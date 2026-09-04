Świetny film wojenny ominął polskie kina i trafił na VOD. Kino w starym stylu

Oparty na faktach "Lucky Strike" przenosi nas na front II wojny światowej. Akcja rozgrywa się w grudniu 1944 roku podczas bitwy o Ardeny. Amerykański żołnierz jest jedynym rannym ocalałym ze swojej jednostki, która wpadła w zasadzkę nazistów. Uzbrojony w radiotelefon i paczkę Lucky Strike'ów przemierza kilometry terytorium wroga, żeby dostać się do bezpiecznego miejsca. Nie jest to oczywiście łatwe, dzięki czemu dostarcza pożądanych wrażeń.



Bo "Lucky Strike" okazuje się całkiem niezłym kinem wojennym. Tak wynika z opinii widzów. Na Rotten Tomatoes produkcja cieszy się bowiem 61 proc. pozytywnych recenzji. I choć jest to całkiem niezły wynik, i tak wydaje się, jakby znacznie bardziej film trafił w gusta widzów. Pod koniec lipca w ograniczonej dystrybucji trafił na wielkie ekrany w Stanach Zjednoczonych, dzięki czemu w mediach społecznościowych zaroiło się od pozytywnych opinii na jego temat.

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Lucky Strike - opinie o filmie wojennym

Widzowie doceniają "Lucky Strike", nazywają go "świetnym filmem wojennym". Porywa ich przesłaniem, wieloma udanymi scenami, a także oldschoolowym posmakiem. Jak bowiem piszą, mamy do czynienia z filmem w starym stylu. Dobrym stylu - należy dodać. Dlatego właśnie tyle osób się nim zachwyca

Widzieliśmy super dobry film w kinie, "Lucky Strike" ze Scottem Eastwoodem, synem Clinta. Dobry, staromodny film o II wojnie światowej



"Lucky Strike" jest filmem o II wojnie światowej ze Scottem Eastwoodem - świetna akcja przywodząca na myśl filmy jego ojca



To bardzo dobry film. "Lucky Strike" ze Scottem Eastwoodem. Zrób sobie przysługę i go zobacz. Ten film zasługuje na uwagę - czytamy na X (dawny Twitter).

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Zdarza się, że widzowie piszą, żeby "Lucky Strike" oglądać na wielkim ekranie. W Polsce jest to jednak niemożliwe, bo film nie trafił do kin. Aczkolwiek właśnie wylądował na VOD. Już teraz możemy wykupić do niego dostęp i sprawdzić, czy zasłużył na te wszystkie przywołane wyżej pochwały. Zgodnie z nimi dla fanów kina wojennego jest to seans obowiązkowy.



Obecnie "Lucky Strike" obejrzysz na platformach Rakuten TV i Pilot.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.