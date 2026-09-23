Wyjątkowy serial Netfliksa wraca. Przerwano go niespodziewanie

"Chef's Table" można nazwać serialem wyjątkowym. To w końcu pierwszy oryginalny serial dokumentalny Netfliksa. Produkcja opowiadająca o kuchniach świata i wybitnych szefach kuchni z rozmaitych regionów zadebiutowała w 2015 roku i doczekała się łącznie 10 sezonów i 48 odcinków. Ostatni zadebiutował w 2024 roku i od tego czasu informacji na temat nowych odsłon na próżno było szukać. Do dziś.

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Chef's Table - Netflix zamówił 2 nowe sezonu oryginalnego serialu dokumentalnego

Netflix ponownie zajrzy do kuchni w ramach 2 nowych sezonów "Chef's Table". Streamingowy gigant potwierdził, że zachwycająca seria dokumentalna doczeka się nowych odcinków. Nadchodzące odsłony będą nosić podtytuły "Icons" ("Ikony") oraz "Desserts" ("Desery"). Na ten moment wiadomo jedynie tyle. O tym, kto wystąpi w serialu, widzowie dowiedzą się w późniejszym terminie.

Na temat programu wypowiedział się jego twórca i producent wykonawczy, David Gelb:

W "Chef's Table" zawsze chodziło o coś więcej niż tylko jedzenie. To opowieść o osobistej drodze szefów kuchni, którzy wyrażają siebie poprzez swoje dania - o obsesji, dyscyplinie i sercu wkładanym w każdy wieczór pracy w kuchni i na sali.

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I dodał:

Historie przedstawione w sezonach "Desserts" i "Icons" były dla mnie tak fascynujące, że postanowiłem osobiście stanąć za kamerą i wyreżyserować wszystkie osiem odcinków. Praca z tymi szefami kuchni i możliwość towarzyszenia im w tak intymnych momentach głęboko mnie poruszyły. Po dziesięciu latach nasz zespół filmowy wciąż dąży do tego, by wznosić "Chef's Table" na jeszcze wyższy poziom - dokładnie tak, jak szefowie kuchni każdego dnia robią to w swoich restauracjach.

"Chef's Table" to nominowany do Emmy serial dokumentalny Netfliksa, który zabiera widzów za kulisy pracy najwybitniejszych szefów kuchni na świecie. Pokazuje ich nowatorskie dania, filozofię gotowania oraz osobiste historie. Każdy odcinek lub minisezon skupia się na jednym szefie kuchni lub temacie. Jedzenie, choć jest na pierwszym planie, to funkcjonuje jako pretekst do opowieści o wybitnych szefach kuchni i tym, co ich ukształtowało.

Obok "Chef's Table", czyli głównej serii, do tej pory pojawiły się takie kontynuacje jak: "Chef's Table: Makaron", "Chef's Table: Francja", "Chef's Table: Pizza" czy "Chef's Table: Legedy".

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