersje smakowe, w tym z kurczakiem, z żurawiną i z chrzanem, których fani będą mogli spróbować już dziś, 26 listopada.

Nowością w tegorocznym menu sezonowym Drwala jest burger Ogniste Papryczki, który jest najostrzejszą kanapką, jaka kiedykolwiek pojawiła się w ofercie McDonalda. Oprócz składników z klasycznego Drwala zawiera on również pikantny sos z przyprawami oraz papryczki habanero w ostrej marynacie.

Oto tegoroczne smaki Burgera Drwala i ich ceny:

  • Burger Drwala klasyczny - 25,90 zł (zestaw - 33,90 zł, zestaw powiększony - 37,10 zł)
  • Burger Drwala z kurczakiem - 25,90 zł (zestaw - 33,90 zł, zestaw powiększony - 37,10 zł)
  • Burger Drwala z żurawiną - 26,90 zł (zestaw - 34,60 zł, zestaw powiększony - 38,10 zł)
  • Burger Drwala z chrzanem - 26,90 zł (zestaw - 34,60 zł, zestaw powiększony - 38,10 zł)
  • Burger Drwala Ogniste Papryczki - 26,90 zł (zestaw - 34,60 zł, zestaw powiększony - 38,10 zł)
Burger Drwala - wersje smakowe

Jeśli chodzi o to, do kiedy będzie można zjeść Drwala, to na ten moment można jedynie spekulować. Biorąc pod uwagę, że co roku kanapka widnieje w ofercie sezonowej McDonalda przez około 3 miesiące, to ostatnią szansą na jej spróbowanie będzie końcówka lutego 2026 r. Oficjalna data zakończenia oferty nie jest jednak znana.

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA
Anna Bortniak
26.11.2025 09:32
Tagi: McDonald's
Najnowsze
9:15
Na noże 3 zachwyciło publiczność. Najmroczniejsza część serii
Aktualizacja: 2025-11-26T09:15:42+01:00
8:58
Culkin chce Kevina samego w domu 3. Ma zaskakujący pomysł
Aktualizacja: 2025-11-26T08:58:59+01:00
7:56
Widzowie Prime Video oszaleli na punkcie tego serialu. Absolutny top
Aktualizacja: 2025-11-26T07:56:20+01:00
7:20
Pluribus jak ChatGPT napędzany mlekiem. O co chodzi Jedynej?
Aktualizacja: 2025-11-26T07:20:40+01:00
20:14
Co warto wiedzieć i obejrzeć przed finałem Stranger Things? Twórcy tłumaczą
Aktualizacja: 2025-11-25T20:14:00+01:00
19:20
Eva Green dołącza do obsady Wednesday. Zagra kluczową postać
Aktualizacja: 2025-11-25T19:20:28+01:00
18:42
Założę się, że przegapiliście ten thriller na Prime Video. To duży błąd
Aktualizacja: 2025-11-25T18:42:55+01:00
18:00
Obejrzałem Zwierzogród 2. Jedynka lepsza, ale oczy i tak mi się spociły
Aktualizacja: 2025-11-25T18:00:00+01:00
15:55
A więc tak wygląda nowe Yellowstone. Nie wierzyłem, że to się uda
Aktualizacja: 2025-11-25T15:55:29+01:00
14:28
Kiedy Wrapped wpadnie na Spotify? Za późno na gwałtowne ruchy
Aktualizacja: 2025-11-25T14:28:54+01:00
14:21
Czy lekarka z Heweliusza istniała naprawdę? Wątek budzi wątpliwości
Aktualizacja: 2025-11-25T14:21:24+01:00
12:33
5. odcinek "Jedynej" będzie wcześniej. Żeby nie było, że nikt nie ostrzegał
Aktualizacja: 2025-11-25T12:33:57+01:00
10:32
Najgorszy serial roku dostał 2. sezon. Kto na to pozwolił?
Aktualizacja: 2025-11-25T10:32:54+01:00
9:36
Wybrano najlepsze komedie w historii. Mocarny ranking
Aktualizacja: 2025-11-25T09:36:53+01:00
9:10
Scarlett Johansson gwiazdą nowej odsłony legendarnego horroru. Tym razem musi się udać
Aktualizacja: 2025-11-25T09:10:00+01:00
8:54
James Cameron atakuje Netfliksa. „To wabik na frajerów, katastrofa”
Aktualizacja: 2025-11-25T08:54:11+01:00
20:34
Muszę ostrzec was przed najpopularniejszym horrorem Netfliksa. Jest tragiczny
Aktualizacja: 2025-11-24T20:34:00+01:00
20:01
The Office PL przemycił świetną akcję. Takie mogłabym oglądać w TV
Aktualizacja: 2025-11-24T20:01:00+01:00
19:36
SkyShowtime pokazał listę nowości, w tym na 2026 rok. Będzie grubo
Aktualizacja: 2025-11-24T19:36:00+01:00
19:11
Wstrząsający 5. odcinek Witajcie w Derry. Masa zaskoczeń i ponury finał
Aktualizacja: 2025-11-24T19:11:02+01:00
17:51
Szef HBO Max przyznaje, że zmiana nazwy była błędem. I obwinia za niego Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-24T17:51:00+01:00
17:49
SkyShowtime kusi wielką promocją. Tyle zapłacisz za pół roku streamingu
Aktualizacja: 2025-11-24T17:49:51+01:00
16:19
Trzeba wyjaśnić zakończenie filmu Po polowaniu. Kto kłamał?
Aktualizacja: 2025-11-24T16:19:00+01:00
15:42
Dom dobry idzie po złoto. Zdeklasował konkurencję
Aktualizacja: 2025-11-24T15:42:00+01:00
15:30
David Harbour mówi, że on też wolał 1. sezon Stranger Things
Aktualizacja: 2025-11-24T15:30:21+01:00
14:35
Jedyna z niespodziewanym cameo. „Dziękuję za Twój głos”
Aktualizacja: 2025-11-24T14:35:50+01:00
12:05
Sny o pociągach mnie rozjechały. Netflix dowiózł coś przepięknego
Aktualizacja: 2025-11-24T12:05:41+01:00
11:34
Zaatakował Arianę Grande i deportują go z kraju. Jego wybryki są znane
Aktualizacja: 2025-11-24T11:34:59+01:00
11:10
Jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat. Camper w grudniu w kinach
Aktualizacja: 2025-11-24T11:10:48+01:00
9:35
Wicked 2 jest 7/10, ale dużo zarabia. Są wyniki box office
Aktualizacja: 2025-11-24T09:35:34+01:00
8:34
Gwiazdy żegnają Udo Kiera. Legendarny niemiecki aktor miał 81 lat
Aktualizacja: 2025-11-24T08:34:45+01:00
16:36
Charlie Cox o Daredevilu i Kin. "Będę go grał, dopóki będą mnie chcieli"
Aktualizacja: 2025-11-23T16:36:00+01:00
15:07
Wielki finał Wicked naprawdę jest wielki. Hokus, pokus, Ariana idzie po Oscara
Aktualizacja: 2025-11-23T15:07:00+01:00
13:25
Gwiazdy Wicked zawalczą o Oscary. Historia może się powtórzyć
Aktualizacja: 2025-11-23T13:25:00+01:00
12:15
Mało brakowało, a olałabym ten magnetyzujący film. Wzruszenie ściska mi gardło do teraz
Aktualizacja: 2025-11-23T12:15:00+01:00
11:23
Nie ufajcie słabym ocenom. Na tym thrillerze możecie się świetnie bawić
Aktualizacja: 2025-11-23T11:23:00+01:00
10:13
Kultowa seria filmów akcji wleciała na Netfliksa. Wszystkie części
Aktualizacja: 2025-11-23T10:13:00+01:00
9:25
Już czas, by Polacy poznali jeden z najlepszych seriali gangsterskich
Aktualizacja: 2025-11-23T09:25:00+01:00
8:19
Najlepszy akcyjniak wakacji 2025 robi rozpierduchę na VOD
Aktualizacja: 2025-11-23T08:19:00+01:00
7:31
Netflix robi miejsce dla największego hitu sci-fi. Wszyscy go obejrzymy
Aktualizacja: 2025-11-23T07:31:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA