Najlepszy serial, jaki widzieli użytkownicy Prime Video? Nowość przebiła wszystko

Tytułowe Campus Drivers to najpopularniejsza aplikacja na jednym z kampusów uniwersyteckich. Jej twórca jest co prawda popularny, ale z nikim się nie wiąże. Romantyczne relacje po prostu go nie interesują. Aż w końcu przyjeżdża pewna dziewczyna. Ich drogi niespodziewanie przecinają się, co prowadzi do rozgrzebania dawnych ran. I oczywiście miłości.

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Bo "Campus Drivers" to adaptacja popularnej serii książek new adult (young adult ze studiującymi bohaterami). Romansu nigdy w takowych nie brakuje. Fabuła może więc brzmieć sztampowo i naiwnie, ale wciąż dostajemy serial skrojony pod użytkowników Prime Video. Oni uwielbiają takie opowieści, o czym zdążyliśmy się wielokrotnie przekonać.

Campus Drivers - nowy hit Prime Video

Nawet pomijając "Trylogię winnych" w ofercie Prime Video znajdziemy wiele new adultowych hitów. Jeszcze do niedawna użytkownicy bardzo chętnie oglądali przecież "Off Campus". To są właśnie takie historie, które zawsze rozgrzewają subskrybentów Amazona. Dlatego ciągle dostajemy kolejne skazane na sukces opowieści o studenckich romansach. Nic więc dziwnego, że "Campus Drivers" błyskawicznie stało się hitem.

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Powiedzieć, że widzowie pokochali "Campus Drivers" to jak nic nie powiedzieć. Po premierze w zeszły piątek, 6 listopada, w mediach społecznościowych zaroiło się od wpisów, których autorzy nie szczędzą produkcji pochwał. Piszą wręcz, że to najlepszy serial Prime Video wszech czasów.

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Przepraszam wszystkich, ale "Campus Drivers" to najlepszy serial Prime Video



Właśnie skończyłam oglądać "Campus Drivers" na Prime Video i, opuśćcie ręce, to jedna z najlepszych rzeczy, jakie widziałam! Absolutnie fenomenalna



Ludzie, lećcie wszyscy oglądać "Campus Drivers", omg, właśnie zbindżowałam to w samolocie, już planuję powtórkę



- czytamy na X (dawny Twitter).

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Prawdopodobnie jednak zdążyliście się już przekonać o tym wszystkim, co piszą autorzy powyższych postów. "Campus Drivers" stało się hitem również w Polsce. W miniony weekend użytkownicy Prime Video nie chcieli oglądać niczego innego. Nowy serial wdrapał się na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. I na razie nigdzie się z niego nie wybiera.

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