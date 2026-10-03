Serial Carrie to nowa adaptacja horroru Kinga. Dołączyła do filmów
Nowy serial "Carrie" zadebiutuje w serwisie Prime Video już lada chwila. Nie jest to pierwsza adaptacja kultowego horroru Stephena Kinga - na przestrzeni lat również inni twórcy wzięli na tapet powieść mistrza grozy i przenieśli ją na ekran. Oto wszystkie adaptacje "Carrie".
"Carrie" to pierwsza opublikowana powieść Stephena Kinga, którą wydano w 1974 roku. Koncentruje się na 16-letniej Carrie White, uczennicy szkoły średniej w fikcyjnym miasteczku Chamberlain w stanie Maine, która odkrywa w sobie telekinetyczne moce. To również przełomowy debiut mistrza grozy, a zarazem jedna z jego najpopularniejszych książek, a zatem nic dziwnego, że przez lata twórcy postanowili przenieść ją na ekran. Najnowsza adaptacja to serial "Carrie", który powstał dla Prime Video. Jakie są pozostałe? Sprawdzamy.
Carrie - wszystkie adaptacje horroru Stephena Kinga. Gdzie obejrzeć?
Carrie (1976)
- Tytuł filmu: Carrie
- Rok produkcji: 1976
- Czas trwania: 1h 38m
- Reżyseria: Brian De Palma
- Obsada: Sissy Spacek, Piper Laurie, Amy Irving, William Katt
- Ocena IMDb: 7,4/10
Pierwszą i najlepiej ocenianą adaptacją filmową "Carrie" jest produkcja z 1976 roku w reżyserii Briana De Palmy. Horror był nominowany do Oscara w dwóch kategoriach (najlepsza aktorka pierwszo- i drugoplanowa), a także do Złotego Globu (najlepsza aktorka drugoplanowa). To właśnie ten tytuł widzowie pokochali najbardziej i serialowi od Prime Video z pewnością trudno będzie mu z nim rywalizować.
Carrie (2002)
- Tytuł filmu: Carrie
- Rok produkcji: 2002
- Czas trwania: 2h 12m
- Reżyseria: David Carson
- Obsada: Angela Bettis, Emilie de Ravin, Michaela Mann, Laurie Murdoch
- Ocena IMDb: 5,4/10
"Carrie" z 2002 roku to z kolei adaptacja w formie filmu telewizyjnego. Produkcja zadebiutowała na antenie stacji NBC na początku listopada i obejrzało ją wówczas 12,21 mln widzów. Tytuł ten spotkał się jednak z miażdżącą krytyką. Dotyczyła ona słabych efektów specjalnych, a także braku stworzenia atmosfery grozy oraz długości. W produkcji w Carrie White wciela się Angela Bettis.
Carrie (2013)
- Tytuł filmu: Carrie
- Rok produkcji: 2013
- Czas trwania: 1h 40m
- Reżyseria: Kimberly Peirce
- Obsada: Chloë Grace Moretz, Julianne Moore, Gabriella Wilde, Portia Doubleday
- Ocena IMDb: 5,8/10
"Carrie" z 2013 roku to uwspółcześniona adaptacja powieści Kinga w gwiazdorskiej obsadzie, która nie została doceniona przez widzów. Carrie (Chloë Grace Moretz), izolowana przez swą religijną matkę (Julianne Moore), czuje się samotna nie tylko w życiu, ale również w szkole, gdzie prześladują ją rówieśnicy. Podczas balu maturalnego Carrie ujawnia swoje telekinetyczne moce, które zamierza wykorzystać, aby zemścić się na swoich szkolnych oprawcach.
Carrie (2026)
- Tytuł serialu: Carrie
- Lata emisji: 2026
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Mike Flanagan
- Obsada: Matthew Lillard, Siena Agudong, Summer H. Howell, Amber Midthunder
- Nasza ocena: 9/10
- Ocena IMDb: 6,7/10
Serialowa "Carrie" to najnowsza, uwspółcześniona adaptacja powieści Kinga. Licealistka Carrie White (Summer Howell) po śmierci ojca trafia do publicznego liceum i musi odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Tam dziewczyna staje się ofiarą wiralowej fali prześladowań, zmagając się z okrucieństwem mediów społecznościowych. W tym czasie budzą się w niej telekinetyczne zdolności, które sprawiają, że Carrie zyskuje niebezpieczną i trudną do opanowania siłę.
Furia: Carrie 2 (1999)*
- Tytuł filmu: Furia: Carrie 2 (The Rage: Carrie 2)
- Rok produkcji: 1999
- Czas trwania: 1h 44m
- Reżyseria: Katt Shea
- Obsada: Emily Bergl, Jason London, Dylan Bruno, J. Smith-Cameron
- Ocena IMDb: 4,8/10
O filmie "Furia: Carrie 2" warto wspomnieć, choć nie jest to bezpośrednia adaptacja powieści Kinga, a sequel produkcji z 1976 roku na podstawie autorskiego scenariusza (to sequel in name only, czyli taka kontynuacja, który powiela schemat oryginału, lecz nie opiera się na twórczości autora). Początkowo produkcja nosiła tytuł "The Curse", jednak w trakcie produkcji została przerobiona na kontynuację "Carrie". W centrum fabuły znajduje się Rachel Lang (Emily Bergl), przyrodnia siostra Carrie. Ona również posiada telekinetyczne zdolności i jest prześladowana przez grupę popularnych uczniów.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.