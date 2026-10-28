Twórca Yellowstone tchnął duszę w wyczekiwany film wojenny

"Call of Duty" to może być najbardziej wyczekiwany film wojenny wszech czasów. Mówimy w końcu o adaptacji uwielbianej na całym świecie serii gier wideo. O próbie przeniesienia jej na wielki ekran mówiło się co prawda od lat, ale dopiero w zeszłym roku zaczęło się coś w temacie dziać. Po przejęciu praw Paramount powierzył rozwój projektu Taylorowi Sheridanowi i Peterowi Bergowi, którzy mieli już okazję współpracować przy okazji "Aż do piekła" czy "Wind River. Na przeklętej ziemi".

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Taylor Sheridan i Peter Berg piszą aktualnie scenariusz do adaptacji "Call of Duty". Wspólnie będą też nadchodzący film produkować, ale za kamerą stanie już sam Berg. Według reżysera razem ze współscenarzystą tchnęli "duszę" w opowieść, którą za niecałe dwa lata zobaczymy na wielkich ekranach.

Call of Duty - film wojenny od twórcy Yellowstone

Peter Berg promuje aktualnie swój inny film wojenny - "The Mosquito Bowl", który w przyszłym miesiącu trafi na Netfliksa. Z tej okazji porozmawiał z portalem ComicBook, opowiadając przy okazji o współpracy z Taylorem Sheridanem przy "Call of Duty".

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Tak, jest tam [w grach "Call of Duty"] przemoc, jest ciężki sprzęt, uzbrojenie i zabijanie, ale pod tym wszystkim myślę, że gra i twórcy gry chcą tak naprawdę pokazać cenę wojny, cenę bycia żołnierzem, który z jakiegokolwiek powodu zdecydował się stanąć pomiędzy prawdziwym niebezpieczeństwem a nami. Chcą opowiedzieć o ciężarze, jaki tacy ludzie dźwigają. (...) Jest w tym dusza, co ja rozumiem i rozumie to Taylor Sheridan(...) w filmie będzie ta dusza i konsekwencje wojny - mówi w przywołanym wywiadzie Peter Berg.

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Taylor Sheridan w "Yellowstone"

Choć to było do przewidzenia, po przytoczonej wypowiedzi Petera Berga wydaje się, że wraz z Taylorem Sheridanem są odpowiednimi twórcami, żeby przenieść "Call of Duty" na wielki ekran. Czy rzeczywiście w nadchodzącym filmie wojennym uda im się oddać "duszę" gry, która uczyniła ją tak popularną? O tym przekonamy się, gdy produkcja trafi do kin. Według aktualnych zapowiedzi światowa premiera odbędzie się 30 czerwca 2028 roku.

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