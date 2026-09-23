Matki Pingwinów wracają. Jest data hitu Netfliksa
Dwa lata temu Netflix wydał na świat serial, który podbił serca polskiej publiczności. "Matki Pingwinów" nie tylko wzruszały, ale również zwracały uwagę na ważny społecznie problem. Od jakiegoś czasu było wiadomo, że serial doczeka się kontynuacji. Dywagacje co do terminu zostały właśnie przecięte, bowiem platforma ogłosiła datę premiery 2. sezonu.
"Matki Pingwinów" są efektem reżyserskiej pracy dwóch utalentowanych reżyserek - Klary Kochańskiej-Bajon ("Otwórz oczy", "Stulecie winnych") i Jagody Szelc ("Wieża. Jasny dzień"). Wówczas poznaliśmy Kamę (Masza Wągrocka), zawodniczkę MMA, u której synka zostaje zdiagnozowane spektrum autyzmu. Kobieta zostaje zmuszona do przeniesienia chłopca do "Cudownej przystani", placówki zajmującej się dziećmi podobnymi do syna Kamy. Bohaterka z biegiem czasu poznaje innych rodziców, którzy są w podobnej sytuacji co ona i zmagają się z własnymi problemami.
2. sezon Matek Pingwinów jest faktem. Netflix opublikował zwiastun
Półtora roku po wydarzeniach, na których zakończyła się poprzednia historia, Kama, Ula (Barbara Wypych), Tatiana (Magdalena Różczka) i Jerzy (Tomasz Tyndyk) otwierają własną szkołę, dostosowaną do potrzeb swoich dzieci. Biegun Szczęścia to miejsce stworzone z myślą o bezpieczeństwie i akceptacji, jednak dla zarządu szybko staje się polem nieustannej walki z biurokracją, problemami finansowymi i emocjonalnym przeciążeniem. Podczas gdy rodzice próbują odnaleźć się w zmieniających się układach, ich dzieci dorastają, konfrontując się ze zmieniającą się naturą rodzinnych relacji, przeżywając pierwsze miłości i ucząc się, jak funkcjonować w relacjach z innymi.
Nowa odsłona serialu przyniesie bohaterom sporo wrażeń, emocji i wyzwań, z którymi będą musieli się zmierzyć. Nastąpi to już wkrótce - premiera 2. sezonu serialu jest zaplanowana na 21 października. Klara Kochańska-Bajon, współtwórczyni serialu, w komunikacie prasowym uchyliła rąbka tajemnicy na temat tego, co zamierza opowiedzieć w kontynuacji "Matek...":
Wyszliśmy z założenia, że pierwszy sezon – z perspektywy głównej bohaterki – opowiadał przede wszystkim o akceptacji diagnozy, pogodzeniu się z nią i z całym procesem, który się z tym wiąże. Jednak to, że my jako rodzice wewnętrznie oswajamy nową rzeczywistość, nie oznacza jeszcze, że cały świat wokół automatycznie się do niej dostosuje. O tym właśnie opowiada drugi sezon. Chcieliśmy też szczególnie przyjrzeć się relacjom z osobami z najbliższego otoczenia naszych bohaterów – relacjom z rodzeństwem, dziadkami, rówieśnikami czy partnerami. Zależało nam na wzbogaceniu historii o ich perspektywę i pokazaniu, co dla nich oznacza funkcjonowanie w rzeczywistości z dzieckiem neuroatypowym czy z niepełnosprawnością.
Zapytana o to, jak potoczą się losy relacji głównych postaci "Matek Pingwinów", zasugerowała, czego widzowie mogą się spodziewać w fabule 2. sezonu:
Życiowo najbliższy jest mi wątek patchworkowej rodziny Kamy i relacji jej nowego partnera, Pawła, i jego córki Mii z Jasiem, bo sama na co dzień muszę radzić sobie z podobną układanką. Rezonuje ze mną również historia Jerzego, który w pierwszym sezonie oddał całe swoje życie córce, a teraz uczy się na nowo walczyć o siebie. Mam nadzieję, że widzów tak jak mnie wzruszy historia Tatiany, która obawia się dorastania Michała, a jednocześnie sama dojrzewa do bycia kochaną i zauważoną. Z kolei Ula, jako dyrektorka „Bieguna Szczęścia” robi wszystko, by prowadzona przez nią szkoła była idealnie funkcjonująca i nowoczesna, choć za tą fasadą kryją się narastające problemy. Mimo przytłaczających rodzinnych kłopotów stara się trzymać fason i radzić sobie z nimi tak, jak umie, nie zawsze w dojrzały sposób. To ona w tym sezonie robi najbardziej zaskakującą ewolucję, podnosząc się z życiowych zgliszczy.
Matki pingwinów - obsada 2. sezonu
- Masza Wągrocka
- Barbara Wypych
- Magdalena Różczka
- Tomasz Tyndyk
- Mateusz Damięcki
- Krystyna Janda
- Jan Lubas
- Tola Będzikowska
- Maksymilian Młodawski
- Amelia Sarzyńska
- Tola Hołub
- Maksymilian Obst
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zdjęcie główne: K. Grabowska/materiały prasowe Netfliksa
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