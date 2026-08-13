Zostańcie do końca 2. sezonu X-Men '97. Jest scena po napisach

"X-Men '97" wniosło do marvelowskiego uniwersum spory powiew świeżości. Z jednej strony czuć w nim wyraźnie dziedzictwo poprzednika emitowanego w latach 1992-97, z drugiej zaś - pomysł, jak rozwinąć współcześnie to, co widzowie wówczas mogli oglądać. Pech chciał, że serial nie stracił na aktualności w swoim przesłaniu. Sezony, stworzone dotychczas przez Beau DeMayo (zastąpionego przy 3. sezonie przez Matthew Chaunceya) nie opierały się jednak wyłącznie na komentowaniu traktowania odmienności mutantów przez współczesny, ludzki świat - były równocześnie znakomitą, superbohaterską historią o istotach z nadzwyczajnymi zdolnościami, które używają mocy, by bronić świat przed złem.

X-Men '97 - 2. sezon ma scenę po napisach. Szykuje się wielki powrót

2. sezon bohaterowie rozpoczęli będąc rozdzieleni - część trafiła do głębokiej przeszłości, by tam zmierzyć się z odkrywającym swoje przeznaczenie En Sabah Nurem, część zaś została przeniesiona do dalekiej przyszłości, którą rządzi diaboliczny Apokalips. Akcja później przenosi się do "współczesnych" lat 90., gdzie m.in. Cyclops, Jean Grey, Bestia, Storm, Morph, Nightcrawler, Jubilee, Roberto, wspólnie stawiają czoła nadchodzącym z najróżniejszych stron czasowych, zagrożeniom.

Drugi sezon serialu kończy się intensywnym starciem bohaterów. Jako, że Apokalips był coraz bliżej pełnego opętania umysłu i ciała Gambita, Ruda, Nightcrawler i Bestia zdecydowali się wyruszyć na misję odnalezienia statku, który przemienił En Sabah Nura we wszechpotężne ucieleśnienie zła. Ruda, konfrontująca się z Esonem Poszukiwaczem, postanawia poświęcić swoje życie za Gambita i wykorzystuje swoje nowo nabyte moce, by "wyrwać" Apokalipsa z umysłu ukochanego. Choć spodziewa się, że zaraz potem umrze - zgodnie z zawartą umową - do niczego takiego nie dochodzi, a następnie okazuje się, że Nightcrawler, jej brat, poprosił Esona o to, by przyjął jego ofiarę, zamiast życia Rudej. Na tym smutnym akcencie nie kończy się jednak 2. sezon serialu Disney+.

Chwilę po napisach końcowych zobaczymy scenę, która wyposaża nas w dwie ważne informacje.

Pierwszą z nich, zdecydowanie najważniejszą, będzie pojawienie się słynnej, zmiennokształtnej mutantki Mystique. Ukazuje się nam ona w momencie, gdy Val Cooper, założycielka X-Force i przedstawicielka ONZ, przychodzi do swojego biura i widzi w nim...siebie, przeglądającą plik z informacjami o wspomnianej mutantce. Mystique strzela do Val - na ten moment nie jest jasne, czy śmiertelnie, ale niewątpliwie można tak założyć. To będzie wielki powrót - choć Raven Darkholme (bo tak brzmi prawdziwe imię i nazwisko Mystique) nie pokazała się dotychczas w "X-Men '97", była ważną postacią w serialu z 1992 roku.

Drugim elementem sceny po napisach, który niewątpliwie będzie miał znaczenie dla sytuacji mutantów, jest nazwisko, które już dobrze znamy. Mowa oczywiście o Greydonie Creedzie, synu Mystique i Sabretootha, a jednocześnie przyrodnim bracie Nightcrawlera oraz Rudej. W serialu poznaliśmy go jako zdecydowanego przeciwnika mutantów, kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych, mającego w swoim programie ostrą, konfrontacyjną politykę wobec przedstawicieli tego gatunku. Okazuje się, że Creed wygrywa wybory i w 3. sezonie to właśnie on zasiądzie w Białym Domu, zastępując przy tym prezydenta, który był przychylny mutantom. Biorąc pod uwagę nastawienie Creeda, a także destrukcyjne wobec Stanów Zjednoczonych plany Mystique (waz z którą pojawi się Bractwo Mutantów), X-Menom wyrasta bardzo mocne i niełatwe do pokonania, zagrożenie.

Choć obecna odsłona serialu nie kończy się w pełni satysfakcjonująco, 3. sezon "X-Men '97" i tak, na wielu poziomach, zapowiada się ekscytująco. Jak X-Meni poradzą sobie, mając przeciwko sobie prezydenta USA oraz jego potężną matkę-mutantkę? Czy poświęcenie Nightcrawlera nie pójdzie na marne? Co do drużyny wniosą jej nowi członkowie, Colossus i Polaris? To zaledwie część pytań, na które twórcy muszą odpowiedzieć, tworząc kolejną część historii słynnych mutantów.

Premiera 3. sezonu "X-Men '97" jest zaplanowana na 2027 rok.

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