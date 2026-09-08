World Menu Heist w McDonald's. Kiedy wchodzi i ile kosztuje?
McDonald's wprowadza nowe menu w ramach kampanii "Wykradzione smaki. World Menu Heist". Kiedy będzie można spróbować nowości i ile kosztują?
W McDonald's pojawi się oferta, za sprawą której konsumenci będą mogli zasmakować kilku pozycji z całego świata. Wszystko za sprawą akcji, w ramach której sieć przedstawia popularne produkty z innych rynków do wybranych restauracji na świecie. World Menu Heist przez jakiś czas będzie dostępne w restauracjach w Polsce, a zadebiutuje już lada chwila. Co już wiemy na temat menu i cen poszczególnych produktów?
McDonald's wprowadza World Menu Heist. Data premiery, cena, do kiedy trwa oferta
World Menu Heist trafi do oferty McDonald's 9 września. Wśród nowości znajdą się burgery z Japonii i Kanady oraz przekąski i desery z Japonii, Indonezji i Chin. Będą to: McCrispy Teryaki (Japonia), Maple BBQ & Bacon Quarter Pounder (Kanada), podwójny Maple BBQ & Bacon Quarter Pounder (Kanada), McNuggets Black Pepper & Garlic (Japonia), McFlurry Popcorn Caramel (Indonezja), Sprite x Sakura (Japonia) oraz sos Szechuan Style (Chiny).
Maple BBQ & Bacon Quarter Pounder to burger, w składzie którego znajduje się typowy dla Kanady sos BBQ na bazie syropu klonowego, a także bekon. Tę pozycję można zamówić również w wersji podwójnej. Japońskim akcentem jest natomiast McCrispy Teriyaki oraz McNuggets Black Pepper & Garlic, czyli nuggetsy z panierką doprawioną czarnym pieprzem i czosnkiem. Kawałki kurczaka można zanurzyć w inspirowanym kuchnią syczuańską sosie Szechuan Style.
Smak Japonii został również przemycony za sprawą napoju Sprite x Sakura, czyli Sprite'a z syropem o smaku kwiatu wiśni. Miłośnicy deserów mogą natomiast spróbować McFlurry Popcorn Caramel o smaku karmelowego popcornu, który jest specjałem w McDonaldach w Indonezji.
Ceny poszczególnych pozycji prezentują się następująco:
- McCrispy Teryaki - 22,90 zł (w zestawie 31,90 zł),
- Maple BBQ & Bacon Quarter Pounder - 24,90 zł (w zestawie 33,90 zł),
- podwójny Maple BBQ & Bacon Quarter Pounder - 29,90 zł (w zestawie 39,90 zł),
- McNuggets Black Pepper & Garlic - 19,90 zł (w zestawie 29,90 zł),
- McFlurry Popcorn Caramel - 13,20 zł,
- Sprite x Sakura - 15,20 zł,
- sos Szechuan Style - 1,90 zł.
McDonald's nie poinformował, do kiedy dokładnie będzie można spróbować World Menu Heist.
Czytaj więcej w Spider's Web:
- 3 miesiące Disney+ za burgera? Genialna promocja nie potrwa długo
- Big Arch większy od Drwala. McDonald's ostrzega: nie zamawiaj nic więcej
- Burger Drwala wraca, Polska wariuje. To kolosalnie sprytna manipulacja
- Poszłam do McDonalda nie po to, żeby jeść, ale żeby dostać... Bravo
- Spróbowałam wege "Drwala" od konkurencji, bo McDonald znów się na mnie wypiął
Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.