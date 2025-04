Na ten serial Netfliksa czekałem, jak jeszcze nie było Netfliksa. Oby platforma nie zawiodła

Pierwszym i tym ważniejszym tytułem, na który powinniście w przyszłym tygodniu zwrócić szczególną uwagę, jest "Asteriks i Obeliks: Walka wodzów". Dlaczego? Otóż z przygody Galów dzielnie stawiającymi opór Juliuszowi Cezarowi oglądaliśmy już wielokrotnie. Z bohaterowie komiksów Rene Goscinnego i Alberta Uderzo powstało mnóstwo filmów tak animowanych, jak i aktorskich. Ale w takim wydaniu jeszcze ich nie widzieliśmy. Po raz pierwszy w historii doczekali się bowiem serialu. Tak, podkreślmy: Asteriks i Obeliks do tej pory nie mieli swojego serialu. Dopiero Netflix postanowił naprawić to niedopatrzenie. I wygląda na to, że robi to dobrze.