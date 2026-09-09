Prime Video ma nową królową horroru. Carrie przyprawia o ciarki

"Carrie" to elektryzujący debiut Stephena Kinga, który do dzisiaj przeraża fanów i inspiruje kolejnych twórców. Książka doczekała się już czterech pełnometrażowych adaptacji (z czego tylko pierwsza z 1976 roku jest warta uwagi), a teraz dostanie serial. Fani kina grozy nie mogą już się go doczekać. Nic dziwnego. Odpowiada przecież za niego Mike Flanagan - twórca m.in. "Nawiedzonego domu na wzgórzu" czy "Nocnej mszy".



Warto nadmienić, że Mike Flanagan nie po raz pierwszy mierzy się z prozą Stephena Kinga. Na jej podstawie zrealizował już przecież "Grę Gerarda", "Doktora Sna" czy "Życie Chucka". Od początku wydawał się więc idealną osobą do stworzenia nowej wersji "Carrie". Czy nie zawiódł? Po części już teraz możemy się o tym przekonać.

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Carrie - zwiastun nowego horroru Prime Video

Choć premiera "Carrie" na Prime Video dopiero w przyszłym miesiącu, już teraz w sieci pojawił się zwiastun nadchodzącej produkcji. Dostajemy w nim przedsmak czekających nas w serialu atrakcji. W dodatku robi to całkiem dobrze, bo zdecydowanie zaostrza apetyt na więcej.

"CARRIE" OBEJRZYSZ NA:

Jak widać po udostępnionym trailerze w samej fabule rewolucji nie ma. Dostajemy po prostu kolejną opowieść o nastolatce, którą mocno ogranicza despotyczna matka, a rówieśniczki się nad nią znęcają. Aż w końcu główna bohaterka odkrywa w sobie nadnaturalne moce. Tylko wszystko zostaje uwspółcześnione, tak aby pasować do naszych czasów.



Zwiastun urywa się przy okazji sceny na balu maturalnym. Każdy, kto czytał książkę bądź widział którąś z wcześniejszych adaptacji, wie, co dzieje się dalej. Robi się krwawo i tytułowa Carrie rozpętuje prawdziwe piekło, dokonując zemsty. To jest to, na co fani Stephena Kinga i horrorów czekają najbardziej. I dostaną to już za parę tygodni.

"Carrie" zadebiutuje na Prime Video dokładnie 7 października. Tego dnia na platformie Amazona pojawią się wszystkie odcinki serialu.

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Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.