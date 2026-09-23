Lalka gra na hejterach, jak Łęcka na Wokulskim. Są wyniki serialu
"Lalka" jest hitem. I to nie tylko w Polsce. Podbiła serca użytkowników Netfliksa w różnych częściach świata. Dzięki temu trafiła do globalnej topki najpopularniejszych seriali nieanglojęzycznych na platformie w zeszłym tygodniu.
W naszym kraju toczy się akutalnie zażarta dyskusja o "Lalce". Podczas gdy samozwańczym ekspertom od polskiej powieści pozytywistycznej nie podoba się, że twórcy pozwolili sobie na daleko idące zmiany względem prozy Bolesława Prusa, sam serial podbija kolejne rynki. U nas oczywiście ogląda się najlepiej. Od swojej premiery nie schodzi z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych seriali. Ale zagranicą też radzi sobie nienajgorzej.
"Lalka" nie dominuje zagranicznych topek najpopularniejszych seriali, ale zajmuje w nich dalsze miejsca. To jednak wystarczyło, aby stała się światowym przebojem. Właśnie okazało się bowiem, że trafiła na podium globalnego zestawienia najchętniej oglądanych seriali nieanglojęzycznych na Netfliksie w zeszłym tygodniu.
Lalka - polski serial Netfliksa światowym hitem
Netflix udostępnił globalne wyniki oglądalności na swojej platformie z poprzedniego tygodnia. Zgodnie z nimi na całym świecie przy "Lalce" spędziliśmy 16,9 mln godzin. To jest niemal 1,93 tys. lat. A skoro adatacja prozy Bolesława Prusa zadebiutowała w zeszłą środę, wykręciła taki wynik w zaledwie pięć dni. Pięć dni! Tyle jej wystarczyło, aby wbić się do międzynarodowej topki najpopularniejszych seriali nieanglojęzycznych.
Liczba obejrzanych godzin "Lalki" daje ekwiwalent 2,5 mln pełnych wyświetleń. A to z kolei oznacza, że polski serial przegrywa jedynie z "Kłamstwem idealnym" (7 mln pełnych wyświetleń) i "Znam cię" (4,6 mln pełnych wyświetleń). Adaptacja lektury szkolnej zajmuje więc trzecie miejsce w globalnej topce najpopularniejszych seriali nieanglojęzycznych Netfliksa z zeszłego tygodnia.
To nie jest pierwszy raz, kiedy polska produkcja zdobywa popularność na świecie. Rodzime tytuły od dawna podbijają serca również zagranicznych użytkowników Netfliksa. Zaczęło się od "365 dni" z 2020 roku. Od tamtej pory nasze filmy i seriale regularnie trafiają do globalnych topek najpopularniejszych produkcji nieanglojęzycznych na platformie.
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