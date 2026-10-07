Kiedy kolejne odcinki Carrie? Pełny harmonogram horroru

Carrie White miała już kilka wcieleń - w świadomości publicznej z pewnością najmocniej zapisały się Sissy Spacek oraz Chloe Grace Moretz. Po 13 latach od premiery filmu z tą ostatnią, postanowiono wrócić do materiału źródłowego, nadać mu współczesny sznyt. Efekt? Mike Flanagan, współczesny mistrz kina grozy, dowozi jeden z najlepszych seriali tego roku (bezspoilerową recenzję możecie przeczytać tutaj).

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Carrie już w Prime Video. Kiedy kolejne odcinki?

Carrie (Summer H. Howell) to młoda dziewczyna, która po tragicznej i nagłej śmierci ojca jest wychowywana samotnie przez bardzo religijną matkę, Margaret (Samantha Sloyan). Dotychczas Carrie żyła de facto pod kluczem, w odcięciu od zalet i zagrożeń świata zewnętrznego. Pod warunkiem zachowania przez Margaret praw do opieki, obie muszą otworzyć nowy rozdział w swoim życiu - mama Carrie musi pójść do pracy, ona sama zaś - do szkoły. Dla dziewczyny to ogromne zderzenie z nową rzeczywistością - dotychczas bowiem uczyła się wyłącznie w domu. Carrie szybko uwagę popularnych uczennic - Sue (Siena Agudong) i Chris (Alison Thornton). Druga z nich z czasem okazuje się szczególnie okrutna dla nowej koleżanki i odgrywa główną rolę w upokarzaniu Carrie przed rówieśnikami. Gdy złość głównej bohaterki osiąga punkt krytyczny, ta zaczyna odkrywać w sobie szokujące zdolności.

Summer H. Howell - kadr z serialu "Carrie"

Podchodzenie po raz kolejny do tej samej historii może trącić brakiem oryginalności, ale Mike Flanagan, świadomy tych zagrożeń, nakręcił coś, co szanuje "szkielet" opowieści o dziewczynce, ale jednocześnie osadza ją w nowych, aktualnych realiach. Kto by pomyślał, że "Carrie" osadzona w erze Instagrama może okazać się jednym z najbardziej przenikliwych, złożonych historii o nastolatkach, którzy poszukują sprawczości?

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Od dziś widzowie mogą przekonać się na temat jakości "Carrie" - serial dziś debiutuje na platformie streamingowej Prime Video. Istniało zasadnicze pytanie odnośnie tego, jak serwis podejdzie do premier epizodów serialu: czy pójdzie ścieżką "Spider-Noir" i wszystkie od razu będą dostępne do obejrzenia, czy może śladem "Reachera", którego kolejne odcinki mogliśmy oglądać co tydzień. Okazało się, że Amazon wyszedł z założenia "raz a dobrze", w związku z czym w Prime Video, od 7 października, są dostępne wszystkie odcinki serialu.

Oto pełny harmonogram premier odcinków "Carrie":

Odcinek 1 - First Period - 7/10/26

Odcinek 2 - Foreign Language - 7/10/26

Odcinek 3 - Social Studies - 7/10/26

Odcinek 4 - Dramatic Arts - 7/10/26

Odcinek 5 - Physical Education - 7/10/26

Odcinek 6 - Home Economics - 7/10/26

Odcinek 7 - Romantic Literature - 7/10/26

Odcinek 8 - AP Physics - 7/10/26

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