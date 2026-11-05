Prime Video zapowiada program ze stand-uperami. To będzie roast

Prime Video już raz pokazał, że w realizowaniu komediowych produkcji czuje się jak ryba w wodzie. Dowodem jest "LOL: Kto się śmieje ostatni", czyli wybitny format rozrywkowy, który testuje odporność uczestników na żart i polega na tym, by, będąc w nawet najbardziej absurdalnej sytuacji, nie wybuchnąć śmiechem. Ba, same kąciki ust nie mogą się unieść nawet delikatnie. Produkcja doczekała się już 4. sezonów, a widzowie wciąż chcą więcej. Widocznie popyt na komediowe programy jest spory, co Prime Video postanowił wykorzystać. Platforma zapowiedziała nowy format, który może spodobać się fanom zabawnych pozycji w bibliotece serwisu od Amazona.

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Prime Video zapowiedział nowy program Roast in Peace. Co wiadomo na jego temat?

"Roast in Peace" to nowy program oryginalny Prime Video, w którym uczestnicy będą się wzajemnie roastowali. Całość będzie utrzymana w estetyce ceremonii pogrzebowej, podczas której gwiazdy zostaną zroastowane za życia, będąc bohaterami swojego symbolicznego ostatniego pożegnania. Widzowie mogą spodziewać się bezkompromisowych żartów, ironicznych roastów oraz zaskakujących puent. Format połączy stand-up z widowiskową, teatralną oprawą i dużą dawką inteligentnego, czarnego humoru, a całą tę absurdalną ceremonię poprowadzi Piotr Szumowski.

Uczestnikami programu będą: Kacper Ruciński, Paweł Chałupka, Rafał Rutkowski oraz Kuba Wu. Zadaniem komików będzie pożegnanie "zmarłej" gwiazdy w niecodzienny sposób - czołówka polskiej sceny stand-upowej zamiast tradycyjnej mowy pożegnalnej będzie musiała wygłosić serię zjadliwych żartów, celnych przytyków oraz ciętych ripost na temat popularnej osoby, która "odeszła". Prime Video nie ujawnił jeszcze, kto będzie roastowany - informacja na ten temat pojawi się w późniejszym terminie.

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"Roast in Peace" - nowy program od Prime Video

"Roast in Peace" będzie liczył 5 odcinków. Za produkcję programu odpowiada Fremantle Polska we współpracy z Prime Video. Komediowy format "Roast in Peace" zadebiutuje w serwisie Prime Video w 2027 r. Dokładna data premiery nie jest na ten moment znana.

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