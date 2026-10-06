Mało znany film wojenny podbija HBO Max. Naprawdę taki dobry?

Akcja "Rozejmu" rozgrywa się w sowieckim łagrze w czasie II wojny światowej. To właśnie tam trafiają dwaj oficerowie, którzy podczas hiszpańskiej wojny domowej stali po przeciwnych stronach barykady. Teraz są zmuszeni połączyć siły, aby przetrwać trudy niewoli. Jak się dogadują? Bez obejrzenia filmu na HBO Max trudno stwierdzić.

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"Rozejm" zadebiutował na świecie jeszcze w 2025 roku. Nie narobił jednak szumu. Nie ma nawet sensu sprawdzać Rotten Tomatoes, żeby dowiedzieć się, co sądzą o nim krytycy. Agregator recenzji zebrał tylko jedną opinię. Pozytywną - warto dodać.

"ROZEJM" OBEJRZYSZ NA:

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Rozejm - film wojenny podbija HBO Max

Choć od światowej premiery "Rozejmu" minęło już sporo czasu, hiszpański film wojenny nie zebrał też zbyt dużej publiczności. Na IMDB oceniło go zaledwie 638 widzów. Praktycznie tyle co nic. W dodatku nie każdy, kto produkcję obejrzał jest nią zachwycony. Dlatego na wspomnianym portalu ma ona średnią 5,8. Ale!

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Jeśli spojrzymy na recenzje użytkowników IMDB znajdziemy wśród nich opinię, że "Rozejm" zasłużył na znacznie wyższe oceny. I przy okazji na pewno większą widownię. Sytuacja w Polsce zdaje się to potwierdzać. Jeszcze do niedawna film nie był u nas nigdzie dostępny. Dopiero przed chwilą pojawił się w streamingu.

"Rozejm" dokładnie wczoraj, 5 października, trafił do oferty HBO Max. Użytkownicy platformy go nie przegapili. Uznali, że to coś w sam raz dla nich. Dlatego hiszpański film wojenny szybko trafił do topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie. Nie jest jakoś wysoko, ale biorąc pod uwagę, jak mało znany jest na świecie i tak trzeba uznać za sukces, że w ciągu jednego dnia wdrapał się na siódmą pozycję zestawienia. Czy uda mu się wejść wyżej? To się okaże.

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