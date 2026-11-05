Liam Neeson robi rozpierduchę na Prime Video. Wychodzi mu to lepiej niż zazwyczaj

"The Mongoose" opowiada historię weterana wojennego, który jest nękany przez zespół stresu pourazowego. Jednocześnie zostaje on oskarżony o zbrodnię. Oczywiście jest niewinny. Nie mając nic do stracenia ucieka przed policyjnym pościgiem przez kraj z pomocą innych weteranów i przy dopingu społeczeństwa, śledzącymi jego losy w transmisji telewizyjnej. Dużo się więc dzieje. Nie mogło zresztą być inaczej, skoro w główną rolę wciela się Liam Neeson.

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W ostatnich latach nazwisko Liama Neesona stało się synonimiczne z kinem akcji. Być może nie z filmami najwyższych lotów, ale dostarczającymi doraźnej rozrywki. Powiedzmy to sobie szczerze: różnie z produkcjami z udziałem gwiazdora bywa. Ale w przypadku "The Mongoose" jest dobrze. Według niektórych nawet lepiej niż zazwyczaj.

"THE MONGOOSE" OBEJRZYSZ NA:

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The Mongoose - opinie o nowym filmie akcji Prime Video

Są tacy, którzy mieli szczęście obejrzeć "The Mongoose" na wielkim ekranie. Choć nowy film akcji z Liamem Neesonem w naszym kraju (i na wielu innych rynkach zresztą też) trafił od razu na Prime Video, w zeszłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych zadebiutował w kinach. Fani aktora nie mogli odpuścić sobie seansu, a swoimi opiniami podzielili się potem w mediach społecznościowych. To właśnie stąd wiadomo, że należy spodziewać się niezłej akcji.

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"The Mongoose" jest lepsze niż zazwyczaj bywają filmy z Liamem Neesonem



"The Mongoose" jest takie dobre! Musiałem zobaczyć mojego człowieka, Liama Neesona



"The Mongoose" – film jest genialny. Samochody, akcja, emocje, strona wizualna – wszystko jest naprawdę świetne, a morał historii został idealnie skrojony pod współczesne czasy - czytamy na X (dawny Twitter).

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Brzmi jak pomysł na wieczór? Totalnie! Po powyższych opiniach "The Mongoose" wydaje się filmem idealnym na relaks po ciężkim dniu, a tygodniu jeszcze bardziej. Dla polskich użytkowników Prime Video może to być strzał w dziesiątkę. Subskrybenci platformy Amazona uwielbiają produkcje pełne akcji. Kochają też tytuły z udziałem Liama Neesona. W tym wypadku nie mogą więc lepiej trafić.

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