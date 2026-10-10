Na Prime Video Halloween przyszło wcześnie. Nowy horror podbił platformę

Jeszcze do zeszłej środy Prime Video akcją stało. Od czasu premiery 4. sezonu żadna nowość nie mogła równać się z "Reacherem", a potem z "Neagley" - spin-offem "Reachera". Teraz w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona obie produkcje spadły. Są na drugim i trzecim miejscu zestawienia. Bo użytkownicy serwisu poczuli halloweenowy zew.

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Październik to miesiąc duchów, wampirów i innych upiorów. Dlatego jak co roku nadawcy wszelkiej maści dbają, aby horrorów do oglądania w Halloween nam nie brakowało. Jak zwykle zaczynają wcześnie. Dlatego Prime Video zdążyło już dodać prawdopodobnie najbardziej wyczekiwany serial grozy tej jesieni. Chodzi oczywiście o nową "Carrie".

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Prime Video - co obejrzeć?

Nowa "Carrie" to już piąta adaptacja debiutu Stephena Kinga. Do tej pory tylko jedna, ta pierwsza w reżyserii Briana De Palmy była naprawdę udana, choć jeszcze jej sequel z 1999 roku jest bardzo przyjemny ("Furię: Carrie 2" będę bronił do upadłego!). O późniejszym telewizyjnym filmie nikt już nie pamięta, a o wersji z 2013 roku wszyscy chcą zapomnieć. A mimo to fani grozy i tak z niecierpliwością wyczekiwali serialu Prime Video.

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Fabuła jest mniej więcej taka jak zawsze: mamy dręczoną przez rówieśników nastolatkę, która odkrywa telekinetyczne moce. Tym razem, żeby było współcześnie, tytułowa Carrie mierzy się jednak głównie z nękaniem w social mediach, co w połączeniu z poznawaniem swoich nadnaturalnych zdolności prowadzi do... sami wiecie czego.

Skoro to ta sama historia, którą kino przerabiało już wielokrotnie, czemu serial był tak wyczekiwany? Odpowiedź jest prosta: odpowiada za nią Mike Flanagan. Tak, ten Mike Flanagan, który zrobił najlepsze horrory Netfliksa ("Nawiedzony dom na wzgórzu", "Nawiedzony dwór w Bly", "Nocna msza") i już kilkukrotnie mierzył się z prozą Stephena Kinga ("Gra Geralda", Doktor Sen", "Życie Chucka"). Jak mu poszło tym razem? Wyśmienicie.

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O wysokiej jakości "Carrie" zdązyli się już rozpisać krytycy - 85 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Gdyby nie mieli racji, serial nie cieszyłby się tak ogromnym zainteresowaniem. A przecież od czwartku, dzień po swojej premierze, zajmuje pierwsze miejsce w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na Prime Video w naszym kraju. I mocno swojej pozycji broni.

Znacznie lżej jest w topce najpopularniejszych filmów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Tam rządzi film, który pod koniec zeszłego roku mogliśmy oglądać w kinach. "Iluzja 3" wpadła na platformę i też od razu zaczarowała użytkowników. A teraz prawdopodobnie pozwala im złapać nieco oddechu po mocnych wrażeniach, jakie zapewnia "Carrie".

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