Widzowie wybrali polski serial medyczny. Widownia liczona w milionach

Seriale medyczne wciąż wzbudzają zainteresowanie wśród widzów. Choć niektórzy zatrzymali się na telenoweli "Na dobre i na złe", to od tego czasu twórcy dostarczyli kilka godnych uwagi polskich tytułów. Warto zatrzymać się na tym, który pojawił się w streamingu niedawno, czyli na serialu "SOR". Powstał on we współpracy Telewizji Polskiej i Prime Video, dzięki czemu subskrybenci mogą go oglądać zarówno na platformie od Amazona, jak i w rodzimym TVP VOD. Wygląda na to, że robili to licznie, na co wskazują wysokie wyniki tego serwisu. "SOR" przyczynił się nawet do pobicia rekordu.

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SOR hitem Telewizji Polskiej. Serwis TVP VOD pobił rekord

"SOR" był jednym z hitów miesiąca Telewizji Polskiej, a platforma TVP VOD zanotowała najlepsze wyniki w swojej historii - czytamy w informacji prasowej. Przyczynił się do tego wspomniany "SOR", który przyciągnął przed telewizory sporą liczbę widzów. Według danych Nielsen Audio Measurement premierowy odcinek produkcji obejrzało 1,16 mln widzów, a kolejny - 1,28 mln osób. W przypadku kolejnego epizodu oglądalność spadła do 1,10 mln telewidzów, jednak wciąż daje to godny podziwu wynik.

"SOR-owi" udało się nie tylko podreperować oglądalność Telewizji Polskiej, ale również zyskać miano najpopularniejszego serialu medycznego od czasu "Na dobre i na złe" oraz "Na sygnale". Dowodzi to temu, że Polacy wciąż są głodni adrenaliny, której dostarczają im medyczne tytuły, co oznacza, że być może takich produkcji będzie powstawać więcej. Być może widzowie doczekają się również 2. sezonu serialu "SOR", jednak na ten moment nie pojawiły się informacje dotyczące przedłużenia polskiej produkcji. Można spekulować, że jeśli oglądalność utrzyma się na wysokim poziomie, TVP podejmie takie kroki, które zadowolą fanów produkcji.

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Kadr z serialu "SOR"

Fabuła serialu "SOR" koncentruje się na Piotrze Hajduku (Sebastian Dela), błyskotliwym i niepokornym lekarzy, który rozpoczyna pracę na szpitalnym oddziale ratunkowym. Na tym samym oddziale szefową rezydentów jest ambitna lekarka Katarzyna Zawadzka (Sonia Mietielica). Piotr jest jej dawną miłością, a jego pojawienie się w szpitalu znacznie skomplikuje jej uporządkowany świat. Szczególnie że obecnie jest ona w związku z prokuratorem Krystianem Pawłowskim (Maurycy Popiel).

"SOR" jest emitowany w każdy wtorek o godzinie 22:20 na kanale TVP2 oraz w serwisie TVP VOD. Produkcja odcinkowa jest również dostępna w Prime Video.

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