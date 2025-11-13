Nowe smaki Burgera Drwala. W 2025 debiutuje ostra kanapka

Ładowanie...

W tym roku miastem, w którym odbyła się wielka inauguracja Burgera Drwala, był Poznań. To tam, przy ul. Hetmańskiej 100 w Maku z wielkiej termościanki, zadebiutowała sezonowa kanapka, na którą co roku czeka sporo fanów. Dzięki premierowemu wydarzeniu dowiedzieliśmy się, jakie wersje smakowe pojawią się w sieciówce. Wiadomo już, że obok dobrze znanych wariantów już teraz pojawi się zupełna nowość.

Burger Drwala 2025 - smaki. Ogniste papryczki to nowość w ofercie

W sezonowej ofercie McDonalda pojawił się nie tylko Drwal klasyczny, ale również z kurczakiem, żurawiną i chrzanem. Nowością w ofercie jest Drwal o nazwie Ogniste Papryczki z papryczkami habanero, który ma być najostrzejszą wersją burgera w historii McDonalda.

W dniu premiery Drwala w Poznaniu uczestnicy wydarzenia mogli spróbować wszystkich smaków kanapki. Cała gama wersji smakowych najpewniej będzie również dostępna dla klientów, którzy odwiedzą poznańskiego Maka. Nie wiadomo natomiast, czy w pozostałych sieciówkach w całej Polsce również będzie można spróbować innych wariantów - w zeszłym roku wprowadzono je dopiero tydzień po premierze klasycznego Drwala.

Oto wszystkie znane dotąd wersje smakowe w 2025 r.:

Burger Drwala klasyczny,

Burger Drwala z kurczakiem,

Burger Drwala z żurawiną,

Burger Drwala z chrzanem,

Burger Drwala Ogniste Papryczki.

Burger Drwala - cena w 2025 r.

Na ten moment cena tegorocznej kanapki nie jest znana. W zeszłym roku klasyczny Drwal z wołowiną kosztował 24,90 zł, a za zestaw z frytkami i napojem trzeba było zapłacić 32,90 zł. Zestaw powiększony kosztował 3 zł więcej, czyli 35,90 zł. Zakręcone frytki kosztowały najmniej, bo 9,90 zł. Za inne wersje smakowe, czyli za Burgera Drwala z żurawiną, chrzanem i z kurkami trzeba było zapłacić złotówkę więcej, czyli 25,90 zł (zestaw - 33,90 zł). Drwal z kurczakiem kosztował natomiast tyle samo, co Drwal klasyczny.

Anna Bortniak 13.11.2025 14:41

