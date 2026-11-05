Off Campus wraca z 2. sezonem. Zaskakująca data premiery

W tym roku w Prime Video nie było chyba bardziej popularnego serialu niż "Off Campus". Jest to o tyle zaskakujące, że produkcje dla młodzieży, które są adaptacjami książek, są często krytykowane przez widzów ze względu na ich wątpliwą jakość. W przypadku "Off Campus" nie było mowy o gorzkich słowach z ust zarówno widzów, jak i krytyków. Obie grupy były tą produkcją zachwycone, dzięki czemu udało jej się zebrać solidne noty, a zachwyty wybrzmiewały jeszcze długo po premierze. Nic zatem dziwnego, że showrunnerka Louisa Levy wraz z ekipą postanowiła kuć żelazo, póki gorące i zabrała się za prace nad 2. sezonem. Wydarzyło się to w tym samym miesiącu, w którym zadebiutowała 1. odsłona serialu.

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Podczas tej trwającej od wiosny przerwy widzowie nie zostali z niczym. Co jakiś czas pojawiały się szczątkowe informacje na temat oficjalnie ogłoszonej kontynuacji, w których widzowie spekulowali, jacy bohaterowie tym razem znajdą się w centrum fabuły. Prime Video w końcu ogłosił, na kim teraz skupi się serial, co mogło zaskoczyć wiernych fanów książek. "Off Campus" to serial, który najwyraźniej obrał sobie za cel zaskakiwanie swoich widzów - teraz, kiedy platforma od Amazona ogłosiła datę premiery 2. sezonu, na miłośników produkcji odcinkowej czekała kolejna niespodzianka.

Off Campus - kiedy premiera 2. sezonu w Prime Video?

Prime Video ogłosił, że 2. sezon "Off Campus" zadebiutuje 28 kwietnia 2027 r. Oznacza to, że kontynuacja pojawi się na platformie po niespełna roku po debiucie 1. sezonu (13 maja). Trzeba przyznać, że tak krótki odstęp czasu w przypadku seriali na platformach streamingowych to ewenement i jedna z najkrótszych przerw w historii. Wyzwanie odhaczone, fani zadowoleni - czego chcieć więcej? "Off Campus" zrobił to genialnie.

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W 2. sezonie produkcji głównymi bohaterami będą Allie Hayes (Mika Abdalla) oraz Dean Di Laurentis (Stephen Kalyn). Początki ich związku widzowie mogli zaobserwować już 1. sezonie, więc teoretycznie nikogo nie powinno zaskoczyć, że to właśnie na Allie i Deanie skupi się kolejna odsłona. Czytelnicy doskonale jednak wiedzą, że, biorąc pod uwagę kolejność książek, na których oparty jest serial, historia tych bohaterów powinna zostać pokazana dopiero w 3. sezonie. Cóż, raczej nikt się nie pogniewa, że Levy zdecydowała się wprowadzić zmiany, szczególnie że z pewnością doczekamy się kolejnych sezonów i żadne relacje nie zostaną pominięte.

Mika Abdalla jako Allie. Kadr z 1. sezonu serialu "Off Campus"

Oczywiście nie ma jeszcze oficjalnych informacji na temat potencjalnych kontynuacji, jednak wyniki mówią same ze siebie - "Off Campus" to kura znosząca złote jaja i Prime Video szybko z niej nie zrezygnuje. Przypomnijmy, że globalne zainteresowanie produkcją doprowadziło do tego, że jeszcze pół roku po premierze tytuł wciąż utrzymywał się w pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych serialu na platformie od Amazona. Start również był imponujący - w niecałe 2 tygodnie premierowy sezon obejrzało 36 mln widzów, dzięki czemu "Off Campus" doczekał się miana produkcji odcinkowej z trzecim najlepszym otwarciem w historii serialu od Prime Video. Robi wrażenie.

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W obsadzie 2. sezonu znaleźli się wszyscy pierwszoplanowi aktorzy z 1. sezonu (oprócz Josha Heustona, serialowego Justina), czyli: Ella Bright (Hannah), Abdalla (Allie), Kalyn (Dean), Belmont Cameli (Garrett), Antonio Cipriano (John Logan) oraz Jalen Thomas Brooks (John Tucker). Do stałej obsady dołącza również India Fowler, która wcieli się w postać Grace Ivers, ukochaną Logana. Gościnnie pojawią się natomiast: Charlie Evans (Hunter Davenport, licealny rywal Deana z lodowiska) oraz Shay Rudolph (Summer, młodsza siostra Deana).

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