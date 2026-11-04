SkyShowtime ogłasza premierę polskiej Genialnej M. Jest data

Choć Polacy nie gęsi i swoją telewizję mają, umieją też brać dobre z tego, co cudze. Świadczy o tym m.in. sukces polskiej wersji "The Office", która właśnie doczekuje się 4. sezonu i jest jednym z największych hitów ostatnich lat. Czy "Genialna M." podzieli losy wspomnianego tytułu? Na pewno warto mu tego życzyć, bo koncept serialu jest pomysłowy, uniwersalny i intrygujący. Zostaje tylko dobrze go wykorzystać.

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Genialna M. zmierza do SkyShowtime. Kiedy premiera serialu?

"Genialna M." to serial, który jest oparty na francuskim formacie „H.P.I. – Haut Potentiel Intellectuel” stworzonym przez Nicolasa Jeana, Stephane’a Carrie i Alice Chegaray-Breugnot, na podstawie oryginalnego pomysłu Nicolasa Jeana. Serial zadebiutował we Francji w 2019 roku i szybko zdobył ogromną popularność, co zaowocowało licznymi adaptacjami międzynarodowymi - w tym prawdopodobnie najbardziej znanej "Genialnej Morgan" z Kaitlin Olson w roli głównej. Co i kogo zobaczymy zaś w polskiej wersji serialu? Oto oficjalny opis fabuły "Genialnej M.":

Główna bohaterka produkcji, Marta (Agnieszka Dygant), pracuje jako sprzątaczka na komisariacie policji w Bielsku-Białej. Pewnej nocy, nie mogąc oprzeć się pokusie, zaczyna porządkować także tablicę z dowodami w skomplikowanej sprawie, która utknęła w martwym punkcie. Ku zdziwieniu policjantów wpada na trop, który pozwala im znacząco przybliżyć się do złapania sprawcy. Okazuje się, że bohaterka ma nieprawdopodobnie wysoki iloraz inteligencji – aż 160 IQ! Choć niezwykły intelekt nigdy nie pomógł jej w codziennym życiu, w walce z kryminalistami może okazać się doskonałą bronią. Od tej pory genialna sprzątaczka pomaga policji w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.

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Agnieszka Dygant i Michał Czernecki - kadr z serialu "Genialna M.", materiały prasowe SkyShowtime

Jak się okazuje, fani Agnieszki Dygant czy sympatycy historii spopularyzowanej przez "Genialną M.", nie będą musieli czekać długo na premierę serialu. SkyShowtime poinformowało bowiem, że premiera serialu jest zaplanowana na 2 grudnia, a zatem do spotkania z tytułową bohaterką dojdzie za mniej niż miesiąc. W tym momencie nie jest jasne, czy dostaniemy jeden odcinek, czy może więcej - pewne jest natomiast, że "Genialna M." zadebiutuje na wspomnianej platformie streamingowej w pierwszą środę grudnia.

Biorąc pod uwagę wszystko, co wiemy o "Genialnej M.", najprawdopodobniej zapowiada nam się całkiem interesująca kryminalna komedia z błyskotliwą główną bohaterką w roli głównej. Bardzo cieszy mnie to, że znów wykorzystuje się wyjątkowy talent Agnieszki Dygant, która potrafiła swoim doskonałym wyczuciem (zwłaszcza komediowym) ratować takie filmy jak serię "Listy do M.", czy "Botoks" i "Kobiety mafii" Patryka Vegi, nie mówiąc już o kultowej "Niani", która wiele lat temu dała jej wręcz kosmiczną popularność. Wierzę, że w "Genialnej M." znów odpali wrotki i pokaże, na co ją stać.

Genialna M. - obsada serialu

Agnieszka Dygant

Michał Czernecki

Helena Englert

Paweł Małaszyński

Anita Sokołowska

Robert Gulaczyk

Paweł Janyst

Timur Khramtsou

Józef Pawłowski

Dorota Pomykała

Marek Siudym

Jakub Wesołowski

Alicja Wójcik

Jowita Budnik

Robert Gonera

Łukasz Orbitowski

Agnieszka Sienkiewicz

Krzysztof Wieszczek

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