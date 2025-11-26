Burger Drwala 2025 dostępny we wszystkich smakach. Żurawina to jeszcze nic
Burger Drwala jest już dostępny we wszystkich McDonaldach w Polsce. Do tej pory można było spróbować kanapki wyłącznie w wersji klasycznej, natomiast tydzień po premierze klasyka w sieciówce zadebiutowały również inne smaki.
W tym roku McDonald zaplanował Drwala na kilka etapów. Najpierw (13 listopada) burger zadebiutował w McDonaldzie w Poznaniu, gdzie były dostępne również inne wersje smakowe, a tydzień później (19 listopada) mogła spróbować go już cała Polska. Równolegle z klasyczną kanapką nie pojawiły się jednak pozostałe smaki. Można było wówczas przypuszczać, że alternatywne Drwale zadebiutują tydzień po premierze klasyka - tak jak to było w zeszłym roku.
Burger Drwala - wszystkie smaki już dostępne
Klasyczny Burger Drwala składa się z kotleta wołowego, panierowanego kotleta serowego, bekonu, prażonej cebulki, sałaty i sosów, a wszystkie składniki zamknięte są w bułce z serowo-bekonową posypką. Co roku obok klasyka pojawiają się również inne wersje smakowe, w tym z kurczakiem, z żurawiną i z chrzanem, których fani będą mogli spróbować już dziś, 26 listopada.
Nowością w tegorocznym menu sezonowym Drwala jest burger Ogniste Papryczki, który jest najostrzejszą kanapką, jaka kiedykolwiek pojawiła się w ofercie McDonalda. Oprócz składników z klasycznego Drwala zawiera on również pikantny sos z przyprawami oraz papryczki habanero w ostrej marynacie.
Oto tegoroczne smaki Burgera Drwala i ich ceny:
- Burger Drwala klasyczny - 25,90 zł (zestaw - 33,90 zł, zestaw powiększony - 37,10 zł)
- Burger Drwala z kurczakiem - 25,90 zł (zestaw - 33,90 zł, zestaw powiększony - 37,10 zł)
- Burger Drwala z żurawiną - 26,90 zł (zestaw - 34,60 zł, zestaw powiększony - 38,10 zł)
- Burger Drwala z chrzanem - 26,90 zł (zestaw - 34,60 zł, zestaw powiększony - 38,10 zł)
- Burger Drwala Ogniste Papryczki - 26,90 zł (zestaw - 34,60 zł, zestaw powiększony - 38,10 zł)
Jeśli chodzi o to, do kiedy będzie można zjeść Drwala, to na ten moment można jedynie spekulować. Biorąc pod uwagę, że co roku kanapka widnieje w ofercie sezonowej McDonalda przez około 3 miesiące, to ostatnią szansą na jej spróbowanie będzie końcówka lutego 2026 r. Oficjalna data zakończenia oferty nie jest jednak znana.
