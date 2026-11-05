Liam Neeson robi rozpierduchę na Prime Video. Wychodzi mu to lepiej niż zazwyczaj
Liam Neeson powrócił na Prime Video. Wiecie co to oznacza? Niezłą akcję. Nowy film z udziałem gwiazdora dostarcza użytkownikom platformy Amazona pożądanych wrażeń. W mediach społecznościowych chwalą "The Mongoose".
"The Mongoose" opowiada historię weterana wojennego, który jest nękany przez zespół stresu pourazowego. Jednocześnie zostaje on oskarżony o zbrodnię. Oczywiście jest niewinny. Nie mając nic do stracenia ucieka przed policyjnym pościgiem przez kraj z pomocą innych weteranów i przy dopingu społeczeństwa, śledzącymi jego losy w transmisji telewizyjnej. Dużo się więc dzieje. Nie mogło zresztą być inaczej, skoro w główną rolę wciela się Liam Neeson.
W ostatnich latach nazwisko Liama Neesona stało się synonimiczne z kinem akcji. Być może nie z filmami najwyższych lotów, ale dostarczającymi doraźnej rozrywki. Powiedzmy to sobie szczerze: różnie z produkcjami z udziałem gwiazdora bywa. Ale w przypadku "The Mongoose" jest dobrze. Według niektórych nawet lepiej niż zazwyczaj.
The Mongoose - opinie o nowym filmie akcji Prime Video
Są tacy, którzy mieli szczęście obejrzeć "The Mongoose" na wielkim ekranie. Choć nowy film akcji z Liamem Neesonem w naszym kraju (i na wielu innych rynkach zresztą też) trafił od razu na Prime Video, w zeszłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych zadebiutował w kinach. Fani aktora nie mogli odpuścić sobie seansu, a swoimi opiniami podzielili się potem w mediach społecznościowych. To właśnie stąd wiadomo, że należy spodziewać się niezłej akcji.
"The Mongoose" jest lepsze niż zazwyczaj bywają filmy z Liamem Neesonem
"The Mongoose" jest takie dobre! Musiałem zobaczyć mojego człowieka, Liama Neesona
"The Mongoose" – film jest genialny. Samochody, akcja, emocje, strona wizualna – wszystko jest naprawdę świetne, a morał historii został idealnie skrojony pod współczesne czasy
- czytamy na X (dawny Twitter).
Brzmi jak pomysł na wieczór? Totalnie! Po powyższych opiniach "The Mongoose" wydaje się filmem idealnym na relaks po ciężkim dniu, a tygodniu jeszcze bardziej. Dla polskich użytkowników Prime Video może to być strzał w dziesiątkę. Subskrybenci platformy Amazona uwielbiają produkcje pełne akcji. Kochają też tytuły z udziałem Liama Neesona. W tym wypadku nie mogą więc lepiej trafić.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.