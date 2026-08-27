Film o Taylor Swift w telewizji. Gdzie obejrzeć za darmo?

Taylor Swift to jedna z najpopularniejszych gwiazd muzyki pop na całym świecie. Uwielbiana przez fanów artystka zyskała jeszcze większą sławę za sprawą The Eras Tour, czyli obecnie najbardziej dochodowej trasy koncertowej w historii. Za jej sprawą powstał również film "Taylor Swift: The Eras Tour", który jest obecnie dostępny w ofercie Disney+. Nie jest to jednak jedyna produkcja o piosenkarce.

Dokumentem, który opowiada o Swift, jest również tytuł "Taylor Swift - amerykańska supergwiazda". Produkcja nie jest dostępna w VOD, ale już dziś pojawi się możliwość, aby obejrzeć ją za darmo. Film zostanie wyemitowany w telewizji. Gdzie i o której godzinie? Sprawdzamy.

Film dokumentalny Taylor Swift - amerykańska supergwiazda: gdzie obejrzeć za darmo?

Dziś, 27 sierpnia, na kanale TVP1 będzie można obejrzeć francuski film dokumentalny "Taylor Swift - amerykańska supergwiazda" w reżyserii Mathilde Serrel i Vincenta Vallona, który miał premierę w 2024 roku. Przed telewizory będzie można zasiąść o godzinie 22:20. Nie będzie to długi seans - produkcja trwa zaledwie 50 minut - ale z pewnością będzie to coś, co ucieszy fanów słynnej piosenkarki.

"Taylor Swift - amerykańska supergwiazda" skupia się na tytułowej ikonie popu oraz jej drodze do sławy. Produkcja postara się odpowiedzieć na pytanie, skąd wziął się fenomen Swift - dziewczyny z sąsiedztwa, która nieoczekiwanie stała się twarzą Ameryki i idolką słuchaczy z całego świata. Dokument jest retrospekcją niezwykłej kariery uwielbianej wokalistka, która podbiła wszystkie indeksy kulturalne, ekonomiczne i polityczne, umiejętnie rozwijając relację ze swoimi fanami w kluczowym momencie dla Stanów Zjednoczonych.

Tymczasem na Disney+ wciąż jest dostępny dłuższy film dokumentalny, czyli wspomniany już tytuł "Taylor Swift: The Eras Tour". Produkcja w reżyserii Sama Wrencha koncentruje się na szóstej trasie koncertowej Taylor Swift, podczas której wokalistka przedstawia wszystkie swoje muzyczne ery - od "Taylor Swift" z 2006 roku aż po "Midnights" z 2023 roku.

Produkcja jeszcze przed swoją premierą stała się najbardziej dochodowym filmem koncertowym wszech czasów. Na potrzeby tytułu koncert Taylor Swift został skondensowany z 3,5-godzinnego widowiska na niemal 3-godzinny seans pełen wrażeń. Prócz dobrze znanych kawałków, widzowie mają okazję zobaczyć wykonanie piosenki "cardigan" oraz 4 dodatkowe utwory w wersji akustycznej.

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