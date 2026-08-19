Czy będzie Camp Rock 4? Sprawdzamy, co mówi Disney

W Disney+ powiało nostalgią. Jakiś czas temu serwis pokazał kontynuację kultowych "Czarodziejów z Waverly Place", program "Hannah Montana: 20 lat później", a w sierpniu zadebiutował film "Camp Rock 3". To kontynuacja dwóch poprzednich produkcji z Demi Lovato w roli Mitchie Torres i braćmi Jonas jako zespół Connect 3, którzy spotkali się na prestiżowym obozie muzycznym.

Fabuła "Camp Rock 3" skupia się na nowych obozowiczach. Mają oni okazję nie tylko poznać członków zespołu Connect 3, ale również wystąpić wraz z nimi na jednej scenie. Okazuje się, że Shane (Joe Jonas), Nate (Nick Jonas) oraz Jason (Kevin Jonas) szukają zespołu, który będzie ich supportem na trasie koncertowej. W związku z tym ich menadżerka Lark (Sherry Cola) organizuje na obozie konkurs, który ma wyłonić najlepszych obozowiczów. W rywalizacji biorą udział Sage (Liamani Segura), Fletch (Malachi Barton), Rosie (Lumi Pollack), Desi (Hudson Stone) oraz inni uczestnicy Camp Rock.

Camp Rock 4 - czy powstanie kontynuacja? Reżyserka ma już pomysł

Veronika Rodriguez, reżyserka "Camp Rock 3", zasugerowała, że ma już pomysł na kontynuację "Camp Rock", choć podkreśliła, że nie otrzymała jeszcze zielonego światła. Ujawniła, że ma nadzieję, nie tylko na "czwórkę", ale również "piątkę" i "szóstkę", o czym wspomniała w wywiadzie dla Swooon:

Wszyscy po prostu czekamy i obserwujemy. Ale ja po prostu manifestuję "Camp Rock 4". Uwielbiam te dzieciaki. Są tak utalentowane, a ich relacje są tak satysfakcjonujące. Mogłabym je oglądać bez końca. Dajcie mi 4, 5 i 6.

Rodriguez ma już nawet pomysł, na czym mogłaby się skupić. Reżyserka ujawniła, że chciałaby zagłębić się w wątki romantyczne postaci, które zostały już przedstawione w nowym filmie:

Chciałbym trochę bardziej zgłębić wątek romantyczny, teraz, gdy mamy naprawdę solidne podstawy dla wszystkich tych postaci i poznajemy je wszystkie jako jednostki, ponieważ nie chcę, żeby bohater był utożsamiany z wątkiem romantycznym. Skoro już to zrobiliśmy, chodźmy się trochę zabawić. Czy możemy kogoś pocałować? Bardzo bym chciał. To byłaby świetna zabawa i miłe przedłużenie tego, co już ustaliliśmy.

Reżyserka podkreśliła, że "Camp Rock 3" pozostawił również mnóstwo pytań w związku z dalszą historią bohaterów, którzy wyruszyli w trasę z Connect 3. Nie ukrywa, że ma ochotę zbadać, jak zmieniło ich to doświadczenie, a to oznacza, że być może doczekamy się kolejnych części uwielbianej serii. Na razie czekamy na zielone światło od Disneya.

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