Serial Carrie to nowa adaptacja horroru Kinga. Dołączyła do filmów

"Carrie" to pierwsza opublikowana powieść Stephena Kinga, którą wydano w 1974 roku. Koncentruje się na 16-letniej Carrie White, uczennicy szkoły średniej w fikcyjnym miasteczku Chamberlain w stanie Maine, która odkrywa w sobie telekinetyczne moce. To również przełomowy debiut mistrza grozy, a zarazem jedna z jego najpopularniejszych książek, a zatem nic dziwnego, że przez lata twórcy postanowili przenieść ją na ekran. Najnowsza adaptacja to serial "Carrie", który powstał dla Prime Video. Jakie są pozostałe? Sprawdzamy.

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Carrie - wszystkie adaptacje horroru Stephena Kinga. Gdzie obejrzeć?

Carrie (1976)

Tytuł filmu: Carrie

Carrie Rok produkcji: 1976

1976 Czas trwania: 1h 38m

1h 38m Reżyseria: Brian De Palma

Brian De Palma Obsada: Sissy Spacek, Piper Laurie, Amy Irving, William Katt

Sissy Spacek, Piper Laurie, Amy Irving, William Katt Ocena IMDb: 7,4/10

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Pierwszą i najlepiej ocenianą adaptacją filmową "Carrie" jest produkcja z 1976 roku w reżyserii Briana De Palmy. Horror był nominowany do Oscara w dwóch kategoriach (najlepsza aktorka pierwszo- i drugoplanowa), a także do Złotego Globu (najlepsza aktorka drugoplanowa). To właśnie ten tytuł widzowie pokochali najbardziej i serialowi od Prime Video z pewnością trudno będzie mu z nim rywalizować.

Carrie - gdzie obejrzeć?

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Sissy Spacek jako Carrie. Kadr z filmu "Carrie" (1976)

Carrie (2002)

Tytuł filmu: Carrie

Carrie Rok produkcji: 2002

2002 Czas trwania: 2h 12m

2h 12m Reżyseria: David Carson

David Carson Obsada: Angela Bettis, Emilie de Ravin, Michaela Mann, Laurie Murdoch

Angela Bettis, Emilie de Ravin, Michaela Mann, Laurie Murdoch Ocena IMDb: 5,4/10

"Carrie" z 2002 roku to z kolei adaptacja w formie filmu telewizyjnego. Produkcja zadebiutowała na antenie stacji NBC na początku listopada i obejrzało ją wówczas 12,21 mln widzów. Tytuł ten spotkał się jednak z miażdżącą krytyką. Dotyczyła ona słabych efektów specjalnych, a także braku stworzenia atmosfery grozy oraz długości. W produkcji w Carrie White wciela się Angela Bettis.

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Carrie - gdzie obejrzeć?

Angela Bettis jako Carrie. Kadr z filmu "Carrie" (2002)

Carrie (2013)

Tytuł filmu: Carrie

Carrie Rok produkcji: 2013

2013 Czas trwania: 1h 40m

1h 40m Reżyseria: Kimberly Peirce

Kimberly Peirce Obsada: Chloë Grace Moretz, Julianne Moore, Gabriella Wilde, Portia Doubleday

Chloë Grace Moretz, Julianne Moore, Gabriella Wilde, Portia Doubleday Ocena IMDb: 5,8/10

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"Carrie" z 2013 roku to uwspółcześniona adaptacja powieści Kinga w gwiazdorskiej obsadzie, która nie została doceniona przez widzów. Carrie (Chloë Grace Moretz), izolowana przez swą religijną matkę (Julianne Moore), czuje się samotna nie tylko w życiu, ale również w szkole, gdzie prześladują ją rówieśnicy. Podczas balu maturalnego Carrie ujawnia swoje telekinetyczne moce, które zamierza wykorzystać, aby zemścić się na swoich szkolnych oprawcach.

Carrie - gdzie obejrzeć?

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Chloë Grace Moretz jako Carrie. Kadr z filmu "Carrie" (2013)

Carrie (2026)

Tytuł serialu: Carrie

Carrie Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Mike Flanagan

Mike Flanagan Obsada: Matthew Lillard, Siena Agudong, Summer H. Howell, Amber Midthunder

Matthew Lillard, Siena Agudong, Summer H. Howell, Amber Midthunder Nasza ocena: 9/10

9/10 Ocena IMDb: 6,7/10

Serialowa "Carrie" to najnowsza, uwspółcześniona adaptacja powieści Kinga. Licealistka Carrie White (Summer Howell) po śmierci ojca trafia do publicznego liceum i musi odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Tam dziewczyna staje się ofiarą wiralowej fali prześladowań, zmagając się z okrucieństwem mediów społecznościowych. W tym czasie budzą się w niej telekinetyczne zdolności, które sprawiają, że Carrie zyskuje niebezpieczną i trudną do opanowania siłę.

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Summer H. Howell jako Carrie. Kadr z serialu "Carrie" (2026)

Furia: Carrie 2 (1999)*

Tytuł filmu: Furia: Carrie 2 (The Rage: Carrie 2)

Furia: Carrie 2 (The Rage: Carrie 2) Rok produkcji: 1999

1999 Czas trwania: 1h 44m

1h 44m Reżyseria: Katt Shea

Katt Shea Obsada: Emily Bergl, Jason London, Dylan Bruno, J. Smith-Cameron

Emily Bergl, Jason London, Dylan Bruno, J. Smith-Cameron Ocena IMDb: 4,8/10

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O filmie "Furia: Carrie 2" warto wspomnieć, choć nie jest to bezpośrednia adaptacja powieści Kinga, a sequel produkcji z 1976 roku na podstawie autorskiego scenariusza (to sequel in name only, czyli taka kontynuacja, który powiela schemat oryginału, lecz nie opiera się na twórczości autora). Początkowo produkcja nosiła tytuł "The Curse", jednak w trakcie produkcji została przerobiona na kontynuację "Carrie". W centrum fabuły znajduje się Rachel Lang (Emily Bergl), przyrodnia siostra Carrie. Ona również posiada telekinetyczne zdolności i jest prześladowana przez grupę popularnych uczniów.

Furia: Carrie 2 - gdzie obejrzeć?

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Emily Bergl jako Carrie. Kadr z filmu "Furia: Carrie 2" (1999)

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