Matki Pingwinów wracają. Jest data hitu Netfliksa

"Matki Pingwinów" są efektem reżyserskiej pracy dwóch utalentowanych reżyserek - Klary Kochańskiej-Bajon ("Otwórz oczy", "Stulecie winnych") i Jagody Szelc ("Wieża. Jasny dzień"). Wówczas poznaliśmy Kamę (Masza Wągrocka), zawodniczkę MMA, u której synka zostaje zdiagnozowane spektrum autyzmu. Kobieta zostaje zmuszona do przeniesienia chłopca do "Cudownej przystani", placówki zajmującej się dziećmi podobnymi do syna Kamy. Bohaterka z biegiem czasu poznaje innych rodziców, którzy są w podobnej sytuacji co ona i zmagają się z własnymi problemami.

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2. sezon Matek Pingwinów jest faktem. Netflix opublikował zwiastun

Półtora roku po wydarzeniach, na których zakończyła się poprzednia historia, Kama, Ula (Barbara Wypych), Tatiana (Magdalena Różczka) i Jerzy (Tomasz Tyndyk) otwierają własną szkołę, dostosowaną do potrzeb swoich dzieci. Biegun Szczęścia to miejsce stworzone z myślą o bezpieczeństwie i akceptacji, jednak dla zarządu szybko staje się polem nieustannej walki z biurokracją, problemami finansowymi i emocjonalnym przeciążeniem. Podczas gdy rodzice próbują odnaleźć się w zmieniających się układach, ich dzieci dorastają, konfrontując się ze zmieniającą się naturą rodzinnych relacji, przeżywając pierwsze miłości i ucząc się, jak funkcjonować w relacjach z innymi.

Nowa odsłona serialu przyniesie bohaterom sporo wrażeń, emocji i wyzwań, z którymi będą musieli się zmierzyć. Nastąpi to już wkrótce - premiera 2. sezonu serialu jest zaplanowana na 21 października. Klara Kochańska-Bajon, współtwórczyni serialu, w komunikacie prasowym uchyliła rąbka tajemnicy na temat tego, co zamierza opowiedzieć w kontynuacji "Matek...":

Wyszliśmy z założenia, że pierwszy sezon – z perspektywy głównej bohaterki – opowiadał przede wszystkim o akceptacji diagnozy, pogodzeniu się z nią i z całym procesem, który się z tym wiąże. Jednak to, że my jako rodzice wewnętrznie oswajamy nową rzeczywistość, nie oznacza jeszcze, że cały świat wokół automatycznie się do niej dostosuje. O tym właśnie opowiada drugi sezon. Chcieliśmy też szczególnie przyjrzeć się relacjom z osobami z najbliższego otoczenia naszych bohaterów – relacjom z rodzeństwem, dziadkami, rówieśnikami czy partnerami. Zależało nam na wzbogaceniu historii o ich perspektywę i pokazaniu, co dla nich oznacza funkcjonowanie w rzeczywistości z dzieckiem neuroatypowym czy z niepełnosprawnością.

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Zapytana o to, jak potoczą się losy relacji głównych postaci "Matek Pingwinów", zasugerowała, czego widzowie mogą się spodziewać w fabule 2. sezonu:

Życiowo najbliższy jest mi wątek patchworkowej rodziny Kamy i relacji jej nowego partnera, Pawła, i jego córki Mii z Jasiem, bo sama na co dzień muszę radzić sobie z podobną układanką. Rezonuje ze mną również historia Jerzego, który w pierwszym sezonie oddał całe swoje życie córce, a teraz uczy się na nowo walczyć o siebie. Mam nadzieję, że widzów tak jak mnie wzruszy historia Tatiany, która obawia się dorastania Michała, a jednocześnie sama dojrzewa do bycia kochaną i zauważoną. Z kolei Ula, jako dyrektorka „Bieguna Szczęścia” robi wszystko, by prowadzona przez nią szkoła była idealnie funkcjonująca i nowoczesna, choć za tą fasadą kryją się narastające problemy. Mimo przytłaczających rodzinnych kłopotów stara się trzymać fason i radzić sobie z nimi tak, jak umie, nie zawsze w dojrzały sposób. To ona w tym sezonie robi najbardziej zaskakującą ewolucję, podnosząc się z życiowych zgliszczy.

Matki pingwinów - obsada 2. sezonu

Masza Wągrocka

Barbara Wypych

Magdalena Różczka

Tomasz Tyndyk

Mateusz Damięcki

Krystyna Janda

Jan Lubas

Tola Będzikowska

Maksymilian Młodawski

Amelia Sarzyńska

Tola Hołub

Maksymilian Obst

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zdjęcie główne: K. Grabowska/materiały prasowe Netfliksa

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