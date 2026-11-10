Czy będzie 2. sezon Campus Drivers? To teraz najlepszy serial Prime Video

Uwaga! Artykuł zawiera spoilery serialu "Campus Drivers".

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Prime Video wie, co użytkownicy serwisu lubią najbardziej. Nie jest tajemnicą, że szczególne miejsce w ich sercach znajdują produkcje young adult - te na podstawie powieści, publikacji z Wattpada czy autorskich pomysłów. Fabuła tego rodzaju tytułów skupia się przede wszystkim na relacji miłosnej dwojga głównych bohaterów, która nierzadko jest zakazana, niecodzienna lub początkowo wroga, a całość okraszona jest pikantnymi scenami. Jest w tych produkcjach coś, co nie pozwala subskrybentom przejść obok nich obojętnie. Nie inaczej było z "Campus Drivers".

W centrum fabuły znajduje się Louis, która rozpoczyna studia na uniwersytecie Belrose wraz ze swoim chłopakiem Maksem. Kiedy w pierwszym tygodniu semestru Max nieoczekiwanie komunikuje, że chciałby zrobić sobie przerwę od ich długoletniego związku, Louis musi się wyprowadzić z mieszkania chłopaka. Dziewczyna próbuje znaleźć tymczasowe lokum i tym sposobem trafia do mieszkania swojego przystojnego sąsiada, Lane'a, członka grupy Campus Drivers. Lane postanawia nie tylko udostępnić Louis jej kanapę, ale również pomóc wzbudzić zazdrość w Maksie, do którego dziewczyna wciąż chce wrócić.

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Campus Drivers - czy będzie 2. sezon serialu w Prime Video?

Prime Video nie podjął jeszcze decyzji, czy 2. sezon "Campus Drivers" powstanie. Na ten moment możemy jedynie spekulować, czy adaptacja powieści C.S. Quill stworzona przez Thomasa Boulla doczeka się nowych odcinków. Okoliczności są jednak sprzyjające i najważniejsze czynniki wskazują na to, że kontynuacja jest bardzo prawdopodobna.

Oglądalność to czynnik, na który serwisy streamingowe zwracają uwagę przede wszystkim. W dużej mierze to właśnie od widzów zależy, czy rozmowy na temat kolejnego sezonu mogą się rozpocząć. W przypadku "Campus Drivers" raczej nie powinno być wątpliwości - produkcja znalazła się na szczycie najchętniej oglądanych tytułów po zaledwie 72 godzinach od daty premiery, co oznacza, że na liczbę widzów nie mogła narzekać. A skoro użytkownicy tłumnie zasiedli przed ekrany, możemy spodziewać się, że spora część z nich dotarła do finału 1. sezonu. Na tej podstawie można z kolei wywnioskować, że pytań o 2. sezon pojawi się sporo, biorąc pod uwagę cliffhanger, jaki zaserwowali nam twórcy.

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Kadr z serialu "Campus Drivers"

Relacja Louis i Lane'a nabrała rumieńców, kiedy dziewczyna wyznała swojemu współlokatorowi miłość. Zmierzyła się wówczas z prawdą na temat śmierci brata Lane'a i dowiedziała się, jaką rolę odgrywał w tamtej tragedii Aaron. Dzięki temu para mogła zrobić krok wprzód - Louis wprowadziła się do ukochanego, planując z nim najbliższą przyszłość. Nie spodziewali się, że matka Lane'a postanowi w namącić w ich życiu, zmuszając swojego syna do wyjazdu do Los Angeles. Zapewniła, że w przeciwnym razie zrobi wszystko, by odebrać Louis stypendium i zablokować jej dalszą karierę naukową. W ostatniej scenie widzimy, jak zrezygnowany Lane wsiada wraz z matką do samochodu i oboje udają się na lotnisko. Widzowie przecież muszą dowiedzieć się, co wydarzy się dalej.

Prime Video powinien również skorzystać z tego, że w cyklu "Campus Drivers" pojawiły się 3 książki. Pierwsza z nich - o tytule "Fast Lane" - została zaadaptowana pod 1. sezonem. Niewykluczone, że platforma od Amazona weźmie również na tapet 2. oraz 3. tom, czyli "Crash Course" oraz "Test Drive". Jeśli tak się wydarzy, "Campus Drivers" może doczekać się nie jednego, a dwóch nowych sezonów. Na ten moment nic jeszcze nie jest pewne, a na oficjalne informacje od Prime Video wciąż musimy czekać. Oby to były dobre wieści.

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