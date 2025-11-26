Burger Drwala 2025 dostępny we wszystkich smakach. Żurawina to jeszcze nic

Ładowanie...

W tym roku McDonald zaplanował Drwala na kilka etapów. Najpierw (13 listopada) burger zadebiutował w McDonaldzie w Poznaniu, gdzie były dostępne również inne wersje smakowe, a tydzień później (19 listopada) mogła spróbować go już cała Polska. Równolegle z klasyczną kanapką nie pojawiły się jednak pozostałe smaki. Można było wówczas przypuszczać, że alternatywne Drwale zadebiutują tydzień po premierze klasyka - tak jak to było w zeszłym roku.

Burger Drwala - wszystkie smaki już dostępne

Klasyczny Burger Drwala składa się z kotleta wołowego, panierowanego kotleta serowego, bekonu, prażonej cebulki, sałaty i sosów, a wszystkie składniki zamknięte są w bułce z serowo-bekonową posypką. Co roku obok klasyka pojawiają się również inne wersje smakowe, w tym z kurczakiem, z żurawiną i z chrzanem, których fani będą mogli spróbować już dziś, 26 listopada.

Nowością w tegorocznym menu sezonowym Drwala jest burger Ogniste Papryczki, który jest najostrzejszą kanapką, jaka kiedykolwiek pojawiła się w ofercie McDonalda. Oprócz składników z klasycznego Drwala zawiera on również pikantny sos z przyprawami oraz papryczki habanero w ostrej marynacie.

Oto tegoroczne smaki Burgera Drwala i ich ceny:

Burger Drwala klasyczny - 25,90 zł (zestaw - 33,90 zł, zestaw powiększony - 37,10 zł)

(zestaw - 33,90 zł, zestaw powiększony - 37,10 zł) Burger Drwala z kurczakiem - 25,90 zł (zestaw - 33,90 zł, zestaw powiększony - 37,10 zł)

(zestaw - 33,90 zł, zestaw powiększony - 37,10 zł) Burger Drwala z żurawiną - 26,90 zł (zestaw - 34,60 zł, zestaw powiększony - 38,10 zł)

(zestaw - 34,60 zł, zestaw powiększony - 38,10 zł) Burger Drwala z chrzanem - 26,90 zł (zestaw - 34,60 zł, zestaw powiększony - 38,10 zł)

(zestaw - 34,60 zł, zestaw powiększony - 38,10 zł) Burger Drwala Ogniste Papryczki - 26,90 zł (zestaw - 34,60 zł, zestaw powiększony - 38,10 zł)

Burger Drwala - wersje smakowe

Jeśli chodzi o to, do kiedy będzie można zjeść Drwala, to na ten moment można jedynie spekulować. Biorąc pod uwagę, że co roku kanapka widnieje w ofercie sezonowej McDonalda przez około 3 miesiące, to ostatnią szansą na jej spróbowanie będzie końcówka lutego 2026 r. Oficjalna data zakończenia oferty nie jest jednak znana.

Anna Bortniak 26.11.2025 09:32

