Najlepsze polskie seriale medyczne. TOP 7 produkcji

W ostatnim czasie dostaliśmy 2 nowe produkcje medyczne (które również znalazły się w tym zestawieniu): "Znieczulenie" od Netfliksa oraz "SOR" od Prime Video i TVP. Obydwie pokazały, że Polacy wciąż są głodni trzymających w napięciu opowieści ze szpitalnych korytarzy. Nie oznacza to, że muszą wybierać tylko wśród zagranicznych produkcji - w puli polskich seriali medycznych również znajdują się godne zainteresowania tytuły. Jakie warto obejrzeć? Wybraliśmy 7 najlepszych.

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Najlepsze polskie seriale medyczne - TOP 7 świetnych produkcji odcinkowych

Diagnoza

Tytuł serialu: Diagnoza

Diagnoza Lata emisji: 2017-2019

2017-2019 Liczba sezonów: 4

4 Twórcy: Maciej Bochniak, Xawery Żuławski, Michał Otłowski, Łukasz Palkowski, Barbara Frąckiewicz, Łukasz Kośmicki

Maciej Bochniak, Xawery Żuławski, Michał Otłowski, Łukasz Palkowski, Barbara Frąckiewicz, Łukasz Kośmicki Obsada: Maja Ostaszewska, Maciej Zakościelny, Adam Woronowicz, Anna Smołowik

Maja Ostaszewska, Maciej Zakościelny, Adam Woronowicz, Anna Smołowik Ocena IMDb: 6,3/10

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Fani polskich seriali medycznych powinni rzucić okiem na "Diagnozę". Pomysł na punkt wyjścia jest interesujący, ponieważ główną bohaterką jest nie lekarz, a pacjentka rybnickiego szpitala, Anna Nowak. Kiedy u kobiety zostaje zdiagnozowana amnezja, Anna będzie musiała odkryć tajemnice swojej przeszłości, w tym pomogą jej charyzmatyczni lekarze i znakomici chirurdzy: Jan Artman oraz Michał Wolski. Od tej pory szpital w Rybniku stanie się dla Anny domem, a jego załoga - grupą przyjaciół. Wśród nich znajduje się jednak osoba, która nie chce, by kobieta kiedykolwiek poznała prawdę o swojej przeszłości. "Diagnoza" pojawi się również w serwisie Netflix 11 listopada.

Diagnoza - gdzie obejrzeć?

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Kadr z serialu "Diagnoza"

Sortownia

Tytuł serialu: Sortownia

Sortownia Lata emisji: 2023

2023 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Anna Kazejak

Anna Kazejak Obsada: Andrzej Chyra, Jaśmina Polak, Natalia Jędruś, Olga Goldys

Andrzej Chyra, Jaśmina Polak, Natalia Jędruś, Olga Goldys Ocena IMDb: 5,7/10

Serial "Sortownia" z pewnością warto docenić za oryginalny pomysł i występ Andrzeja Chyry. Znakomity aktor wciela się w Jacka Wolińskiego, lekarza, który postanawia wymierzać sprawiedliwość na własną rękę, wierząc, że zło czyni w imię dobra. Jego kontrowersyjne działania dają mu poczucie odzyskania utraconego sensu życia oraz przekonanie, że dzięki temu czyni świat lepszym. Sęk w tym, że balansując między czyimś życiem a śmiercią, nie zawsze bezwarunkowo ratuje człowieka. W uzasadnionych przypadkach postanawia nawet odbierać je pacjentom warszawskiego SOR-u, gdzie oczekujący, w zależności od ich stanu zdrowia, "sortowani" są kolorami.

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Sortownia - gdzie obejrzeć?

Kadr z serialu "Sortownia"

SOR

Tytuł serialu: SOR

SOR Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Sylwia Rosak, Sara Bustamante-Drozdek

Sylwia Rosak, Sara Bustamante-Drozdek Obsada: Sonia Mietielica, Sebastian Dela, Ireneusz Czop, Maurycy Popiel

Sonia Mietielica, Sebastian Dela, Ireneusz Czop, Maurycy Popiel Nasza ocena: 6/10

6/10 Ocena IMDb: 7/10

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Najnowszą polską produkcją medyczną jest "SOR". Serial wyprodukowany przez TVP i Prime Video koncentruje się na Piotrze Hajduku, błyskotliwym i niepokornym lekarzu, który rozpoczyna pracę na szpitalnym oddziale ratunkowym. Na tym samym oddziale szefową rezydentów jest ambitna lekarka Katarzyna Zawadzka. Piotr jest jej dawną miłością, a jego pojawienie się w szpitalu znacznie skomplikuje jej uporządkowany świat, szczególnie że obecnie jest ona w związku z prokuratorem Krystianem Pawłowskim.

SOR - gdzie obejrzeć?

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Kadr z serialu "SOR"

Znieczulenie

Tytuł serialu: Znieczulenie

Znieczulenie Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Łukasz Ostalski

Łukasz Ostalski Obsada: Leszek Lichota, Aleksandra Popławska, Karolina Gruszka, Dorota Kolak

Leszek Lichota, Aleksandra Popławska, Karolina Gruszka, Dorota Kolak Nasza ocena: 8/10

Bibliotekę polskich produkcji na Netfliksie zasilił serial "Znieczulenie". Fabuła koncentruje się na doktorze Łazarzu (w tej roli Leszek Lichota), który jest dowodem na to, że nawet wybitni neurochirurdzy popełniają błędy. Wskutek nieudanej operacji Łazarz nie ma wyboru - po opuszczeniu dużego szpitala trafia na prowincję. Tam poznaje lokalną zżyta społeczność, które funkcjonuje w myśl nieznanych mu zasad. Niektórzy podziwiają jego gotowość do łamania zasad, by ratować życie pacjentów, a inni potępiają jego metody. Sam Łazarz zdaje sobie sprawę, że pewność siebie i brak pokory czynią go lekarzem wyjątkowym, lecz jednocześnie narażają go na konflikt z całym system.

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Znieczulenie - gdzie obejrzeć?

Kadr z serialu "Znieczulenie"

Na dobre i na złe

Tytuł serialu: Na dobre i na złe

Na dobre i na złe Lata emisji: 1999-

1999- Liczba sezonów: 28

28 Twórcy: Maciej Pieprzyca i in.

Maciej Pieprzyca i in. Obsada: Małgorzata Foremniak, Artur Żmijewski, Krzysztof Pieczyński, Marian Opania

Małgorzata Foremniak, Artur Żmijewski, Krzysztof Pieczyński, Marian Opania Ocena IMDb: 3,6/10

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Można się kłócić, czy "Na dobre i na złe" to jeden z najlepszych seriali medycznych, ale z pewnością jest to pionier wśród polskich produkcji z tego gatunku, który w dodatku wciąż jest emitowany w telewizji. Fabuła koncentruje się na personelu i pacjentach w szpitalu w Leśnej Górze. Początkowo akcja skupiała się wokół trojga lekarzy: Zosi Stankiewicz, Jakuba Burskiego i Brunona Walickiego, a z czasem ich losy zaczęły się rozwijać wraz z perypetiami innych członków personelu leśnogórskiego szpitala. Trudno by było w tym momencie nadrobić wszystkie odcinki "Na dobre i na złe", ale tak czy siak produkcję warto znać.

Na dobre i na złe - gdzie obejrzeć?

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Kadr z serialu "Na dobre i na złe"

Lekarze

Tytuł serialu: Lekarze

Lekarze Lata emisji: 2012-2014

2012-2014 Liczba sezonów: 5

5 Twórcy: Dorota Chamczyk, Justyna Stefaniak, Andrzej Staszczyk

Dorota Chamczyk, Justyna Stefaniak, Andrzej Staszczyk Obsada: Magdalena Różczka, Danuta Stenka, Szymon Bobrowski, Jacek Koman

Magdalena Różczka, Danuta Stenka, Szymon Bobrowski, Jacek Koman Ocena IMDb: 5,7/10

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"Lekarze" to produkcja, która koncentruje się na losach chirurgów w toruńskim szpitalu. Akcja skupia się szczególnie wokół Alicji Szymańskiej, młodej i ambitnej lekarki, której życie wywraca się do góry nogami. Kiedy kobieta nie zostaje przyjęta na wymarzony staż specjalizacyjny z transplantologii, a drogi z jej narzeczonym niespodziewanie się rozchodzą, Alicja wyjeżdża z Warszawy do Torunia i podejmuje pracę w szpitalu Copernicus, gdzie wraz z innymi lekarzami przeżywa wzloty i upadki.

Lekarze - gdzie obejrzeć?

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Kadr z serialu "Lekarze"

Echo serca

Tytuł serialu: Echo serca

Echo serca Lata emisji: 2019-2020

2019-2020 Liczba sezonów: 3

3 Twórcy: Tomasz Szafrański

Tomasz Szafrański Obsada: Kamilla Baar, Antoni Pawlicki, Przemysław Sadowski, Dorota Segda

Kamilla Baar, Antoni Pawlicki, Przemysław Sadowski, Dorota Segda Ocena IMDb: 7,5/10

"Echo serca" skupia się z kolei na psycholożce Magdalenie Borskiej, która po kilku latach nieobecności w Polsce wraca do kraju i podejmuje pracę w szpitalu. Kobieta już na samym początku doświadcza nie tylko problemów z pacjentami, ale również niechęci ze strony personelu i ordynatora chirurgii. Magda nie zdaje sobie sprawy, że pół roku wcześniej pracownicy placówki przeżyli nieudaną akcję ratunkową, kiedy po pożarze w centrum handlowym do szpitali trafiło kilkadziesiąt mocno poparzonych ofiar i większości z nich niestety nie udało się uratować.

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Echo serca - gdzie obejrzeć?

Kadr z serialu "Echo serca"

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