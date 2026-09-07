Canal+ pokazał nowości na 2026 i 2027. Mocne premiery

Nie wszystko musi być dla wszystkich - to nowa dewiza Canal+. Serwis zmienia podejście do rozrywki i stawia na ofertę, w której każdy znalazłby coś dla siebie. Platforma odwraca tradycyjną logikę komunikacji serwisów streamingowych, odrzucając ideę uniwersalnej oferty, a zamiast tego proponując listę produkcji, która trafi do indywidualnego widza. Dowodem jest lista nowości na 2026 i 2027 rok - wśród nowości znajdą coś dla siebie zarówno fani komedii, jak i trzymających w napięciu produkcji.

REKLAMA

Canal+: nowości na 2026 i 2027 rok. Lista premier

REKLAMA

Gon

Nowość kryminalna "Gon" będzie koncentrowała się na cierpiącym na bezsenność komisarzu, który jest ścigany przez demony przeszłości. Wikła się on w niebezpieczną grę z seryjnym mordercą, w której granica między łowcą a zwierzyną zaczyna się zacierać. Z każdym kolejnym krokiem śledztwo staje się coraz bardziej osobiste, a skrywane traumy zaprowadzą bohaterów do miejsca, z którego trudno będzie wrócić.

The Office, 6. sezon

"The Office PL" wraca z 6. sezonem, w którym pojawi się nowy pracownik, Robert. Ekscentryczny Warszawiak zakłóci codzienny chaos Kropliczanki poprzez wchodzenie w biurowe układy i rozpoczęcie wyścigu o władzę. W tle: kryzys męskości, życiowy zakręt Darka Wasiaka i nowe napięcia. Tej komedii subskrybenci Canal+ nie mogą przegapić.

REKLAMA

Eskapada XD

Użytkownicy serwisu będą mieli okazję pośmiać się również podczas "Eskapady XD". Produkcja pokaże kontynuację przygód Malcolma i Stomila, którzy będą musieli zmierzyć się z biurokratyczną abstrakcją i wyruszą w podróż bez granic. Żadnych - ani tych schengen, ani dobrego humoru. Po drodze spotkają dawnych znajomych, ale również zupełnie nowe bohaterki.

REKLAMA

Pełna lista zapowiedzi Canal+ na 2026/2027

Mille, premiera luty 2027

Wilkołaki, premiera styczeń 2027

Druga połowa, premiera 2026

Eksperyment: Odsiadka 2, premiera październik 2026

Ogłoszenia:

Prosta sprawa, 2. sezon

Schronisko

Klangor, 3. sezon

Obserwuj nas w Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Ładowanie...

Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.